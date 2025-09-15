Вигвам, иглу, юрта: 14 аутентичных технологий строительства жилых домов

Во все времена человек стремился иметь для себя крышу над головой. И когда по ходу эволюции люди вышли из пещер, они стали создавать собственные жилища. В разных уголках планеты в древние времена народы строили самые разные дома, но нередко технологии, которые они использовали, могут послужить примером и сегодня.
1. Типи
Знаменитые дома индейцев. /Фото: wikiрedia.org
Типи представляет собой традиционное жилище американских индейцев, представителей равнинных племен. Строят их преимущественно за счёт конструирования конусообразной деревянной основы, на которую набрасываются шкуры буйволов. Аутентичные типи достигали до 12 футов в высоту, могли быстро сворачиваться и разворачиваться, что было важным свойством, так как племена частенько перемещались с места на место.
2. Вежа
Жилище из скандинавских равнин. /Фото: factroom.ru
Внешний вид вежи подобен индейскому типи, однако имеет менее вытянутый силуэт, что позволяет ему быть более устойчивым на сильном ветру. Такое жилище в качестве временного убежища использовалось саамскими племенами, которые проживали на открытых безлесых равнинах северной Скандинавии, и занимались оленеводством, соответственно, кочевали вслед за ними. Материалами для вежи становились обычно деревянные колья, оленьи шкуры или ткань для покрытия жилища. Сегодня вежа также встречается, однако деревянные колья сменились на алюминиевые, а наверх набрасываются более лёгкие ткани, к тому же, жители предпочитают обогревать и освещать жилище не открытыми очагами огня, как в прошлом, а печками.
3. Вигвам
Самое знаменитое название индейского жилища. /Фото: tilda.com
Вигвам, пожалуй, является наиболее известным названием жилища индейцев. Правда, о том, как на самом деле они выглядят, знает не всякий, часто называя вигвамов типи. В реальности название данного жилища переводится как «дома из берёзовой коры», так как они использовались алгонкинскими племенами, проживающими в лесных регионах. Их высота обычно не превышала 8–10 футов, а строились они на основе каркаса из изогнутых деревянных кольев, которые покрывались любым доступным материалом — травой, корой, сучьями, циновками, камышом, шкурами, тканью. Силуэт дома мог быть в форме купола, конуса, прямоугольника с аркообразной крышей. Такие жилища защищали практически от любых погодных катаклизмом.
4. Хоган
Предтеча энергосберегающего дома. /Фото: vamvigvam.ru
Хоган был основным типом традиционного жилища племени навахо, однако не имел четко определённой конструкции и формы: его строили круглым, конусообразным, прямоугольным. Различались также варианты каркаса и покрытия крыши. Однако есть у них всех одна общая черта - аутентичный хоган представляет собой в некотором смысле родоначальником концепции энергосберегающего дома, так как за счёт использования толстого слоя глины на деревянную конструкцию позволяло летом сохранять в помещении прохладу, а зимой очаг долгое время сохранял внутреннее тепло.
5. Полуземлянка
Одна из самых долговечных технологий строительства домов. /Фото: ethnomir.ru
Первые полуземлянки появились около 6 тысяч лет назад и представляют собой жилища, частично углублённые под землю, на 1,5-2 метра. Надземный каркас обычно строился из брёвен. Чаще всего полуземлянки строили в Карпатах, в восточной Европе и, несколько реже, в Северной Америке. В таком жилище располагались и люди, и животные.
6. Барабара
Землянка алеутов. /Фото: livejournal.com
Барабара - это традиционное жилище алеутов, которые являются коренным населением одноимённых островов. В некотором смысле дом похож на полуземлянку, так как тоже частично расположена под землёй. Таким образом местные жители спасаются от часто возникающего в тех местах сильного ветра.
