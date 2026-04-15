Идеи хранения полотенец в ванной комнате

Хранение полотенец в ванной комнате — вопрос решаемый, если закупиться крючками, штангами или вешалками. Однако когда задумываешься о том, как разместить запасные полотенца или банные (в пределах ванной комнаты), разумеется, в сложенном виде, — выбор уже не кажется таким широким.



А еси у тебя еще и большая семья из, как минимум, 4 человек, вопрос хранения полотенец в ванной может реально превратиться в проблему.

ХРАНЕНИЕ ПОЛОТЕНЕЦ

Сегодня мы решили сэкономить твое время на поиски практичных вариантов, и собрали отменную подбору идей для хранения полотенец в ванной комнате. Смотри, вдохновляйся и выбирай нужное тебе решение!Открытые полки, пожалуй, самый распространенный способ хранения полотенец. А всё оттого, что такие полки занимают гораздо меньше места, чем стеллажи и шкафчики, а значит они подойдут даже для маленьких санузлов. Да и снимать полотенца с таких полок значительно удобнее, чем доставать из ящика шкафа.Однако у открытых полок есть и свой жирный минус. И это — постоянное поддержание порядка. Разбросанные вещи на таких полках не закроешь дверцой от посторонних любопытных глаз!Отличное решение для хранения полотенец — это встроенные ниши. Просто встрой в нишу парочку полок и смело храни в них полотенца и свои любимые баночки-скляночки с шампунями и гелями для душа.Этот вариант подойдет тем у кого санузел имеет хорошие параметры по квадратуре. Причем необязательно покупать такую лесенку, подойдет и обычная стремянка. Очень здорово такой элемент будет смотреться в ванной комнате с дизайном в скандинавском стиле.Еще парочка стильных идей.