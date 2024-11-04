7 советских напитков, которые сейчас пить не захочется

Советские напитки/ фото: runews24.ru, fi.pinterest.com
В СССР полки магазинов не ломились от изобилия напитков. В кафе тоже был скудный выбор. Но каждый напиток был неповторим — сладкий, питательный и поднимающий настроение. Давайте вместе вспомним интересные советские напитки, которые современная молодежь пить уже не хочет.
1. Кисель в брикетах
Кисель/ фото: ekonomstrojdom.ru
Кисель в брикетах — одно из самых лучших гастрономических выдумок Советского Союза. Если на кухне мама тщательно разминает какой-то ароматный «кирпичик», значит она готовит кисель! Ни один ребенок не мог устоять перед этим сладким напитком. Его даже можно было есть сухим (пока никто не видит). В гастрономе продавали кисель разного вкуса. Чаще всего он был ягодным: вишневым, голубичным, малиновый, клюквенным или сливовым. Но помимо ягодного можно было встретить молочный напиток. Его делали из обезжиренного молока с добавлением сахара и крахмала. Стоимость одного брикета составляла 32 копейки. В СССР кисель готовили не только дома, но и в общепите, детских садах, школах и заводских столовых. Его использовали в качестве напитка или десерта. Советские граждане часто его употребляли, а вот современных людей - нет. Дома его практически не готовят и в кафе не продают. На смену киселю пришли более вкусные напитки и не всегда полезные...
2. Какао с пенкой
Какао/ фото: tgstat.ru
В СССР какао было очень распространенным напитком. Оно считался полезным и диетическим. Его включали в меню учреждений общественного питания, детских садов, школ, пионерских лагерей и больниц. Именно какао было одобрено Министерством здравоохранения. Напиток готовили из натурального порошка, который изготавливала фабрика «Красный Октябрь». Какао встречалось в чистом виде или с добавлением сахара и ванили (для удобства приготовления). Чашечка горячего напитка поднимала настроение взрослым и детям. А вот холодный напиток вызывал не самые приятные чувства - на его поверхности образовывалась пенка, которую никто не хотел есть! Сейчас какао тоже можно заказать в кафе, но большинство людей отдают предпочтение кофе.
3. Газированная вода «Колокольчик»
Газированный напиток/ фото: ru.pinterest.com
Газированную воду без цвета, но с приятной горчинкой от корочки лимона, в СССР называли «Колокольчик». Свое название он получился не просто так, а в память о русском напитке, который готовили на основе меда из колокольчиков. «Колокольчик» считался элитным напитком и первое время выпускался небольшими партиями. В его состав входила родниковая вода, фруктоза, сахар, экстракт стевии и лимонная кислота. Лишь с 80-х годов его можно было купить в любом гастрономе. Продавалась вода за 15 копеек. На этикетке был нарисован колокольчик. Напиток прекрасно утолял жажду и освежал. Газировка пользовалась популярностью у всего населения. Однако после распада СССР на рынке появилось много других газированных напитков и о «Колокольчике» постепенно забыли. Сейчас его можно найти в магазине крайне редко, но состав оригинального советского «Колокольчика» уже отличается.
4. Кофейный напиток
Кофейный напиток/ фото: ru.pinterest.com
Классический кофе в Советской Союзе был не настолько популярным как кофейный напиток. Его состав похож на «волшебное зелье» из фильма о Гарри Поттере. Он готовился из цикория, молотого желудя, каштанов и молотого кофе. Также встречался кофейный напиток под названием «Здоровье». Он содержал ячмень, кедровый орех, сою, шиповник, цикорий и желуди. Также в СССР в продаже был чайный напиток. Он носил название плода, который входил в состав. К примеру, «Яблочный». Сухой напиток состоял из листьев черного чая и сушеных яблок. Его заваривали как традиционный чай — напиток получался очень вкусным. Сейчас кофейный напиток кажется каким-то суррогатом. Никому не хочется заказывать чашечку «кофе» из перемолотых зерен, орехов и плодов...
5. Компот из сухофруктов
Компот/ фото: drive2.ru
В 30-х годах диетолог Мануил Певзнер разработал специальное питание для советских граждан. Он изобрел формулу легендарного обеда: «Первое, второе и компот». Именно с тех времен компот стал популярным напитком, который можно было встретить в каждой столовой. Его давали в детском саду, школе, в больницах и готовили дома, а в гастрономах продавали готовую смесь из сухофруктов. Советский компот был наваристым и вкусным, а все потому что в его состав входила сушеная груша. Она придавала напитку неповторимый вкус и аромат. В наши дни компот также продолжают продавать в заведениях общественного питания. Правда, вкус у него немного изменился — компот стали сильно разбавлять водой и готовить из некачественных сухофруктов. Но все же еще остались столовые, где можно выпить стаканчик вкусного ароматного компота, который погружает в детство. Правда, чаще всего его заказывает старшее поколение. Дети выбирают современные напитки.
6. Хлебный квас в бочках
Квас/ фото: pikabu.ru
В Советском Союзе хлебный квас любили пить все! Этот вкусный освежающий напиток продавали в бочках по 800 литров. В народе ее прозвали «квасная бочка». Она стала символом советского лета. Ее можно было найти на улицах рядом с универмагами, парками отдыха и развлечения. Квас делился на 4 вида: кислый, кисло-сладкий, окрошечный и московский квас. Напиток разливала «тетя в белом халате». Делала она это очень быстро, ведь от скорости налива зависел объем. Чем быстрее наливаешь, тем больше пены! И, самое главное, квас нужно было быстро продать, иначе он попросту забродит. Но случалось это крайне редко, поскольку у бочки всегда выстраивалась длинная очередь. Советские граждане так любили хлебный квас, что могли покупать целыми бидонами — в них вмещалось 3 литра. Такого объема хватало, чтобы попить в жару или приготовить окрошку.
В СССР еще не было одноразовых пластиковых стаканчиков, квас продавали в стеклянных кружках. Санитарные нормы соблюдались строго. Продавец после каждого покупателя мыла кружку с помощью специального устройства на бочке. Вода подавалась по шлангу, который набирал воду из колонки или магазина. Квас в бочках продают по сей день. Но он имеет другой вкус. Возможно, у напитка поменялся состав, способ брожения и цистерна выглядит не всегда опрятно — для здоровья выгоднее купить квас в бутылке.
7. Березовый сок на разлив
Березовый сок/ фото: pikabu.ru
В СССР изготавливать березовый сок придумал Анастас Микоян, нарком пищевой промышленности. Во время визита в США он заметил, что американцы пьют апельсиновый сок. В нашей стране апельсинов не было, но было очень много помидоров, яблок и берез! Добывать березовый сок нужно было только весной. Он был не только вкусным, но и полезным, поскольку содержал органические кислоты, витамины, фруктозу и микроэлементы. Сок готовили без капли воды. Разливали его в стеклянные банки по 3 литра, но можно было купить на розлив. Стакан сока стоил 8 копеек. В наши дни березовый сок тоже продается. Найти его можно на маркетплейсе. Средняя цена за 3 литра составляет 500 рублей, но гарантии, что это 100% натуральный продукт — нет. К тому же, теперь сок березы воспринимается больше как экзотический напиток. Его перестали употреблять в большом объеме, а покупают, скорее, в качестве подарка или ради любопытства.
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