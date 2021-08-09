25 продуктов, которые можно съесть ночью и не навредить фигуре

«Шоколад вдвойне вкусней, если ночью и нельзя» — наверняка это знакомо каждому. Вы слукавите, если скажите, что никогда в жизни не ели поздно вечером или под покровом ночи не пробирались к холодильнику в поисках какой-нибудь вредной вкусняшки.

Правда после таких рейдов чувство вины и страх перед ненавистными килограммами ещё долгое время не покидают ночного жрунишку. Чтобы ночные перекусы не были так губительны для психики и фигуры предлагаем вам взять на вооружение эти 10 продуктов.

Обезжиренный йогурт

Диетический продукт-пребиотик, источник белка и полезных бактерий, которые деликатно нормализуют микрофлору кишечника. Именно благодаря содержанию белка йогурт прибавит сытости без чувства тяжести в животе, а живые культуры пойдут на пользу кишечнику.

Белое мясо

Если перед сном вас часто одолевает сильное чувство голода, запаситесь на этот случай запеченной или приготовленной на пару грудкой курицы или индейки. Они долго перевариваются, хорошо утоляют даже самый разбушевавшийся аппетит, а также содержат глюкагон, который повышает уровень сахара в крови.

Цельнозерновые крекеры

Специалисты Гарвардской медицинской школы утверждают, что небольшой порции крекеров из муки грубого помола будет достаточно, чтобы утолить аппетит до завтрака и спокойно уснуть без чувства тяжести

Овощи

Без низкокалорийных, богатых клетчаткой овощей — никуда. Нарезанные соломкой огурцы, морковь, болгарский перец и сельдерей составят замечательную компанию хумусу, который мы тоже выбрали не просто так.

Творог

В этой восточной закуске содержится в изобилии витамин В6, ускоряющий выработку мелатонина — гормона сна.

Еще один низкокалорийный источник белка, который медленно переваривается и хорошо насыщает. Как и в случае с йогуртом, выбирайте обезжиренный и неподслащенный творог. А если очень сильно хочется сделать его вкуснее, добавьте немного ягод.

Бананы

Спортсмены обожают бананы не просто так — в них содержится большое количество магния и калия, выступающих в роли натуральных мышечных релаксантов. К тому же, благодаря натуральной сладости, пара бананов отлично справится с чувством голода и простимулирует выработку вышеупомянутого мелатонина.

Молоко

Психологи считают, что кружка подогретого молока навевает воспоминания о детстве, как бы возвращая нас в то беззаботное состояние. Можно добавить в молоко немного меда. В небольших количествах (около 1 чайной ложки) мед способен подавлять нервное возбуждение. Однако помните, со сладостями перед сном лучше не перебарщивать. Вашей поджелудочной железе ни к чему лишняя нагрузка на ночь.

Рыба

Ненасыщенные кислоты омега‑3, содержащиеся в лососе, скумбрии или сельди, помогают быстрее заснуть и делают сон более крепким и спокойным.

Кефир с черникой

Не зря большинство разгрузочных диет рекомендуют на ночь выпивать стакан кефира. Этот кисломолочный продукт содержит мало углеводов, легко усваивается и за счет молочнокислых бактерий способствует очищению организма, нормализуя работу желудочно-кишечного тракта и почек. Так же, как и кефир, для позднего питания подходят ряженка и йогурт.

Однако если вы заботитесь о фигуре, выбирайте маложирные продукты: вместо 3,2%-ного кефира предпочтите 1%-ный, а вместо ряженки – варенец, при изготовлении которого не используются сливки.

Добавление черники или зерен граната придаст напитку приятный аромат и стимулирующие свойства самых мощных природных антиоксидантов.

Овсянка

Вы привыкли есть овсяную кашу исключительно на завтрак? Пора менять привычки! Оказывается, овес, а равно и овсяные хлопья, – один из самых богатых источников мелатонина, гормона сна. Поэтому нет ничего лучше, чем побаловать себя тарелочкой овсянки перед сном.

Запарьте или сварите кашу на молоке или воде. Добавьте несколько капель меда или кленового сиропа, и блюдо станет полноценным, но при этом останется низкокалорийным. Идеальное сочетание для правильного перекуса перед сном!

