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Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

У каждого из нас в детстве были любимые игрушки, которые, возможно сохранились до сих пор. Сегодня у вас есть повод сходить за ними в старые чуланы и кладовки! Трудно поверить, но игрушки с которыми игрались дети 15-20 лет назад, сегодня на аукционах стоят целое состояние. Перед вами подборка из 15 старых игрушек, которые можно выгодно продать в не бедствующие руки на западных интернет- аукционах.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Game Boy Color


Портативную игровую приставку Game Boy Color,которая была популярно пару десятилетий назад сегодня на интернет-аукционах продают почти за $2000.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Mario Kart 64


Счастливчики, нашедшие эту видеоигру в своём чулане могут выручить за неё на e-Bay около $1000.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Трансформеры: Оптимус Прайм и Мегатрон


За оригинальные фигурки Оптимуса Прайма или Мегатрона в Интернете предлагают $ 800 – 900.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Водяной пистолет


Многие помнят веселые мокрые баталии времён детства. Оказывается, крутой водяной пистолет сейчас стоит почти $ 600.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Карточки с покемонами


На некоторые редкие экземпляры карточек с покемонами цена на интернет-аукционах доходит до $ 6000.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Тамагочи


Много лет назад, когда цифровые домашние питомцы были в моде, Тамагочи были практически у всех. Сегодня продать тамагочи можно $ 500.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Sega Genesis


Хотя игровая приставка Sega Genesis давно устарела, есть фанаты старых игр, которые с радостью купят ее за пару тысяч долларов.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Парк Юрского Периода


Речь идет о первой части фильма «Парк Юрского периода». Игрушки, продававшиеся в то время под этим брендом, сегодня можно продать за несколько сотен долларов.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Фигурка черепашки-ниндзя


Оригинальные фигурки Ninja Turtles в хорошем состоянии торгуются почти за $ 1000 на eBay.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Furby


Игрушки-роботы совохомяков можно продать за $ 500. По крайней мере, оригиналы, потому что есть новые версии, выпущенные после 2012 года.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Фигурка Бейба Рута


Было выпущено много фигурок знаменитого американского бейсболиста, но только пять из них были в синей шляпе. Счастливые обладатели этих фигурок могут выручить за них $ 14 000 на eBay.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Автомобили Hot Wheels


Полная коллекция автомобильчиков Hot Wheel была продана на аукционе за $ 20 000.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Teddy Ruxpin


Винтажная версия говорящего плюшевого медведя стоит почти $ 200.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Beanie Babies


Большинство маленьких плюшевых медвежат сегодня почти ничего не стоят. Но первое издание медведя «принцесса Диана» оторвут с руками примерно за полмиллиона долларов.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

Автомобильчик из серии Hot Wheel «Пляжная бомба»


В серии игрушечных авто Hot Wheels есть также единичные экземпляры, которые стоят кучу денег. К примеру, модель автомобиля «Пляжная бомба» продали недавно за $ 72 000.

Детские игрушки прошлого, которые сегодня можно выгодно продать

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