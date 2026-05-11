Советы, которые помогут грамотно организовать грядки

12 советов, которые помогут грамотно организовать грядки и существенно повысить урожайность

Дачники уже вовсю потирают руки в ожидании хорошей погоды, чтобы со свежими силами ринуться к своим грядкам.



Ну а пока тепло еще только на подходе, совсем нелишним будет запастись парой-тройкой полезных советов, которые позволят грамотно организовать грядки и существенно повысить урожайность.

Полив морковки.Только посаженную морковку нужно поливать регулярно. Как только появятся всходы следует сделать перерыв в поливе на 12-15 дней за исключением слишком жарких дней. Такая хитрость позволит корням уйти глубже в почву и укрепиться там.Гладьте рассаду руками.Каждый день пальцами поглаживайте рассаду по 1-2 минуты, чтобы ростки не вытягивались. Дело в том, что от прикосновений выделяется этилен, замедляющий процесс роста.Мини грядки в контейнерах.Если ресурсы вашего участка не позволяют вам выращивать все что хочется. Купите несколько глубоких пластиковых контейнеров, проделайте в днищах отверстия, заполните землей и высаживайте овощи небольшими группами. Такие компактные грядки позволят расширить возможности огорода или организовать сад на балконе.Овощной отвар для полива растений.Не спешите выливать воду, в которой варились овощи. Такой отвар насыщен полезными веществами, которые пригодятся растениям в вашем саду, укрепят их и увеличат плодотворность грядок. Остудите бульон и используйте его для полива наиболее слабых и уязвимых растений.Крапива для мульчирования.Крапива благотворно влияет на растущие рядом растения. Такое соседство сделает растения более устойчивыми к различным заболеваниям. Именно поэтому измельченную крапиву можно использовать для мульчирования почвы между рядами.Реабилитация растений после похолоданий.Реабилитировать растения после заморозков поможет настой луковой шелухи. Для его приготовления залейте пол литровую баночку шелухи десятью литрами воды, оставьте настаиваться ночь, а после процедите. Готовый раствор разбавляйте водой и используйте для опрыскивания растений.Грамотное соседство для выращивания огурцов.Чтобы получить богатый урожай огурцов, нужно внимательно отнестись к вопросу об их соседстве с другими культурами. Например, если кусты огурцов растут на открытой местности, посадите рядом кукурузу. Кукурузные стебли защитят огурцы от палящего солнца и ветра. Чтобы увеличить плодотворность и рост, сажайте рядом с огурцами укроп или бобовые.Защитить капусту от капустной бабочки и тли.Чтобы защитить капусту от бабочек и тли, посадите между ее рядами укроп, кориандр, сельдерей, бархатцы или календулу. Запах этих растений отпугнет назойливых насекомых и позволят вырастить здоровую капусту.Хитрость для глубокого полива.Растениям с большими корнями часто не хватает влаги даже при регулярном поливе. Спасти урожай поможет маленькая хитрость. На грядках с такими растениями, прикопайте цветочный горшочек с дырками в дне и поливайте растения через него.Использование яичной скорлупы в саду.Опытные дачники знают, что яичная скорлупа — не мусор, а ценное удобрение. Яичная скорлупа на девяносто процентов состоит из карбоната кальция, который прекрасно усваивается растениями, делает их сильными и насыщает почву. Для приготовления чудодейственного удобрения скорлупу нужно измельчить в блендере или ступе, а потом подмешать в почву.Ромашки против мышей.Если ваш участок атакуют мыши на помощь придет ромашка. Высаживайте ее в саду, а также раскладывайте цветы по углам в доме, сарае и других помещениях, которые облюбовали грызуны. Мыши не любят аромат ромашки и вскоре отправятся искать лучшие условия для жизни.Красивый цветник своими руками.Даже самый заядлый огородник хочет чтобы его участок выглядел аккуратно и привлекательно. Как известно лучшим украшением для дачи являются цветочные клумбы. Например, создайте на заднем дворе оригинальный круглый цветник. Дня него нужно подобрать растения разные по цвету и высоте. Высокие цветы высаживайте в центр, далее средние, а самые низкие по краям.Видео-бонус: