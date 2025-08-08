11 занимательных фактов о чае, которые раскрывают знаменитый напиток с новой стороны

Пожалуй, трудно найти столь качественного конкурента среди горячих напитков по популярности для кофе, чем чай. Это и не удивительно, ведь его пьют миллиарды людей по всей планете. Однако многие из них не знают, насколько долгая и интересная история у этой заваренной травяной жидкости, которой мы едва ли не каждый день наполняем свои чашки.
1. О количестве видов чая
Оказывается, сортов чая не десятки, и даже не сотни. /Фото: chazhidao.org
Зачастую мы подразделяем чай на чёрный и зелёный, а ещё многим известно о существовании белого чая. Однако в реальности то, что что мы покупаем в магазине и употребляем, представляет собой микс из нескольких настоящих сортов. Реальную классификацию этого горячего напитка можно сравнить, к примеру, с вином, так как на его характеристики влияет целый ряд факторов - от климатических условия до характера почвы, где произрастает конкретный куст. Вот и получается, что эксперты по чаю выделяют приблизительно...три тысячи его сортов.
2. Об истории чая в Китае
Китайская чайная традиция древняя и глубокая. /Фото: tea-terra.ru
Чай традиционно связывают именно с Поднебесной, и это совершенно неудивительно, ведь по данным редакции Novate.ru, его там знают и пьют ещё с V столетия нашей эры. Известно, то первоначально напиток употребляли в качестве лекарства, особенно часто его лечебные свойства применяли в монастырях. И именно оттуда он попал на стол императорской династии, а затем и в широкий обиход.
3. Об отношении к чаю японцев
Самураи особенно жаловали чай. /Фото: topwar.ru
Японцы также познакомились с чаем гораздо раньше, чем это произошло за пределами Азии - там его пьют с IX столетия. Само собой, привозили на острова его из Китая. Как и в Поднебесной, первоначально его употребляли только в монастырях, а также в домах местной аристократии. Однако особенно его почитали легендарные японские воины-самураи, уважая его медицинские свойства. Любили японцы проводить и чайные церемонии, так как за ними собирались люди вместе. А среди знати популярными были так называемые «чайные турниры»-дегустации. Суть их состояла в том, что участникам исключительно по вкусу необходимо было определить регион, откуда этот чай привезли. Однако традиции легендарной японской чайной церемонии окончательно сформировались только к XV столетию.
4. О реальном названии травяного чая
Травяной чай - совсем не чай. /Фото: dikoved.ru
В современном обществе уже давно сложилась привычка именовать чаем чуть ли не всё, что мы выпиваем из чашки в горячем виде, предварительно заварив. Однако в реальности тот же мятный либо ромашковый чай как раз-таки чаем и не является. Традиционно подобные заваренные напитки считаются травяными настоями. В свою очередь, подлинный чай обязательно должен быть приготовлен на основе листьев чайного куста, также известного как камелия китайская.
5. О содержании кофеина в чае и его способностях бодрить
Не всё так просто с тем, насколько чай бодрит в сравнении с кофе. /Фото: domhu.ru
Как уже было упомянуто ранее, с чаем в популярности может посоревноваться (кроме воды, конечно), кофе. Ведь именно с этих двух напитков большинство людей начинает свой день. Причём выбор в пользу утреннего кофе зачастую строится на мнении, что кофеин, который в нём содержится, тонизирует и придает силы. Технически это действительно так, вот только в реальности для настоящей, а главное, длительной бодрости на протяжении дня стоит выбрать как раз чай. А всё потому, что, по информации редакции Novate.ru, хоть в чашке черного чая содержится 40-70 мг кофеина при показателях в 100-200 мг кофеина на порцию кофе, первый содержит ещё одно очень полезное вещество - танин, которое как раз гарантирует более долгий, хоть и менее заметный бодрящий эффект.
Это интересно: а вот если взять чистые, необработанные кофейные бобы и листья чая, то в них показатели по содержанию кофеина будут противоположные - в чае его будет больше.
6. О британском чае с молоком
У чая с молоком в Англии долгая необычная история. /Фото: latte.ru
Уж кто не знает о привычке англичан пить чай с молоком. Вот только об истории этой традиции употребления знаменитого напитка знают не все. А ведь она является данью не столько не вкусу, а сколько социальному статусу и чисто прагматическим соображениям. Всё дело в том, что аристократы в Британии пили чай только из чайников, которые были сделаны из хорошего и дорогого фарфора. Пытались эту привычку перенять и простолюдины, но качественный фарфор был слишком дорогим, потому им приходилось использовать чайники и чашки из более дешёвого типа фарфора, который попросту не были способны выдерживать горячую воду и неизбежно трескались. Вот тогда-то и стали в чай молоко добавлять, с целью понижения температуры напитка. Со временем качество фарфора у всех слоёв английского общества значительно улучшилось, а привычка пить час с молоком не просто осталась, а получила огромную популярность по всей стране.
