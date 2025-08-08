11 занимательных фактов о чае, которые раскрывают знаменитый напиток с новой стороны

1. О количестве видов чая

Оказывается, сортов чая не десятки, и даже не сотни. /Фото: chazhidao.org

2. Об истории чая в Китае

Китайская чайная традиция древняя и глубокая. /Фото: tea-terra.ru

3. Об отношении к чаю японцев

Самураи особенно жаловали чай. /Фото: topwar.ru

4. О реальном названии травяного чая

Травяной чай - совсем не чай. /Фото: dikoved.ru

5. О содержании кофеина в чае и его способностях бодрить

Не всё так просто с тем, насколько чай бодрит в сравнении с кофе. /Фото: domhu.ru

6. О британском чае с молоком

У чая с молоком в Англии долгая необычная история. /Фото: latte.ru

7. О статусности чая в Европе Нового времени

Чай в Европу проникал долго и занимательно. /Фото: tea-terra.ru

8. О самых странных подделках чая из веток, опилок или овечьего помета

Ветки - это ещё самый щадящий вариант подделки чая в прошлом. /Фото: vsadu.ru

9. О советах по завариванию идеального чая

Идеальный чай заварить можно только следуя определённым правилам. /Фото: moschaitorg.ru

10. О чайных пакетиках

История чайного пакетика запутанная и неоднозначная. /Фото: rusteaco.ru

11. О влиянии чая на организм

Разные сорта чая действуют на организм по-разному. /Фото: volshebnaya-eda.ru