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17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

В Бельгии живет всего 10 миллионов человек, но это не мешает этой стране и ее людям оставаться одной из самых креативных, интересных и «влиятельных» в хорошем смысле этого слова.

Вот 17 вещей, которых никому и ни за что не отнять у Бельгии.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Бельгия дала миру вафли. Можно было бы остановиться уже здесь, но мы все же продолжим.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Бельгия изобрела картофель фри. Который англоязычная половина планеты называет «французским» (french fries), но бельгийцы не обижаются.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

И придумала есть его с майонезом. Попробуй как-нибудь.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Пиво. Не забываем про пиво, хотя непомерное увлечение им вредит твоему здоровью.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Шоколадные и пралиновые конфеты? М-м-м-м…

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

В Бельгии очень вкусное печенье!

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Тинтина — самого популярного в Европе героя комиксов — тоже придумали в Бельгии.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Смурфики родом из Бельгии!

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Без Бельгии мы бы не знали такой инструмент, как саксофон.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Рене Магритт со своим сюрреализмом тоже из Бельгии.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

В Бельгии множество красивых городов. Брюссель, который многие в шутку называют «столицей нашей новой родины».

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Антверпен со своим портом, брильянтами и россыпью поразительных достопримечательностей.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Брюгге, в котором можно славно залечь на дно.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

Гент с феерическими Гентскими праздниками и Фестивалем цветов.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

В Бельгии писающий мальчик может быть памятником.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

В Бельгии в ответ на террористические атаки люди рисуют мелками, а не начинают погромы.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

В Бельгии люди умеют сострадать и выражать солидарность с теми, кто стал жертвой чудовищной несправедливости.

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

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