7. О статусности чая в Европе Нового времени
Чай в Европу проникал долго и занимательно. /Фото: tea-terra.ru
В период Нового времени на территории Старого света, наравне с табаком или кофе, чай являлся довольно дорогим удовольствием. Поэтому у европейцев было несколько интересных с точки зрения современного человека традиций хранения знаменитого напитка. Так, его хранили в специальном запертом сундучке, который логично назвали чайным ящиком. Являясь частью кухонной утвари состоятельных людей и дворян (а только они тогда могли позволить себе качественный оригинальный чай), их изготовляли настоящими произведениями декоративного искусства – они отличались элегантной формой и красивой росписью. А ещё в них было несколько отделения для отдельного хранения чая и сахара.
Любопытный факт: именно от этих особенностей обращения берёт начало современная традиция хранить чайную заварку в специальных банках.
8. О самых странных подделках чая из веток, опилок или овечьего помета
Ветки - это ещё самый щадящий вариант подделки чая в прошлом. /Фото: vsadu.ru
Учитывая дороговизну и дефицита чая, который везли из всё того же Китая, нет ничего удивительного в том, что его быстренько научились подделывать. Причём промышлять таким сомнительным ремеслом могли целые поселения. И ингредиенты подобного суррогата были просто невообразимыми, ведь ветки и листья с ближайшего дерева были ещё самым щадящим вариантом. Одним из наиболее известных и вопиющих случаев подделки чая случился в XVIII столетии в одной английской деревушке недалеко от Лондона. А там умудрились производить более 20 тонн суррогата, который изготовляли из листьев ясеня и...овечьего помета, причём последний, с позволения сказать, ингредиент, добавляли исключительно в качестве красителя. Но самое поразительное, что эта подделка поставлялась буквально во все столичные магазины.
9. О советах по завариванию идеального чая
Идеальный чай заварить можно только следуя определённым правилам. /Фото: moschaitorg.ru
Эксперты по чаю давно выработали несколько правил, которые позволят приготовить настоящий, идеальный чай. Так, чайный лист не терпит кипятка, так как он потеряет свой благородный вкус. На самом деле, температурный режим следует подбирать в зависимости от сорта, однако в среднем эти показатели варьируются в пределах 70-90° C, и лишь в редких случаях можно использовать крутой кипяток. А более детальные правила, которые чуть проще оригинальной чайной церемонии из Китая или Японии, разработали в 1980 году специалисты английской Ассоциации производителей чая и министерства сельского хозяйства. Выглядят они следующим образом: «Вам понадобится фарфоровый чайник, на каждые 100 мл воды должно приходиться не менее двух граммов чая. Температура не может превышать 85 градусов при подаче, но должна быть выше 60 градусов для оптимального вкуса и ощущения».
10. О чайных пакетиках
История чайного пакетика запутанная и неоднозначная. /Фото: rusteaco.ru
Сегодня чайные пакетики используются повсеместно, а большинству известно, что относительно самого напитка они появились сравнительно недавно. А вот когда именно, непонятно. Дело в том, что историки всё ещё расходятся во мнениях, кто же был первым додумавшемся поместить тогда ещё целую заварку в порционную тару. Единственное, что доподлинно известно, что патент на «держатель чайного листа» был выдан в США в 1901 году, и первоначально эти пакетики представляли собой мешочки из очень тонкого шелка, которые опускали в горячую воду, для предотвращения неудобства в употреблении последних глотков чая, ведь при стандартной заварке листья неизбежно лезли в рот.
11. О влиянии чая на организм
Разные сорта чая действуют на организм по-разному. /Фото: volshebnaya-eda.ru
О полезности чая известно уже не одну тысячу лет, и прежде всего, выделяют его мочегонные свойства, которым обладают все сорта как черного, так и зеленого чая. По этой причине врачи рекомендуют пить чай регулярно для очищения почек от токсинов, а также для профилактики болезней мочеполовой системы, устранения отечностей, выведения из организма избыточной жидкости и даже стимуляции уменьшения веса. При этом они практически не имеют противопоказаний. Фактически единственным ограничением является употребление чая вместе с продуктами, которые богаты железом, потому что он сам отличается той же характеристикой. Тщательней всего к такому противопоказанию следует относиться беременным женщинам, которые принимают витамины пренатального типа.