Грибы

Сами по себе грибы не такие уж и калорийные. Если отварить их, а не зажарить в большом количестве масла, то это и вовсе диетический продукт. И никакие они не тяжелые для желудка, просто мы привыкли подавать их с большим количеством самых разных ингредиентов, которое все вместе действительно создают чувство тяжести в животе.

Овощная икра

В овощной икре домашнего приготовления нет абсолютно ничего вредного. Выбирайте вариант на ваш вкус — грибная, кабачковая, баклажанная. Овощная икра в любом случае получится очень вкусной и сытной.

Малина

Любимую ягоду можно есть даже после 18:00. Что касается калорий, то их очень мало, а вот полезных свойств хоть отбавляй. В малине содержится большое количество витаминов и минералов, которые улучшают состояние кожи и нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Треска

Белая рыба относится к категории диетических продуктов. Одна из самых полезных для здоровья человека — это треска. В этой рыбе есть витамины и ценные элементы, которые идут только на пользу, укрепляя иммунитет и нормализуя работу многих органов.

Кукуруза

Кукуруза — это не только полезный, но и очень вкусный продукт. Предпочтение следует отдавать не консервированной, а вареной кукурузе. Она выводит излишки холестерина из организма и препятствует накоплению жировых запасов. Так что если днем вы съели что-нибудь тяжелое и запрещенное, то вечером остановите свой выбор на кукурузе.

Нектарины

Не стоит отказываться от нектаринов, несмотря на то, что фрукты не особо рекомендуют употреблять в пищу во второй половине дня. В нектаринах высокая концентрация клетчатки, которая, напротив, способствует ускорению обмена веществ и предотвращает накопление жиров.

Абрикосы

В 100 граммах абрикосов содержится всего 42 килокалории. Поэтому между шоколадкой, печеньем и абрикосами выбирать стоит именно фрукты.

Репа

Репу мы так часто игнорируем. А зря. Это очень полезный овощ, который обязательно должен быть в рационе. Репа эффективно очищает организм, укрепляет иммунитет и заряжает организм энергией. А еще она относится к категории диетических продуктов.

Тыква

Оранжевая красавица не навредит вашей фигуре. Из тыквы можно приготовить, пожалуй, самое большое количество полезных блюд. Это и крем-суп, и пюре, и салат.

Капуста

Абсолютно все виды капусты богаты витаминами группы В, которые принимают участие во всех важных процессах в организме человека. А еще капуста представляет собой диетический продукт. Поэтому она идеально подходит для ужина.

Камбала

Вот еще одна полезная рыба, которую можно и нужно есть после 18:00. В камбале содержится метионин. Полезные свойства этого вещества заключаются в том, что оно способно расщеплять жиры.

Киви

Киви — это просто незаменимый продукт для тех, кто хочет похудеть. Киви помогает организму сжигать и расщеплять жир, избавляет от тяжести в желудке и нормализует водно-солевой баланс.

Сельдерей

Сельдерей — это продукт с отрицательной калорийностью. А это значит, что организм тратит много энергии на его переваривание. Поэтому для вечернего приема пищи он просто идеален.

Груша

Если голодны, то съешьте яблоко? Нет, предпочтение стоит отдать груше. После яблока аппетит разыграется с новой силой, а вот сочная груша прекрасно утолит чувство голода. А калорий в ней даже меньше.

Свекла

Свекла относится к категории незаменимых продуктов. Она помогает регулировать жировой обмен, тем самым препятствуя ожирению. Приятный бонус: свекла полезна в любом виде. Поэтому можно экспериментировать — варите, запекайте или ешьте ее сырой!

Избегайте вредных продуктов

После столь обширного списка дозволенных вариантов может показаться, что все ночные снэки в той или иной степени безобидны. Однако это далеко не так: некоторые продукты могут нанести серьезный ущерб организму, и это ограничивается не только перееданием и перебором калорий. Побочными эффектами от перекусывания неподходящими продуктами может стать расстройство желудка, изжога и даже кислотный рефлюкс. Чтобы эти состояния вас не коснулись, постарайтесь не употреблять перед сном продукты с высоким содержанием сахара и углеводов, жирных и жареных блюд — такая еда лишь усилит нагрузку на пищеварительную систему.

Также специалисты не советуют перед сном злоупотреблять алкоголем и напитками с кофеином — вместо них остановите свой выбор на расслабляющем и успокаивающем травяном чае с мелиссой, мятой или ромашкой.

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