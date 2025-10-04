С нами не соску...
Медузы в объективе испанского фотографа

Испанский фотограф Jordi Benitez Castells сделал в Каталонии невероятные снимки, которые позволяют рассмотреть медузу во всей ее красе. Рассмотрим медузу подробно со всех сторон, как её еще никто никогда не рассматривал. Медузы в объективе испанского фотографае

Большинство снимков сделаны на глубине около 3 метров. Медузы в объективе испанского фотографае Они — одни из самых древних обитателей нашей планеты, живших на Земле еще 500 — 700 миллионов лет назад.

Медузы в объективе испанского фотографае Медузы кажутся сверхъестественными созданиями, инопланетными существами во многом благодаря своим странным формам и расцветкам. Природа создала их согласно своим, каким-то невероятным чертежам: их тело напоминает зонтик, или колокол, иногда шар. Медузы в объективе испанского фотографае Свое имя медуза получила из-за сходства с шевелящимися волосами-змеями легендарной Медузы Горгоны из греческой мифологии. Медузы в объективе испанского фотографае Существует около 2 000 различных видов медуз. Некоторые живут в пресной воде, другие встречаются в морях и океанах. Медузы в объективе испанского фотографае Как уже говорилось, медузы жили на Земле еще 500 — 700 миллионов лет назад. Это очень давно. Например, первые динозавры появились приблизительно 225 млн лет назад, а самые древние представители акул существовали около 420–450 млн лет назад... Медузы в объективе испанского фотографае Строение медуз тоже невероятно: они состоят примерно на 95% из воды, 3-4% — из соли и 1-2% — из белка. У них нет ни сердца, ни глаз, ни системы кровообращения, ни жабр... Медузы в объективе испанского фотографае Большая часть медуз состоит из трех частей: 1) студенистое тело; 2) щупальца, которые жалят и ловят добычу; 3) рот, который поглощает пищу. Медузы в объективе испанского фотографае Впрочем, медузы сохраняют свою форму только в воде. Выньте медузу из воды, — и убедитесь сами, как она тот час же стремится превратиться в плоскую дрожащую каплю.
Медузы в объективе испанского фотографае Древние инопланетные существа питаются планктоном, икрой рыб, маленькими рачками. Знаменитые щупальца медуз, имеющие нитевидную структуру, заманивают добычу, загоняя ее себе в ротовую полость Медузы в объективе испанского фотографае Несмотря на невнятные органы чувств, медуза может обонять, ощущать запахи, отличать свет от темноты. Медузы в объективе испанского фотографае При помощи специальных отсеков, расположенных по бокам ее «колокола», медуза сохраняет равновесие в воде. Плыть медузе помогают подводные течения. Против течения медуза плывет самостоятельно, передвигаясь реактивным способом, выталкивая воду из полости своего «колокола». Медузы в объективе испанского фотографае Медуза дышит всем телом, поскольку у нее нет легких и жабр, а также любого другого органа дыхания. Стенки ее студенистого тела очень тонки, поэтому молекулы кислорода свободно проникают через желеобразную «кожу» прямо во внутренние органы. Получается, что медуза дышит всей поверхностью своего тела. Медузы в объективе испанского фотографае Медузы имеют самые разнообразные размеры. Диаметр их «купола» может составлять от 3 миллиметров, размером с наперсток до 2.5 метров. Самыми распространенными являются медузы величиной с блюдце. Медузы в объективе испанского фотографае Обитают медузы на разных глубинах. некоторые плавают у поверхности, другие погружаются на глубину до 10 тысяч метров! Медузы в объективе испанского фотографае


источник

