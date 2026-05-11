С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 591 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей
    Москвич с двигателем 1.4 - это откуда?7 машин из 1980-х...
  • Evgeni Velesik
    Сейчас надо с Германией решать вопросы по недопущению возраждения производства ядерного оружия!Почему нацисты не...
  • Лидия Курзаева
    "Встряхните яйцо, если хотите проверить его на готовность"  Зачем трясти яйцо?   Можно просто покрутить  его на столе...14 лайфхаков стол...

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки

12 советов, которые помогут грамотно организовать грядки и существенно повысить урожайность
Дачники уже вовсю потирают руки в ожидании хорошей погоды, чтобы со свежими силами ринуться к своим грядкам.

Ну а пока тепло еще только на подходе, совсем нелишним будет запастись парой-тройкой полезных советов, которые позволят грамотно организовать грядки и существенно повысить урожайность.



Советы, которые помогут грамотно организовать грядки

1. Уход за морковкой

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Полив морковки.

Только посаженную морковку нужно поливать регулярно. Как только появятся всходы следует сделать перерыв в поливе на 12-15 дней за исключением слишком жарких дней. Такая хитрость позволит корням уйти глубже в почву и укрепиться там.

2. Гладить рассаду

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Гладьте рассаду руками.

Каждый день пальцами поглаживайте рассаду по 1-2 минуты, чтобы ростки не вытягивались. Дело в том, что от прикосновений выделяется этилен, замедляющий процесс роста.

3. Грядка в контейнере

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Мини грядки в контейнерах.

Если ресурсы вашего участка не позволяют вам выращивать все что хочется. Купите несколько глубоких пластиковых контейнеров, проделайте в днищах отверстия, заполните землей и высаживайте овощи небольшими группами. Такие компактные грядки позволят расширить возможности огорода или организовать сад на балконе.

4. Отвар для полива

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Овощной отвар для полива растений.

Не спешите выливать воду, в которой варились овощи. Такой отвар насыщен полезными веществами, которые пригодятся растениям в вашем саду, укрепят их и увеличат плодотворность грядок. Остудите бульон и используйте его для полива наиболее слабых и уязвимых растений.

5. Использование крапивы

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Крапива для мульчирования.


Крапива благотворно влияет на растущие рядом растения. Такое соседство сделает растения более устойчивыми к различным заболеваниям. Именно поэтому измельченную крапиву можно использовать для мульчирования почвы между рядами.

6. Реабилитация растений

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Реабилитация растений после похолоданий.

Реабилитировать растения после заморозков поможет настой луковой шелухи. Для его приготовления залейте пол литровую баночку шелухи десятью литрами воды, оставьте настаиваться ночь, а после процедите. Готовый раствор разбавляйте водой и используйте для опрыскивания растений.

7. Выращивание огурцов

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Грамотное соседство для выращивания огурцов.

Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно внимательно отнестись к вопросу об их соседстве с другими культурами. Например, если кусты огурцов растут на открытой местности, посадите рядом кукурузу. Кукурузные стебли защитят огурцы от палящего солнца и ветра. Чтобы увеличить плодотворность и рост, сажайте рядом с огурцами укроп или бобовые.

8. Защита от капустной бабочки и тли

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Защитить капусту от капустной бабочки и тли.

Чтобы защитить капусту от бабочек и тли, посадите между ее рядами укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы или календулу. Запах этих растений отпугнет назойливых насекомых и позволят вырастить здоровую капусту.

9. Глубокий полив

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Хитрость для глубокого полива.

Растениям с большими корнями часто не хватает влаги даже при регулярном поливе. Спасти урожай поможет маленькая хитрость. На грядках с такими растениями, прикопайте цветочный горшочек с дырками в дне и поливайте растения через него.

10. Яичная скорлупа в саду

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Использование яичной скорлупы в саду.

Опытные дачники знают, что яичная скорлупа — не мусор, а ценное удобрение. Яичная скорлупа на девяносто процентов состоит из карбоната кальция, который прекрасно усваивается растениями, делает их сильными и насыщает почву. Для приготовления чудодейственного удобрения скорлупу нужно измельчить в блендере или ступе, а потом подмешать в почву.

11. Борьба с мышами


Ромашки против мышей.

Если ваш участок атакуют мыши на помощь придет ромашка. Высаживайте ее в саду, а также раскладывайте цветы по углам в доме, сарае и других помещениях, которые облюбовали грызуны. Мыши не любят аромат ромашки и вскоре отправятся искать лучшие условия для жизни.

12. Красивый цветник

Советы, которые помогут грамотно организовать грядки
Красивый цветник своими руками.

Даже самый заядлый огородник хочет чтобы его участок выглядел аккуратно и привлекательно. Как известно лучшим украшением для дачи являются цветочные клумбы. Например, создайте на заднем дворе оригинальный круглый цветник. Дня него нужно подобрать растения разные по цвету и высоте. Высокие цветы высаживайте в центр, далее средние, а самые низкие по краям.
Видео-бонус:
Ссылка на первоисточник
советы
наверх