О чем могут рассказать китайские плакаты

Китайская агитационная живопись – это неповторимая страница истории. Кто-то может посчитать картинки, созданные в стиле соцреализма, слащавыми и лживыми, кто-то поностальгирует, вспоминая ушедшую эпоху, но и те, и другие, несомненно, согласятся, что данный раздел искусства может многое рассказать нам об истории огромного идеологического собрата СССР. Плакаты были для лидеров страны настоящим оружием, поэтому, например, в 60-70-х годах их штамповали, как снаряды во время войны, – в несколько смен, без отдыха, привлекая к работе солдат, рабочих и крестьян.
История китайских политических плакатов началась гораздо раньше эпохи социалистических завоеваний, ведь прообразом их считают Няньхуа - китайские народные лубочные картины. Они были очень популярны у простых жителей Поднебесной еще в XIX веке, хотя появились намного раньше. Зато именно в позапрошлом веке эти несложные сюжетные картинки начали приобретать политический смысл. Так, например, в них отразилось отношение народа к христианизации Китая: «Я подарил тебе библию, говорит империалист, чтобы все вы забыли думать о своей родине и нации и чтобы служили только богу – вот и все!»
Няньхуа - китайские народные лубочные картины
К середине XX века государство полностью взяло столь важную агитационную сферу под свой контроль. Официально было решено (на Яньанской конференции в 1942 г.), что традиционная графика будет служить общим целям, с художественной точки зрения был определен курс на соцреализм. Конечно, многие темы и общий стиль были частично заимствованы у Советского Союза. Тем не менее, надо отметить, что в большинстве плакатов, особенно ранних периодов, очень заметна графическая самобытность. По сравнению с аналогичными образцами, созданными в этот же период в СССР, китайские плакаты выглядят менее шаблонными. Порой они поражают продуманностью и разнообразием образов. За что бы ни агитировали их создатели, рисовалось большинство из них явно «с душой», а не по трафарету, и это, несомненно, подкупает.
Китайские плакаты середины XX века, призывающие повышать бдительность в защите родины-матери
Очень часто темой плакатов становились девушки и их участие в жизни страны. По мнению китайских агитаторов, женщины в восточных селеньях, не хуже русских, могли и пахать, и стрелять, и с железными конями управляться.
Плакат со сценой обучения женщин стрельбе из артиллерийского орудия, Китай, середина XX века
Плакат «Высокая башня зимней тыквы», Китай, 1959 год
Девушки-трактористки – частый сюжет китайских плакатов середины XX века
Девушки Китая на плакатах соцпериода часто осваивали неженские профессии
Впрочем, подобной тематикой людей, родившихся в СССР, не удивить. Но есть среди китайских плакатов и очень своеобразные, отразившие местный колорит и историю страны с ее проблемами и перегибами. Одной из таких тем стал, конечно, контроль рождаемости. На этом плакате периода Культурной революции пропагандируется государственная задача «Одна семья - один ребенок». В одной руке у женщины пособие по планированию семьи, в другой - пузырек с противозачаточными таблетками.
Плакат, пропагандирующий ограничение рождаемости, Китай, 1974 год
А на следующем плакате дети выполняют еще одну важную задачу, поставленную государством перед народом, борются с вредителями полей - воробьями. Судя по разразившейся затем в Китае экологической катастрофе и массовым закупкам воробьев из России и Канады, агитационные плакаты были чрезвычайно действенным средством.http://navote.ru/?p=23425
Плакаты «Все на борьбу с воробьями!», Китай, 1956 год
Большое внимание китайская агитация уделяла семье, все-таки важность этой ячейки общества понимали и высоко оценивали во всех странах! Причем на более ранних образцах можно увидеть традиционные большие семьи. После 70-х на аналогичных картинках счастливые родители изображались всегда с одним отпрыском.
Плакат «Спи. Не мешай папе работать головой.», Китай, 1955 год
Плакат «Папа идёт на работу, а мы идём в школу.», Китай, 1954 год
Очень мило выглядят агитационные материалы, показывающие, что китайские женщины могут позволить себе много красивой одежды, но врожденная бережливость и разумность заставляет их беречь вещи. Кстати, после глобального захламления большинства современных гардеробов, подобная здравая мысль сегодня находит сторонников и не в столь тоталитарных странах.
«Примерка», 1956 год
«Заштопаю и проношу ещё год», 1958 год
Рассказ о китайской художественной агитации был бы, конечно, не полным без упоминания об одном человеке. В периоды «Большого скачка» (1958-1960) и «Культурной революции» (1966-1976) плакаты стали способом борьбы Мао Цзэдуна с политическими противниками. Стилистическим каноном был определен «красный, яркий, блестящий», как олицетворения партийной идеологии, здоровья и силы населения. Основной темой агитационных картин стал сам Первый председатель ЦК КП Китая и его цитатник – книжка в красной обложке, с которой, судя по плакатам, трудящиеся не расставались и читали ее в любую свободную минуту, оторвавшись от станка или того же трактора.
Плакат «Полевая подготовка сделает наши красные сердца преданными идеям Председателя Мао навеки», Китай, 1970-е гг
Плакат «Под общим небом и на общей земле», Китай, 1970-е гг
Плакат 1976 г. показывает народную поддержку Хуа Гофену, назначенному преемником Председателя Мао, который, однако, скоропостижно скончался в том же году.
Ну, и по-настоящему провидческим выглядит плакат, рассказывающий о достижениях китайской промышленности: «Наши товары покупают по всему миру».
Плакат «Наши товары покупают по всему миру», Китай, середина XX века
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