Привычки наших мам и бабушек, которые сейчас кажутся странными

Мы до сих пор пользуемся многими хитростями и приемами, доставшимися нам по наследству от мам и бабушек. Однако некоторые бытовые привычки предыдущих поколений сейчас вызывают искреннее недоумение. И хотя одни вещи в наши дни уже просто неактуальны, другие вполне можно взять на заметку



Делали косметику сами

Вместо питательных масок и бальзамов использовали лук и яйцо

Супницы не появлялись на столах даже по большим праздникам

Сковородки прокаливали солью

Продукты хранили между оконными рамами

В туалетные бачки клали кирпич

Ходить дома босиком считалось неприличным

Старые газеты могли пригодиться для многих вещей

Телевизор можно было починить легким ударом

Комбинации не случайно пользовались всеобщей любовью

Выбор декоративной косметики во времена наших мам и бабушек был невелик, да и ту, что была в продаже, не всегда удавалось купить.Однако это не означало, что женщины спокойно смирялись с таким положением. С помощью небольших хитростей они умудрялись самостоятельно изготавливать необходимые косметические средства.Например, чтобы получить тушь с удлиняющим эффектом, барышни добавляли в обычную тушь нарезанные кисточки для рисования. Эффект был просто сногсшибательным! Единственный недостаток — волоски могли случайно попасть в глаз, и тогда девушке приходилось несладко.Помада, которая лежала на прилавках магазинов, обычно не отличалась разнообразием оттенков. К тому же предложенные цвета вызывали у дам легкое отвращение и не считались модными или красивыми.Чтобы сделать любую обычную помаду перламутровой, женщины смешивали помаду с зубным порошком. А чтобы получить лак для ногтей необычного цвета, достаточно было налить в бутылочку с прозрачным или белым лаком несколько капель чернил.Так как различных масок и бальзамов для волос в продаже не было, женщины старались найти подходящие рецепты домашних средств в газетах, у подруг или у старших родственников.Обычно все средства изготавливались из натуральных ингредиентов: крапивы, ромашки, яиц, лука или чеснока. Сейчас специалисты говорят, что такие маски и бальзамы действительно могут улучшить состояние волос, но применять их нужно с осторожностью, чтобы случайно не заработать дерматит или аллергию.Чтобы волосы росли лучше и становились гуще, их покрывали кашицей из перетертого лука или промывали луковым соком. По словам специалистов толк от таких процедур может быть, главное не передержать средство на волосах, иначе можно обжечь кожу головы.В детстве мама сделала мне такую маску. Эффект был сногсшибательным: пряди после процедуры действительно блестели и выглядели здоровыми. Но стоило на волосы попасть хотя бы паре капель воды, как они начинали источать невыносимый аромат сырого лука. Однажды по дороге в школу я попала под дождь, и, учуяв амбре, исходящее от моей шевелюры, тут же решила прогулять уроки. Мучилась этим побочным эффектом, наверное, полгода — и больше ни на какие домашние средства не соглашалась.Парикмахеры придумывали краски для волосВ прошлом веке поход в парикмахерскую был рисковым делом. В большинстве заведений женщинам могли предложить только ограниченный набор красок для волос — басму и хну. В сочетании с другимихимическими веществами эффект порой оказывался совершенно неожиданным.Кроме того, некоторые мастера пытались создать собственные краски для волос в домашних условиях на основе урзола. Это средство использовалось для окрашивания кожи и меха, поэтому могло ненароком испортить волосы. Когда в 70-х—80-х годах прошлого века в моду вошел фиолетовый цвет волос, барышни предпочитали окрашивать волосы дома с помощью чернил.Зато перед походом в парикмахерскую можно было умастить себя модными духами, если дома флакончика «Красной Москвы» или «Шипра» не было. Перед входом в некоторые заведения стояли специальные автоматы, напоминавшие телефонные будки. Женщина заходила в кабинку, платила 15 копеек, после чего на нее разбрызгивались духи. Автоматы обрабатывали клиентов с завидной щедростью, поэтому после процедуры нужно было немного погулять, чтобы аромат слегка выветрился и не сшибал других людей с ног.Наши мамы и бабушки тщательно хранили парадные сервизы и доставали их из серванта только по особым случаям. Однако два предмета из набора появлялись на столе крайне редко, даже во время торжеств: супница и молочник. Просто супы в праздничном меню встречались не так уж часто.