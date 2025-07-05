7 советов, как тренироваться в жару и не схлопотать проблем

Многие люди в 21 веке не могут помыслить свою жизнь без ЗОЖа и многие привыкли тренироваться на улице (пробежки, «воркаут» и прочее). Когда наступает жаркое время года, эти люди продолжают тренироваться. Материал расскажет о том, как выполнять физнагрузки в жаркую погоду и не схлопотать проблем с самочувствием.
1. Не ешьте перед тренировкой
Встретимся потом, ребята! / Фото: za-edoy.ru
Скептик спросит: «А разве нашему телу не нужно топливо для движения? Да, это правда, любой нутрициолог здесь согласится. Но в жару лишь лёгкая еда — отличная идея, и данный перекус следует осуществить за час до тренировки, но никак не позже. Дело здесь вот в чём. Для переваривания пищи кишечнику должно сделать так, чтобы кровь прильнула к области живота, а это немного повысит температуру тела. Вам может стать жарче во время нагрузок, если вы поедите даже самую ЗОЖную пищу впритык перед ними.
2. Защищайте кожу – это система охлаждения вашего организма
Надёжная защита вашего организма. / Фото: belita.by
Кожа — это «удивительный аппарат самоохлаждения. Кожа и подкожные ткани человека устроены так, чтобы отводить теплую кровь от вашего тела, сохраняя жизненно важные органы прохладными. Любое повреждение вашей кожи или подлежащих тканей не позволяет вашему телу кондиционировать себя. Чтобы защитить кожу во время физнагрузок в чрезмерном тепле, начните с солнцезащитного крема, а также наденьте свободную легкую одежду и панаму.
3. Только «дышащая одежда»
Никакой хабэшечки! / Фото: juvelinariy.ru
Правильная одежда может помочь вам сохранять должную прохладу во время нагрузок при жаре.советских предков.
4. Пейте воду до, во время и после тренировки
Только так! / Фото: za-edoy.ru
Обезвоживание может подкрасться незаметно во время тренировок при высоких температурах и дать серьёзные симптомы ВСД, которые вас точно огорчат. Лучшая защита от обезвоживания – это хорошее на него нападение. Убедитесь, что вы выпили стакан воды по крайней мере за час до того, как отправитесь на тренировку, а затем продолжайте пить воду маленькими глотками во время тренировки на жаре.
5. Попробуйте более щадящие виды упражнений
Это равносильная тренировка. / Фото: championat.com
Для жары подойдут пешие прогулки быстрым шагом или лёгкий бег. Если жара на улице нестерпима, рассмотрите вариант заменить на разовый поход в бассейн. Йога также является хорошей альтернативой.
6. В жару тренируйтесь утром, поздним вечером или в достаточной тени
И будет всё окей! / Фото: put-sily.ru
С утром и вечером вполне понятно – температура просто ниже. Если же вам удобно тренироваться именно днем, изыщите места около водоёмов или лесопарки.
7. Слушайте свое тело – это очень важно
Если вам не очень - срочно берите паузу!!! Это не шутки! / Фото: tntmusic.ru
Часто тренировка в начале лета оказывается сложнее, чем в середине, потому что ваше тело еще не адаптировалось к жаре, даже если в июне не так жарко, как в июле. То есть здесь нет якобы «неоспоримого факта» про то, что «камон, ещё же не так жарко, я не слабак!» Даже если на градуснике всего лишь +24, а вам показалось, что вы слишком выдыхаетесь – срочно берите паузу. Доктрины спортсменов а-ля «мы крутые и всё стерпим!» могут и в больницу привести в 30 лет. Обязательно слушайте своё тело.
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