25 снимков под микроскопом, доказывающих, что каждая вещь — это вселенная

Все-таки микроскоп — удивительная вещь. Он открывает для нас миры и вселенные, о существовании которых мы и не предполагали.
Сегодня мы делимся снимками привычных нам предметов и существ в многократном увеличении — такими вы их еще не видели.
Апельсиновый сок
Вольфрамовая нить в лампах накаливания
Замок-липучка
Ржавчина
Крылья бабочки
Пыльца
Мел
Ушко иглы с продетой ниткой
Гитарная струна
Пыль
Использованная зубная нить
Человеческие ресницы
Шоколад
Структура человеческого зуба
Сгусток крови
Отпечаток пальца
Банан
Поверхность языка
Соль
Микротрещина в стали
Ворсинки тонкой кишки
Водка
Брокколи
Снег
Колониальный организм планктона
источник
