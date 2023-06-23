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Вулканические деревни-призраки в Индонезии

Извержение вулкана Синабунг в Индонезии началось в ночь на воскресенье 29 августа 2010 года, вулкан спал до этого более 400 лет…

Многочисленные деревни, расположенные на склонах, были признаны властями слишком опасными для жизни. Так появились вулканические деревни-призраки.

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

1. Время остановилось. Деревня Guru Kinayan, 12 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

2. Природа очень быстро наступает. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

3. Разрушенный во время одного из извержений Синабунга дом. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

4. Магнитофон. Весь в вулканическом пепле. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

5. Заброшенный дом, старое кожаное кресло и вид на вулкан Синабунг. Деревня Simacem, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

6. Закрыто на простенький замок. Возможно, хозяева мечтают сюда вернуться. Деревня Guru Kinayan, 13 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

7. Заброшенная деревня Simacem и вид на вулкан Синабунг, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

8. Заброшенная деревня Kuta Gugung, 13 ноября 2015. Церковь не спасла это место от разбушевавшегося вулкана. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

9. Везде призраки. Деревня Guru Kinayan, 13 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

10. Это не холм, это заброшенный дом, уже полностью поглощённый природой. Деревня Sibintun, 12 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

11. Активный вулкан виден через окно заброшенного дома. Село Sibintun, Индонезия, 12 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

12. Церковь не спасла, просто приняла на себя удар. Село Simacem, Северная Суматра, Индонезия, 16 ноября 2015. (Фото Binsar Bakkara):

Вулканические деревни-призраки в Индонезии

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Вулканические деревни-призраки в Индонезии

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Вулканические деревни-призраки в ИндонезииПодписаться на мой Instagram

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