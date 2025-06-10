Эксклюзивный плавучий дом в восточном стиле может осуществить заветную мечту

Ну кто не мечтал проснуться утром, выйти на палубу своего судна и насладиться чашечкой вкусного кофе, наблюдая как за мерным покачиванием яхт, катеров и лодок в гавани, так и за суетой большого города. Столь идиллическую картину можно увидеть практически в центре Сиэтла, причем палуба может быть не только судна, но и собственного плавучего домика.
Эксклюзивный плавучий дом Haida Bird в восточном стиле и стильным интерьером выставлен на продажу (Сиэтл, США). | Фото: littlelivingblog.com.
Сиэтл (штат Вашингтон), расположенный на берегу залива Пьюджет, является одним из немногих городов, которые могут похвастаться организованными плавучими сообществами, пришвартованными в самом его центре. Сейчас добраться до работы по воде никак нельзя (в былые времена доступ к центральной части города осуществлялся на каяках), зато жить на ней очень даже получится, поскольку вдоль набережной располагаются плавучие дома. Пришвартованные в гавани, уникальные объекты стали своеобразным символом города, они уже давно привлекают внимание романтиков образом жизни и своей эксклюзивностью.
Очаровательный плавучий дом Haida Bird расположен на озере Юнион (Сиэтл).
Интересный факт: На данный момент в этой части Сиэтла находится 480 хаусботов, при этом разрастаться сообществу уже давно запрещено нормами принятыми на городском уровне. Зато приобрести любой из них можно всем, кто пожелает, правда, предложения о продаже встречаются очень редко, да и стоимость небольших жилых структур с палубой и собственной частью пирса порой довольно существенная. Даже за самые крошечные объекты, обустроенные не на понтонных площадках, а на переоборудованных катерах придется выложить от 300 тыс.
Haida Bird Houseboat имеет надстройку в виде частичного второго уровня для увеличения жилой площади.
Один из самых неординарных плавучих жилых объектов, оснащенных самоходным оборудованием, недавно выставлен на продажу. Так что желающие испытать на себе жизнь на воде с бесконечными видами на озеро Юнион и набережную могут собирать деньги, а мы будем довольствоваться приятной экскурсией по очаровательному домику под названием Haida Bird Houseboat. Оформленный в восточном стиле с деревянной черепицей по всему его периметру и чуть изогнутыми краями крыши, он не останется незамеченным даже среди самых роскошных плавучих резиденций.
Из окон и палуб Haida Bird Houseboat открываются захватывающие виды на Сиэтл и озеро Юнион. | Фото: goodshomedesign.com.
По сведениям редакции Novate.ru, теперешний владелец за него просит около 600 тыс. долларов, хотя в 2014 году он приобрел за 280 тысяч. Довольно скромная цена обусловлена тем, что домик имеет невысокие потолки и пришвартован у самого дальнего причала, но для любителей уединения и тишины это обстоятельство является больше плюсом нежели минусом.
В Haida Bird Houseboat предусмотрено две палубы и две входных двери.
Если говорить о размерах, то Haida Bird вполне просторный, как для такого рода структур. При ширине понтонной основы 4,3 м, длине 14,5 метров, сам домик вместе с надстройкой имеет площадь около 60 кв. метров, чего вполне достаточно для комфортной жизни даже для небольшой семьи. Оставшееся пространство отдано под организацию небольшой палубы, чтобы каждый мог осуществить мечту утреннего чаепития или мог по кофейничать на свежем воздухе с умопомрачительными видами. Хотя лаундж-зону можно устроить и собственной «пристани», поскольку прилегающая часть причала закреплена за каждым хаусботом. Правда, занимать мебелью на постоянной основе это пространство запрещено.
Основная жилая зона Haida Bird Houseboat имеет открытую планировку. | Фото: littlelivingblog.com.
Помимо главных преимуществ в виде террасы на воде, новый покупатель получает очаровательный домик с множеством больших и маленьких окон, а также стеклянной дверью, позволяющих экономить на электричестве в дневное время (даже двумя). Интерьер же порадует обилием деревянной отделки, причем основные предметы мебели также изготавливались из натуральной древесины. Окна и открытая планировка позволили зрительно приподнять низкие потолки, минимум мебели сделало помещение более объемным, а общие жилые зоны просторными.
Компактная кухня оснащена всем необходимым (Haida Bird Houseboat).
Встроенные шкафы разгрузили пространство (Haida Bird Houseboat).
Сразу у входа в Haida Bird находится кухонный уголок, делящий пространство с лестничной клеткой. Это то место, где можно, не задумываясь приступать к кулинарным экспериментам, поскольку при обустройстве кухни использовали только современную бытовую технику, оборудование и всевозможные гаджеты, упрощающие процесс приготовления пищи. Здесь установили гарнитур из натурального дерева с вместительными тумбами и огромными выдвижными ящиками. А вот от навесных ящиков пришлось отказаться, поскольку потолки низкие, а стены имеют арочный уклон.
Стильная и вполне благоустроенная ванная комната Haida Bird Houseboat.
Из зоны кухни можно попасть в благоустроенную ванную комнату, которую оборудовали под лестничным пролетом. Такая хитрость пусть и заставила поломать голову над установкой сантехнического оборудования, но позволила сэкономить полезную площадь. Полноразмерный душевой отсек, раковина, встроенная в тумбу, смывной унитаз (все хаусботы на набережной подключены к подводным центральным коммуникациям жизнеобеспечения), шкаф-зеркало для косметических и моющих средств – всего этого вполне достаточно для современного человека. Главной же изюминкой этого пространства стали два небольших окна. Небольшое витражное – находится в душевой, а возле раковины – предусмотрено открывающееся окно, что очень удобно устраивать проветривание.
Обилие окон делает пространство Haida Bird Houseboat более воздушным и объемным. | Фото: itinyhouses.com.
Зона гостиной в плавучем доме Haida Bird. | Фото: seattlerefined.com.
Львиную долю жилой площади Haida Bird занимает гостиная-столовая, наполненная теплом, излучаемым деревянной обшивкой, светом, поступающим из окон и изысканной мебелью. Массивный кожаный диван (может стать дополнительным спальным местом для двоих), оригинальные пуфы, раритетные вместительные комоды, огромная ТВ-панель, дровяная печь-камин – идеальный набор для создания расслабляющей атмосферы в гостиной.
Такой обеденной зоной мало кто может похвастаться (Haida Bird Houseboat).
Из гостиной-столовой можно попасть на вторую палубу Haida Bird Houseboat. | Фото: goodshomedesign.com.
Обеденную зону определяет основательный круглый стол с изящными стульями, расположенными у углового окна и многоячеистой французской двери, ведущей на более уединенную палубу с видом на бескрайние водные просторы озера Юнион. Пусть она и небольшая, но дает возможность насладиться как природными красотами, так и свежестью, ведь возле воды даже в самые знойные дни совсем не жарко.
Уютная спальня находится на втором уровне Haida Bird Houseboat.
Спальня же находится на втором уровне. Обилие больших и маленьких окон, белые стены и деревянный арочный потолок, элегантно оформленная двуспальная кровать с прикроватным столиком, замаскированный встроенный шкаф и складывающаяся бьюти-зона позволили создать в ней умиротворяющую обстановку, которую еще больше уравновешивают открывающиеся виды.
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