С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Горелик
    Наиболее точный способ измерения градусником сначала подмышечный, после анальный и в заключение оральный по вкусу и з...Почему в США темп...
  • Алина
    Как хочется услышать,что и у нас за период с 2010 года посажено столько-то тысяч гектаров леса (страшные пожары запом...Как собаки помога...
  • Вано Ванов
    До 60 лет дожил, но вреда от одуванчиков ни где не встречал. Кто ж такой "умный" догадался его вне закона объявить? Н...Простой инструмен...

О чем могут рассказать китайские плакаты


О чем могут рассказать китайские плакаты

Китайская агитационная живопись – это неповторимая страница истории. Кто-то может посчитать картинки, созданные в стиле соцреализма, слащавыми и лживыми, кто-то поностальгирует, вспоминая ушедшую эпоху, но и те, и другие, несомненно, согласятся, что данный раздел искусства может многое рассказать нам об истории огромного идеологического собрата СССР. Плакаты были для лидеров страны настоящим оружием, поэтому, например, в 60-70-х годах их штамповали, как снаряды во время войны, – в несколько смен, без отдыха, привлекая к работе солдат, рабочих и крестьян.

История китайских политических плакатов началась гораздо раньше эпохи социалистических завоеваний, ведь прообразом их считают Няньхуа - китайские народные лубочные картины. Они были очень популярны у простых жителей Поднебесной еще в XIX веке, хотя появились намного раньше. Зато именно в позапрошлом веке эти несложные сюжетные картинки начали приобретать политический смысл. Так, например, в них отразилось отношение народа к христианизации Китая: «Я подарил тебе библию, говорит империалист, чтобы все вы забыли думать о своей родине и нации и чтобы служили только богу – вот и все!»
Няньхуа - китайские народные лубочные картины

Няньхуа - китайские народные лубочные картины

 

К середине XX века государство полностью взяло столь важную агитационную сферу под свой контроль.
Официально было решено (на Яньанской конференции в 1942 г.), что традиционная графика будет служить общим целям, с художественной точки зрения был определен курс на соцреализм. Конечно, многие темы и общий стиль были частично заимствованы у Советского Союза. Тем не менее, надо отметить, что в большинстве плакатов, особенно ранних периодов, очень заметна графическая самобытность. По сравнению с аналогичными образцами, созданными в этот же период в СССР, китайские плакаты выглядят менее шаблонными. Порой они поражают продуманностью и разнообразием образов. За что бы ни агитировали их создатели, рисовалось большинство из них явно «с душой», а не по трафарету, и это, несомненно, подкупает.
Китайские плакаты середины XX века, призывающие повышать бдительность в защите родины-матери

Китайские плакаты середины XX века, призывающие повышать бдительность в защите родины-матери

 

Очень часто темой плакатов становились девушки и их участие в жизни страны. По мнению китайских агитаторов, женщины в восточных селеньях, не хуже русских, могли и пахать, и стрелять, и с железными конями управляться.
Плакат со сценой обучения женщин стрельбе из артиллерийского орудия, Китай, середина XX века

Плакат со сценой обучения женщин стрельбе из артиллерийского орудия, Китай, середина XX века


Плакат «Высокая башня зимней тыквы», Китай, 1959 год

Плакат «Высокая башня зимней тыквы», Китай, 1959 год

 
Девушки-трактористки – частый сюжет китайских плакатов середины XX века

Девушки-трактористки – частый сюжет китайских плакатов середины XX века

 
Девушки Китая на плакатах соцпериода часто осваивали неженские профессии

Девушки Китая на плакатах соцпериода часто осваивали неженские профессии

 

Впрочем, подобной тематикой людей, родившихся в СССР, не удивить. Но есть среди китайских плакатов и очень своеобразные, отразившие местный колорит и историю страны с ее проблемами и перегибами. Одной из таких тем стал, конечно, контроль рождаемости. На этом плакате периода Культурной революции пропагандируется государственная задача «Одна семья - один ребенок». В одной руке у женщины пособие по планированию семьи, в другой - пузырек с противозачаточными таблетками.
Плакат, пропагандирующий ограничение рождаемости, Китай, 1974 год

Плакат, пропагандирующий ограничение рождаемости, Китай, 1974 год

 

А на следующем плакате дети выполняют еще одну важную задачу, поставленную государством перед народом, борются с вредителями полей - воробьями. Судя по разразившейся затем в Китае экологической катастрофе и массовым закупкам воробьев из России и Канады, агитационные плакаты были чрезвычайно действенным средством.http://navote.ru/?p=23425
Плакаты «Все на борьбу с воробьями!», Китай, 1956 год

Плакаты «Все на борьбу с воробьями!», Китай, 1956 год

 

Большое внимание китайская агитация уделяла семье, все-таки важность этой ячейки общества понимали и высоко оценивали во всех странах! Причем на более ранних образцах можно увидеть традиционные большие семьи. После 70-х на аналогичных картинках счастливые родители изображались всегда с одним отпрыском.
Плакат «Спи. Не мешай папе работать головой.», Китай, 1955 год

Плакат «Спи. Не мешай папе работать головой.», Китай, 1955 год

 
Плакат «Папа идёт на работу, а мы идём в школу.», Китай, 1954 год

Плакат «Папа идёт на работу, а мы идём в школу.», Китай, 1954 год


Очень мило выглядят агитационные материалы, показывающие, что китайские женщины могут позволить себе много красивой одежды, но врожденная бережливость и разумность заставляет их беречь вещи. Кстати, после глобального захламления большинства современных гардеробов, подобная здравая мысль сегодня находит сторонников и не в столь тоталитарных странах.
О чем могут рассказать китайские плакаты

«Примерка», 1956 год

 
О чем могут рассказать китайские плакаты

«Заштопаю и проношу ещё год», 1958 год

 

Рассказ о китайской художественной агитации был бы, конечно, не полным без упоминания об одном человеке. В периоды «Большого скачка» (1958-1960) и «Культурной революции» (1966-1976) плакаты стали способом борьбы Мао Цзэдуна с политическими противниками. Стилистическим каноном был определен «красный, яркий, блестящий», как олицетворения партийной идеологии, здоровья и силы населения. Основной темой агитационных картин стал сам Первый председатель ЦК КП Китая и его цитатник – книжка в красной обложке, с которой, судя по плакатам, трудящиеся не расставались и читали ее в любую свободную минуту, оторвавшись от станка или того же трактора.
Плакат «Полевая подготовка сделает наши красные сердца преданными идеям Председателя Мао навеки», Китай, 1970-е гг

Плакат «Полевая подготовка сделает наши красные сердца преданными идеям Председателя Мао навеки», Китай, 1970-е гг

 
Плакат «Под общим небом и на общей земле», Китай, 1970-е гг

Плакат «Под общим небом и на общей земле», Китай, 1970-е гг

 
Плакат 1976 г. показывает народную поддержку Хуа Гофену, назначенному преемником Председателя Мао, который, однако, скоропостижно скончался в том же году.

Плакат 1976 г. показывает народную поддержку Хуа Гофену, назначенному преемником Председателя Мао, который, однако, скоропостижно скончался в том же году.

 

Ну, и по-настоящему провидческим выглядит плакат, рассказывающий о достижениях китайской промышленности: «Наши товары покупают по всему миру».
Плакат «Наши товары покупают по всему миру», Китай, середина XX века

Плакат «Наши товары покупают по всему миру», Китай, середина XX века

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





О чем могут рассказать китайские плакаты

И не забудьте:
О чем могут рассказать китайские плакатыПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх