10 самых дорогих и роскошных украшений знаменитостей от классики до кича

Жизнь знаменитостей всегда привлекает к себе внимание. Поклонники во всех подробностях рассматривают наряды своих кумиров, иногда стараясь скопировать их образы. Если костюмы ещё можно воспроизвести, то с украшениями дело обстоит куда сложнее. Ведь многие кольца, колье и серьги стоят целое состояние. Звёзды выбирают для себя настоящие шедевры ювелирного искусства от известных брендов.
Кэрри Андервуд
Кэрри Андервуд. / Фото: www.carriefans.com
Американская певица в стиле кантри в 2013 году появилась на церемонии вручения премии Grammy в невероятном бриллиантовом колье весом 381 карат от Джонатана Арндта. Это – настоящее произведение искусства, ведь в нём можно увидеть белые бриллианты разных видов огранки: овала, круга, маркиза и груши. Особенно впечатляет стоимость этого шедевра, которая, по самым скромным подсчётам, составляет не менее 31 миллиона долларов.
Леди Гага
Леди Гага. / Фото: www.soyuz.ru
Эпатажная певица и актриса, не раз удивлявшая поклонников своими смелыми образами, в 2019 году на церемонии вручения кинопремии «Оскар» появилась в потрясающем бриллиантовом ожерелье от Tiffany&Co. В центре сверкающего великолепия находился жёлтый бриллиант Tiffany Diamond весом 128,54 карата. До Леди Гаги его можно было увидеть на промофото Одри Хепберн к картине «Завтрак у Тиффани». Этот бриллиант был добыт в Южной Африке почти полтора века назад. Общая стоимость колье, продемонстрированного певицей, – 30 миллионов долларов.
Глория Стюарт
Глория Стюарт. / Фото: www.7sisters.ru
Вдохновением для этого колье, продемонстрированном американской актрисой в 1998 году на красной дорожке «Оскара», послужила подвеска с голубым бриллиантом «Сердце океана», которая фигурировала в фильме «Титаник». Ювелиры Harry Winston создали своеобразную реплику украшения, правда, в этом случае 15-каратный бриллиант имеет прямоугольную форму, однако и в этой версии чистейший камень голубого цвета производит неизгладимое впечатление. Как и стоимость всего украшения в 20 миллионов долларов.
Мадонна
Мадонна. / Фото: www.pinimg.com
Певица всегда тяготела к роскоши, она страстная поклонница ювелирного дома Chopard, однако одно из самых дорогих продемонстрированных ею украшений создали мастера Harry Winston. На afterparty «Оскара» в 1991 году Мадонна появилась в образе Мэрилин Монро. На шее певицы красовалось бриллиантовое колье, которое стоит не менее 20 миллионов долларов.
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт. / Фото: www.yimg.com
Актриса в 2014 году была удостоена кинопремии «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме Blue Jasmine режиссёра Вуди Аллена. На сцену за вожделенной статуэткой Кейт Бланшетт поднялась в красивейшем комплекте от Chopard. Великолепные опаловые серьги, бриллиантовый браслет и кольцо эксперты оценили не менее, чем в 18 миллионов долларов.
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон. / Фото: www.supercinemaup.com
В 2014 году на церемонии вручения кинопремии «Оскар» великолепная Шарлиз Терон появилась в ювелирном сете от Harry Winston. Стоимость его составляет 15,8 миллиона долларов. Скромные классические серьги-пусеты подчёркивают красоту и роскошь бриллиантового паве, на изготовление которого потребовалось 155 драгоценных камней. В центре всей композиции находится великолепный бриллиант весом 21 карат.
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй. / Фото: www.gofugyourself.com
Актриса в 2011 году стала не гостьей, а ведущей церемонии вручения наград «Оскар», поэтому к созданию своего образа она подошла очень серьёзно и постаралась сделать свой выход на сцену впечатляющим. Её алое платье прекрасно сочеталось с невероятным колье Lucida Star от Tiffany & Co, стоимость которого составляет 10 миллионов долларов. Образ дополняли бриллиантовое кольцо и серьги того же бренда.
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм. / Фото: www.tatler.ru
Супруг британской певицы, несомненно, знает толк в украшениях, а уж вкусы жены он за 22 года совместной жизни изучить успел. Поэтому его подарок супруге ко Дню Святого Валентина пришёлся как нельзя кстати. Изысканное колье от Bvlgari Виктория Бекхэм продемонстрировала во время Бала Института костюма в 2006 году. Украшение, инкрустированное рубинами и бриллиантами, стоит 8 миллионов долларов.
Николь Кидман
Николь Кидман. / Фото: www.hellomagazine.com
Эффектное украшение, в котором появилась Николь Кидман на церемонии вручения кинопремии «Оскар» в 2008 году, запомнилось многим. На создание этого каскадного колье, струящегося по шее и спине актрисы, ушло 7500 бриллиантов и больше 6 тысяч часов работы. Стоит оно 7 миллионов долларов, но истинная его ценность в уникальности. Украшение стало объектом пристального внимания и вошло в историю, как одно из самых оригинальных.
Beyonce
Beyonce. / Фото: www.interesnoznat.com
Может похвастаться подарком супруга известная американская певица в стиле R’n’B. Концерт Fashion Rocks 5 сентября 2008 года в Нью-Йорке стал «премьерным показом» потрясающего обручального кольца, подаренного Beyonce мужем Jay-Z. Платиновое украшение с 18-каратным восьмиугольным бриллиантом стоит 5 млн долларов и является одним из самых дорогих обручальных колец.
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