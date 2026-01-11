С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 590 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ВАРЯГ РУС
    А шоб не был таким довольным.Для чего сыпать л...
  • Evgeni Velesik
    Деньги были на обед в столовых СССР у каждого! Электричество стоило 2 копейки килловат! Проезд в общественном транспо...Почему в хрущёвка...
  • андрей картаев
    Так и тянет написать все, болезни от нервов только сифилис от удовольствия ,это можно сказать вывод этой статьи.Вещи в доме, кото...

Самые красивые дороги России

Наверное, вы не раз видели подборки самых красивых дорог разных стран мира и мечтали когда-нибудь по ним прокатиться. Но мало кто знает, что по-настоящему живописные трассы есть и в России. Соединяя самые отдаленные области нашей страны, они пролегают через густые леса, бескрайние степи и суровую тайгу.

Попробуйте проехать по каждой из них, и вы до конца жизни обеспечите себя незабываемыми впечатлениями от видов окружающих эти трассы пейзажей. Лучший город в мире

Трасса М-18 «Кола»


Трасса Р-21(М-18) «Кола» берет свое начало в Санкт-Петербурге и тянется до поселка Борисоглебский на самой границе с Норвегией. Чем дальше на север уходит дорога, тем красивее становится пейзаж вокруг: тайга с соснами и елями постепенно сменяется лесотундрой, встречается множество серпантинов, перевалов и озер ледникового происхождения. А впереди все четче и четче вырисовываются в дымке Хибинские горы. Лучший город в мире

Карелия. Дорога А-135


Дорога А-135 Кемь – Калевала – Лонка начинается в городе Кемь, расположенном у берегов Белого моря, и заканчивается в пункте пропуска на российско-финляндской границе. Грунтовые участки дороги со «слепыми» поворотами, неожиданные горки, за которыми абсолютно не видно встречный транспорт и многое другое можно простить этой дороге, просто взглянув на открывающиеся виды лесных чащ и озер. Лучший город в мире

Калмыкия. Дорога Волгоград – Элиста – Ставрополь


Заглянуть на эту трассу обязательно должен каждый. Весной в апреле - мае безжизненная степь, раскинувшаяся по сторонам трассы (честно говоря, местами она в ужасном состоянии), преображается буквально на глазах и поражает буйством красок. Фантастической расцветки ковер из трав наполняет воздух ароматом бесчисленного множества цветущих тюльпанов. Лучший город в мире

Западный Кавказ. Трасса А-147


Федеральная трасса М-27 Джубга – Адлер является одной из самых красивых дорог в нашей стране. Чем ближе к морю, тем больше открывается живописных видов гор, серпантинов, виноградников, пляжей и других пейзажей Краснодарского края.
Лучший город в мире

Военно-Грузинская дорога А-161


«Дорога Небесного ущелья», завершенная в конце 18 века, сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. Она пролегает через Главный Кавказский хребет и соединяет Владикавказ в Северной Осетии со столицей и крупнейшим городом Грузии – Тбилиси. Дорога проходит через многочисленные перевалы и внезапно круто спускается в ущелье реки Арагви. На всей протяженности трассы встречаются грузинские соборы, крепости и сторожевые башни. Лучший город в мире

Кабрадино-Балкария. Трасса А-158


Дорога А-158 «Баксан – Эльбрус», если вы на ней еще не были, обязательно подарит вам массу новых впечатлений. Трасса пересекает Кабардинскую долину и проходит по узкому Баксанскому ущелью. Затем, преодолев подъем почти в 2,5 тысячи метров, вы окажетесь практически у подножия знаменитого вулкана Эльбрус. Лучший город в мире

Северный Урал. Серовский тракт


Перекатываясь через заросшие лесом Уральские горы, прокладывая путь между реками и болотами, Серовский тракт стремится из Екатеринбурга на север в город Серов. До Нижнего Тагила тракт представляет собой две отдельные с односторонним движением дороги. Иногда они расходятся довольно далеко друг друга, разделяемые лесами и горами, и под Тагилом сходятся окончательно в одну узкую трассу. Лучший город в мире

Горный Алтай. Трасса М-52


Чуйский тракт является главной транспортной артерией Алтая и одновременно одной из самых прекрасных дорог России. Тракт проходит насквозь через весь горный Алтай, показывая местные пейзажи во всем великолепии. Дорога стелется прочь до самой границы с Монголией и, постепенно, альпийские луга и заснеженные горные вершины сменяются пустынными безграничными степями, от которых захватывает дух. Лучший город в мире

Хакасия. Трасса М-54


Участок трассы М-54 от Абакана, столицы республики Хакасии, до Кызыла и дальше до границы с Монголией известен под историческим названием Усинский тракт. Дорога пролегает через первозданно дикие, практически не тронутые человеком Саянские горы, местами спускаясь в практически голую степь. Контраст потрясающий! Лучший город в мире

Камчатка. Дорога Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск


Полуостров Камчатка – уникальная область на карте России. Это зона современного вулканизма, здесь находится 30 действующих вулканов и около 300 потухших. К сожалению, до большинства живописных мест на Камчатке добраться крайне сложно ввиду почти полного отсутствия автомобильных дорог. Главная камчатская трасса протяженностью 600 км от Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска проходит рядом с Ключевской сопкой – самым высоким вулканом Евразии (4750 м).

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
наверх