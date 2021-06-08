О чем могут рассказать китайские плакаты

Няньхуа - китайские народные лубочные картины

Китайские плакаты середины XX века, призывающие повышать бдительность в защите родины-матери

Плакат со сценой обучения женщин стрельбе из артиллерийского орудия, Китай, середина XX века

Плакат «Высокая башня зимней тыквы», Китай, 1959 год

Девушки-трактористки – частый сюжет китайских плакатов середины XX века

Девушки Китая на плакатах соцпериода часто осваивали неженские профессии

Плакат, пропагандирующий ограничение рождаемости, Китай, 1974 год

Плакаты «Все на борьбу с воробьями!», Китай, 1956 год

Плакат «Спи. Не мешай папе работать головой.», Китай, 1955 год

Плакат «Папа идёт на работу, а мы идём в школу.», Китай, 1954 год

«Примерка», 1956 год

«Заштопаю и проношу ещё год», 1958 год

Плакат «Полевая подготовка сделает наши красные сердца преданными идеям Председателя Мао навеки», Китай, 1970-е гг

Плакат «Под общим небом и на общей земле», Китай, 1970-е гг

Плакат 1976 г. показывает народную поддержку Хуа Гофену, назначенному преемником Председателя Мао, который, однако, скоропостижно скончался в том же году.

Плакат «Наши товары покупают по всему миру» , Китай, середина XX века