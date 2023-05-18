17 чудесных вещей, которые Бельгия подарила миру

В Бельгии живет всего 10 миллионов человек, но это не мешает этой стране и ее людям оставаться одной из самых креативных, интересных и «влиятельных» в хорошем смысле этого слова.



Вот 17 вещей, которых никому и ни за что не отнять у Бельгии.







Бельгия дала миру вафли. Можно было бы остановиться уже здесь, но мы все же продолжим.







Бельгия изобрела картофель фри. Который англоязычная половина планеты называет «французским» (french fries), но бельгийцы не обижаются.







И придумала есть его с майонезом. Попробуй как-нибудь.







Пиво. Не забываем про пиво, хотя непомерное увлечение им вредит твоему здоровью.







Шоколадные и пралиновые конфеты? М-м-м-м…







В Бельгии очень вкусное печенье!







Тинтина — самого популярного в Европе героя комиксов — тоже придумали в Бельгии.







Смурфики родом из Бельгии!







Без Бельгии мы бы не знали такой инструмент, как саксофон.







Рене Магритт со своим сюрреализмом тоже из Бельгии.







В Бельгии множество красивых городов. Брюссель, который многие в шутку называют «столицей нашей новой родины».







Антверпен со своим портом, брильянтами и россыпью поразительных достопримечательностей.







Брюгге, в котором можно славно залечь на дно.







Гент с феерическими Гентскими праздниками и Фестивалем цветов.







В Бельгии писающий мальчик может быть памятником.







В Бельгии в ответ на террористические атаки люди рисуют мелками, а не начинают погромы.







В Бельгии люди умеют сострадать и выражать солидарность с теми, кто стал жертвой чудовищной несправедливости.











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