От каких вещей стоит избавиться, чтобы пространство "задышало"

Весна — время, когда хочется свежести и легкости во всем. Расхламление — один из способов очистить пространство вокруг от всего ненужного.Весной почти у всех появляется желание что-то обновить. Но часто дело не в новых покупках, а в том, что уже есть в квартире. Лишние вещи накапливаются незаметно: одежда, которую не носят, посуда «на всякий случай», декор, который давно перестал радовать.

В итоге пространство перегружено, и это ощущается каждый день. Подготовили для вас гид по весеннему расхламлению, благодаря которому пространство вокруг «задышит».Шкаф – первое место, с которого стоит начать. Обычно там есть вещи, которые не носят месяцами или даже годами.одежда, которая больше не нравитсявещи «на случай, если похудею»базовые вещи, потерявшие видЕсли вещь не надевалась весь сезон, скорее всего, она уже не нужна. Освобожденное пространство сразу упрощает сборы и экономит время.Интерьер меняется, а декор часто остается тем же. В какой-то момент он начинает выглядеть случайным.Сюда относятся:мелкие статуэткислучайные рамкидекор без единого стилятематических декор прошлых сезонов (новогодние елочки, осенние тыквы и т.п)Лучше оставить несколько вещей, которые действительно нравятся, чем держать много «просто так». Пространство выглядит чище и спокойнее.На кухне часто скапливается посуда, которой почти не пользуются.Старые кружки, лишние тарелки, контейнеры без крышек – все это занимает место и мешает быстро найти нужное. Если за последний год предмет ни разу не пригодился, его можно убрать без сожаления.Полки в ванной – еще одна зона, где быстро накапливается лишнее.Крема, шампуни, декоративная косметика, которые не подошли, обычно просто стоят «на всякий случай». Но этот случай редко наступает.Просроченные и неиспользуемые средства лучше сразу убрать. Это упрощает уход и делает пространство аккуратнее.Пледы, полотенца, постельное белье – все это влияет на общее ощущение от дома. Если ткань выглядит изношенной, выцветшей или неприятной на ощупь, ее лучше заменить.Даже небольшое обновление текстиля заметно освежает интерьер.Документы, чеки, инструкции, случайные записи – все это накапливается и создает ощущение беспорядка. Часть можно выбросить, часть – систематизировать. Главное – не хранить все подряд.То же самое касается мелких вещей: зарядки, аксессуары, предметы «без места». Когда у них нет своей зоны, они создают визуальный шум.Не нужно пытаться разобрать всю квартиру за один день. Намного проще двигаться по зонам: сегодня шкаф, завтра кухня. Важно ориентироваться не на количество выброшенного, а на ощущение после. Если стало легче и удобнее – значит, все сделано правильно.