В результате бедная супница была обречена покрываться слоем пыли, тогда как салатницы, тарелки и чашки хотя бы изредка извлекались на свет божий. Впрочем, в некоторых семьях эту емкость использовали для хранения всевозможной мелочи. Зато сейчас супницы обретают вторую жизнь: многие хозяйки подают в них к столу не только холодные супы, но и гарниры, пирожки и даже шашлыки.Хотя у наших бабушек и не было сковородок с антипригарным покрытием, они каким-то образом умудрялись печь блины без всяких проблем — и даже без огромного количества масла. Чтобы блины не прилипали к поверхности, хозяйки пользовались одной хитростью: на сковородку высыпали соль, ставили ее на огонь и хорошенько прогревали, изредка помешивая. Затем соль убирали и тщательно протирали сковороду. После такой обработки блины не прилипали и не рвались.Зачастую в холодильнике не хватало места для всех заготовок и продуктов, особенно когда семья готовилась к новогодним праздникам. Чтобы еда не испортилась, ее обычно складывали между оконными рамами или вывешивали в авоське на улицу. Конечно, эту хитрость можно было использовать только в холодное время года. Существовали и другие способы продлить срок хранения дорогих продуктов. Например, масло держали в соленой воде.Некоторые рачительные хозяйки укладывали в сливной бачок унитаза кирпич. Дело в том, что благодаря этому воды в бачок набиралось меньше (кирпич вытеснял часть жидкости), а значит, и общий расход ее снижался. Кстати, специалисты не советуют использовать эту хитрость в наши дни. Кирпич может ненароком испортить систему слива. А если от него отвалятся небольшие кусочки, они могут забить трубы и испортить сантехнику.Это сейчас мы можем ходить у себя дома хоть в носках, хоть босиком, хоть в шлепках, а вот 50 лет назад отсутствие тапочек на ногах казалось чем-то неприличным. А все потому, что горожане еще с начала XX века делили обувь на уличную и домашнюю, в то время как в деревнях это было не принято.В 70-х годах прошлого столетия, с появлением доступного жилья, многие люди перебрались из деревни в города. Примерно в этот же период и появилось негласное правило об обязательном ношении тапочек в квартире, которое просуществовало еще пару десятилетий.Наши мамы и бабушки никогда не выбрасывали старые газеты на помойку, ведь в них можно было найти множество вариантов применения в быту. Во-первых, эту печатную продукцию клеили под обои. Дело в том, что раньше для обработки стен использовали штукатурку, которая зачастую ложилась неровным слоем и трескалась. Чтобы хоть немного замаскировать эти недостатки, хозяева сначала наклеивали слой газет внахлест, а уже потом брались за обои.Кроме того, рачительные хозяйки заворачивали в газеты овощи и фрукты, так продукты дольше сохраняли свежесть. Еще с помощью газет поддерживали температуру приготовленных блюд. Например, миску с горячими пирожками можно было обернуть в несколько газетных слоев, и в таком виде она спокойно дожидалась прихода гостей. Или кастрюлю с гречневой кашей обматывали газетными листами и заворачивали в одеяло, чтобы блюдо полностью приготовилось.В силу некоторых особенностей изготовления телевизоры, которые выходили с конвейеров больше 50 лет тому назад, иногда вместо приличной картинки начинали выдавать странные полосы или мерцающие точки. Обычно решалась такая проблема с помощью легкого удара кулаком по корпусу, и, как ни странно, этот метод отлично работал. Просто в процессе работы в некоторых моделях пропадал контакт между компонентами, и сотрясение могло это исправить. Правда, поколачивать телевизор приходилось с завидной регулярностью.В прошлом веке у каждой барышне в гардеробе обязательно было множество моделей комбинаций из хлопка или шелка, которые надевались под платья и юбки. Этот предмет гардероба помогал продлить жизнь любимым нарядам, так как комбинации впитывали пот, и одежду можно было стирать значительно реже. Кроме того, юбки, платья, свитера и блузки зачастую шили из синтетических тканей, а значит, вещи наэлектризовывались и начинали липнуть к телу. Комбинации помогали решить эту проблему и спасали кожу от раздражения.Кстати, несмотря на развитие технологий, многие из нас до сих пор пользуются вещами, которые принадлежали еще нашим мамам и бабушкам