Крутой автодом, предлагающий удобства, которые никто не ожидает увидеть в такой крохе

Крутой автодом, предлагающий современные удобства.
На страницах Novate.ru представлено немало переоборудованных автотранспортных средств, но ни одно из них не сравнится по привлекательности с модифицированным фургоном Volkswagen LT45 1989 года выпуска. В отличие от традиционных кемперов на базе Transporter, крутой автодом предлагает удобства, которые никто не ожидает увидеть до того, пока не переступит его порог.
Последние годы трансформацией фургонов, автобусов, грузовиков и даже барж или лодок никого не удивишь. Находится немало энтузиастов, которые мечтают, если не обрести крышу над головой, так получить возможность путешествовать без отрыва от привычной домашней обстановки. На какие ухищрения только не идут владельцы мобильных домов, чтобы превратить транспортное средство в комфортабельное жилище, пусть даже и совсем крошечных размеров. Взять, к примеру, трансформацию фургона Volkswagen LT45 1989 года выпуска, которая превзошла все самые смелые ожидания.
Увеличили высоту фургона.
Учитывая габариты старого автотранспортного средства, остается восхищаться изобретательностью и мастерством тех, кто взялся за его преобразования. Энтузиастам пришлось заменить колеса на более мощные, основательно укрепить стальную оболочку, хорошенько ее утеплить, вырезать дополнительные окна и потолочные люки, при этом новые элементы максимально гидроизолировать и заменить уплотнители на старых. Также было решено частично увеличить высоту фургона, что позволило вынести спальное место на второй уровень, тем самым увеличив пространство для обустройства других жилых зон и количество мест для сна.
Поскольку инициаторы преобразований ориентировались на длительные путешествия и пытались организовать мобильный дом, с которым можно отправиться в дорогу практически в любом регионе мира, при обустройстве внутреннего пространства отдали предпочтение экологичным натуральным материалам. Все внутреннее пространство салона, включая кабину водителя, облицовано деревянными панелями. Деревянная перегородка также отделяет кресла кабины от жилой зоны, что делает последнюю более уютной и уединенной.
Вместительные системы хранения.
За счет обилия окон, натурального тона древесины и высоты потолка, само убежище получилось не таким уж и тесным, как могло бы показаться, глядя со стороны на миниатюрный автофургон. Продуманная до мелочей планировка, изготовленная под нужные размеры мебель, использование небольших размеров бытовой техники позволили оптимизировать каждый миллиметр имеющейся площади без ущерба для условий жизни.
Центральную часть салона преображенного фургона занимает основное жилое пространство, куда можно пройти только с улицы, поскольку была сохранена выдвижная боковая дверь. Это обстоятельство делает отдых в кемпере более приятным и свободным, ведь в любую минуту дверь можно открыть навстречу солнцу, свежему воздуху и фантастическим видам.
Современная кухня.
Это многофункциональная зона, которую занимает кухня, столовая/домашний офис, гостиная и спальня. Чтобы путешествующие могли не отказывать себе в горячей пищи и домашних блюдах, с одной стороны находится кухня, оборудованная всем необходимым для приготовления полноценного обеда или ужина. Встроенный кухонный гарнитур, разделенный на две секции, дает возможность содержать в порядке посуду, гаджеты, столовые приборы, запасы продуктов питания, чая, кофе и специй, а также закрепить на столешницах четырехконфорочную варочную панель, большую мойку с краном (и проточной водой), а заодно спрятать мини-холодильник.
С другой стороны двери обустроена уютная гостиная, которая в любой момент может стать зоной отдыха, развлечений, общения, столовой, рабочим кабинетом и даже спальней. За счет использования особенной мебели удалось получить современный уголок, способный удовлетворить все потребности путешествующих. Поворотный стол, например, помогает организовать столовую и кабинет, раскладывающийся Г-образный диван – двуспальное место, ящик под ним – вместительное хранилище. Конечно же, некоторые функции она может выполнять лишь по очереди, но, в основном же, свидетельствует о потрясающей изобретательности тех, кто трансформировал Volkswagen LT45.
Задействована и высота потолка фургона. Помимо лофтовой спальни с потолочным люком, обеспечивающим как потоком свежего воздуха, так и прекрасным наблюдательным пунктом за облаками и звездами, здесь можно увидеть ряд встроенных шкафов, позволяющих хранить вещи, инвентарь и оборудование, необходимые в дальней дороге.
Ванная комната.
Примечательно: Скромные размеры не помешали оборудовать и полноценную ванную комнату. Она изготовлена из натурального дерева и полностью изолирована от жилого пространства. В ней установлены: душевая, ограниченная лишь немного утопленным поддоном, решетчатым столиком-полкой и душевой лейкой. Здесь же имеется и биотуалет. Ванна организована по принципу мокрой зоны, но когда останавливаешься в лесной глуши, то такие неудобства становятся совсем не существенными.
