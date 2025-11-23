25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Все-таки микроскоп — удивительная вещь. Он открывает для нас миры и вселенные, о существовании которых мы и не предполагали.



Сегодня мы делимся снимками привычных нам предметов и существ в многократном увеличении — такими вы их еще не видели.



Апельсиновый сок







Вольфрамовая нить в лампах накаливания







Замок-липучка







Ржавчина







Крылья бабочки







Пыльца







Мел







Ушко иглы с продетой ниткой







Гитарная струна







Пыль







Использованная зубная нить







Человеческие ресницы







Шоколад







Структура человеческого зуба







Сгусток крови







Отпечаток пальца







Банан







Поверхность языка







Соль







Микротрещина в стали







Ворсинки тонкой кишки







Водка







Брокколи







Снег







Колониальный организм планктона







