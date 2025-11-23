С нами не соску...
25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Все-таки микроскоп — удивительная вещь. Он открывает для нас миры и вселенные, о существовании которых мы и не предполагали.

Сегодня мы делимся снимками привычных нам предметов и существ в многократном увеличении — такими вы их еще не видели.

Апельсиновый сок

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Вольфрамовая нить в лампах накаливания

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Замок-липучка

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Ржавчина

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Крылья бабочки

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Пыльца

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Мел

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Ушко иглы с продетой ниткой

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Гитарная струна

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Пыль

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Использованная зубная нить

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Человеческие ресницы

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Шоколад

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Структура человеческого зуба

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Сгусток крови

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Отпечаток пальца

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Банан

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Поверхность языка

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Соль

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Микротрещина в стали

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Ворсинки тонкой кишки

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Водка

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Брокколи

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Снег

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Колониальный организм планктона

25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

