7 советов, как тренироваться в жару и не схлопотать проблем

1. Не ешьте перед тренировкой

Встретимся потом, ребята! / Фото: za-edoy.ru

2. Защищайте кожу – это система охлаждения вашего организма

Надёжная защита вашего организма. / Фото: belita.by

3. Только «дышащая одежда»

Никакой хабэшечки! / Фото: juvelinariy.ru

4. Пейте воду до, во время и после тренировки

Только так! / Фото: za-edoy.ru

5. Попробуйте более щадящие виды упражнений

Это равносильная тренировка. / Фото: championat.com

6. В жару тренируйтесь утром, поздним вечером или в достаточной тени

И будет всё окей! / Фото: put-sily.ru

7. Слушайте свое тело – это очень важно

Если вам не очень - срочно берите паузу!!! Это не шутки! / Фото: tntmusic.ru