Самые красивые дороги России

Наверное, вы не раз видели подборки самых красивых дорог разных стран мира и мечтали когда-нибудь по ним прокатиться. Но мало кто знает, что по-настоящему живописные трассы есть и в России. Соединяя самые отдаленные области нашей страны, они пролегают через густые леса, бескрайние степи и суровую тайгу.
Трасса М-18 «Кола»
Трасса Р-21(М-18) «Кола» берет свое начало в Санкт-Петербурге и тянется до поселка Борисоглебский на самой границе с Норвегией. Чем дальше на север уходит дорога, тем красивее становится пейзаж вокруг: тайга с соснами и елями постепенно сменяется лесотундрой, встречается множество серпантинов, перевалов и озер ледникового происхождения. А впереди все четче и четче вырисовываются в дымке Хибинские горы.
Карелия. Дорога А-135
Дорога А-135 Кемь – Калевала – Лонка начинается в городе Кемь, расположенном у берегов Белого моря, и заканчивается в пункте пропуска на российско-финляндской границе. Грунтовые участки дороги со «слепыми» поворотами, неожиданные горки, за которыми абсолютно не видно встречный транспорт и многое другое можно простить этой дороге, просто взглянув на открывающиеся виды лесных чащ и озер.
Калмыкия. Дорога Волгоград – Элиста – Ставрополь
Заглянуть на эту трассу обязательно должен каждый. Весной в апреле - мае безжизненная степь, раскинувшаяся по сторонам трассы (честно говоря, местами она в ужасном состоянии), преображается буквально на глазах и поражает буйством красок. Фантастической расцветки ковер из трав наполняет воздух ароматом бесчисленного множества цветущих тюльпанов.
Западный Кавказ. Трасса А-147
Федеральная трасса М-27 Джубга – Адлер является одной из самых красивых дорог в нашей стране. Чем ближе к морю, тем больше открывается живописных видов гор, серпантинов, виноградников, пляжей и других пейзажей Краснодарского края.
Военно-Грузинская дорога А-161
«Дорога Небесного ущелья», завершенная в конце 18 века, сыграла большую роль в развитии экономических связей между Россией и Закавказьем. Она пролегает через Главный Кавказский хребет и соединяет Владикавказ в Северной Осетии со столицей и крупнейшим городом Грузии – Тбилиси. Дорога проходит через многочисленные перевалы и внезапно круто спускается в ущелье реки Арагви. На всей протяженности трассы встречаются грузинские соборы, крепости и сторожевые башни.
Кабрадино-Балкария. Трасса А-158
Дорога А-158 «Баксан – Эльбрус», если вы на ней еще не были, обязательно подарит вам массу новых впечатлений. Трасса пересекает Кабардинскую долину и проходит по узкому Баксанскому ущелью. Затем, преодолев подъем почти в 2,5 тысячи метров, вы окажетесь практически у подножия знаменитого вулкана Эльбрус.
Северный Урал. Серовский тракт
Перекатываясь через заросшие лесом Уральские горы, прокладывая путь между реками и болотами, Серовский тракт стремится из Екатеринбурга на север в город Серов. До Нижнего Тагила тракт представляет собой две отдельные с односторонним движением дороги. Иногда они расходятся довольно далеко друг друга, разделяемые лесами и горами, и под Тагилом сходятся окончательно в одну узкую трассу.
Горный Алтай. Трасса М-52
Чуйский тракт является главной транспортной артерией Алтая и одновременно одной из самых прекрасных дорог России. Тракт проходит насквозь через весь горный Алтай, показывая местные пейзажи во всем великолепии. Дорога стелется прочь до самой границы с Монголией и, постепенно, альпийские луга и заснеженные горные вершины сменяются пустынными безграничными степями, от которых захватывает дух.
Хакасия. Трасса М-54
Участок трассы М-54 от Абакана, столицы республики Хакасии, до Кызыла и дальше до границы с Монголией известен под историческим названием Усинский тракт. Дорога пролегает через первозданно дикие, практически не тронутые человеком Саянские горы, местами спускаясь в практически голую степь. Контраст потрясающий!
Камчатка. Дорога Петропавловск-Камчатский – Усть-Камчатск
Полуостров Камчатка – уникальная область на карте России. Это зона современного вулканизма, здесь находится 30 действующих вулканов и около 300 потухших. К сожалению, до большинства живописных мест на Камчатке добраться крайне сложно ввиду почти полного отсутствия автомобильных дорог. Главная камчатская трасса протяженностью 600 км от Петропавловска-Камчатского до Усть-Камчатска проходит рядом с Ключевской сопкой – самым высоким вулканом Евразии (4750 м).
