Вулканические деревни-призраки в Индонезии

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии началось в ночь на воскресенье 29 августа 2010 года, вулкан спал до этого более 400 лет…



Многочисленные деревни, расположенные на склонах, были признаны властями слишком опасными для жизни. Так появились вулканические деревни-призраки.







1. Время остановилось. Деревня Guru Kinayan, 12 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







2. Природа очень быстро наступает. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







3. Разрушенный во время одного из извержений Синабунга дом. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







4. Магнитофон. Весь в вулканическом пепле. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







5. Заброшенный дом, старое кожаное кресло и вид на вулкан Синабунг. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







6. Закрыто на простенький замок. Возможно, хозяева мечтают сюда вернуться. Деревня Guru Kinayan, 13 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







7. Заброшенная деревня Simacem и вид на вулкан Синабунг, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







8. Заброшенная деревня Kuta Gugung, 13 ноября 2015. Церковь не спасла это место от разбушевавшегося вулкана. (Фото Binsar Bakkara):







9. Везде призраки. Деревня Guru Kinayan, 13 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







10. Это не холм, это заброшенный дом, уже полностью поглощённый природой. Деревня Sibintun, 12 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







11. Активный вулкан виден через окно заброшенного дома. Село Sibintun, Индонезия, 12 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







12. Церковь не спасла, просто приняла на себя удар. Село Simacem, Северная Суматра, Индонезия, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):







источник



Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:















И не забудьте:

Подписаться на мой Instagram