7. Клочан
Оригинальная технология каменного дома. /Фото: к-я.рф
Клочан представляет собой каменный дом, возедённый по интересной технологии постройки насухо. В этом случае кладка камней осуществляется без применения связующего раствора, а сцепка происходит благодаря давлению камней друг на друга и сцеплению их между собой. Силуэтно дом похож на круглую каменную хижину с выступающей крышей, чем-то напоминающую улей. Жилище также отличается довольно толстыми стенами - до 1,5 метров.
8. Бревенчатый дом
Тип жилища, знакомый отечественному обывателю. /Фото: livejournal.com
Бревенчатые строения распространены на территории Северной и Восточной Европы, а также Скандинавии. Впервые были зафиксированы несколько тысяч лет назад. Строятся дома из брёвен, которые укладываются друг на друга горизонтально и имеют углубления на обоих концах для усиления сцепления. Достоинство этого жилища ещё и в том, что при наличии необходимого сырья и инструментов, построить бревенчатый дом можно было буквально за несколько дней, а стоять он мог едва ли не столетиями.
9. Длинный дом
Популярная технология во многих уголках мира. /Фото: esosedi.org
Длинные дома были распространены едва ли не на половине планеты - они встречаются в Европе, Азии Северной и Южной Америке. Однако чаще всего строились племенами ирокезов и древними норвежцами из Скандинавии - викингами. Технология строительства схожа с возведением вигвамов, только дома получались намного длиннее и больше: по данным редакции Novate.ru, некоторые экземпляры могут достигать до 200 футов в длину.
10. Бамбуковый дом
Ещё один популярный тип дома из растительного сырья. /Фото: factroom.ru
Яркий пример, когда в жилище главным преимуществом был строительный материал. Бамбук, будучи очень лёгким и доступным, так как является быстрорастущим растением, отличается высокой прочностью. В качестве строительного материала его традиционно использовали народы Южной и Восточной Азии, а также некоторых тихоокеанских регионов и Центральной и Южной Америки.
11. Пуэбло
Не самое стандартное жилище индейцев. /Фото: archdaily.com
Пуэбло распространены среди жителей одноимённого племени индейцев, проживающих в юго-западной части Америки. В отличие от многих других представителей коренного населения континента, их жилища представляют собой полноценные модульные дома высотой в два-три этажа. Возводятся они преимущественно из самана или из больших камней, которые им скреплялись. Разделение внутри пуэбло чем-то напоминает современные многоквартирные дома - у каждой семьи своё пространство, а прожить так могут многие поколения подряд.
12. Земляной дом
Вариация полуземлянки для холодного климата. /Фото: wikiрedia.org
Один из самых распространённых вариантов жилища преимущественно северных регионов планеты: в таких жили некоторые американские индейцы, жители Аляски, Канады и Исландии. Несмотря на определённые местные различия, общая технология строительства сходна: полуподземные дома, которые прикрыты окружающей землёй с трёх или четырёх сторон, и имеют крышу наверху. Очень удобный дом для холодного климата, так как он защищает от холода и ветра землёй, а большие окна на солнечной стороне позволят обогревать дом солнечным светом.
13. Иглу
Знаменитый дом эскимосов. /Фото: pro-dachnikov.com
Иглу — это легендарные снежные дома, в которых живут эскимосы. По конструкции они представляют собой укрытия в форме купола, которые собираются из блоков льда, установленных по спирали и уплотнены снегом. Несмотря на используемый материал, внутри температура может достигать от +7С до +16С, та как плотные стены защищают от внешнего мороза и ветра, а также не позволяют выходить наружу тепло человеческих тел
14. Юрта
Легендарное жилище степных кочевников. /Фото: flexyheat.ru
Юрта — также является традиционным жилищем открытых просторов, только в отличие от иглу, степных. К тому же, это переносной дом, так как используется кочевниками, проживающими на склонах центральной Азии. Первые юрты строили как минимум три тысячи лет назад. Конструкция представляет собой деревянную раму округлой формы, которую обвешивали войлочным покрытием. Установить юрту, как и разобрать можно всего за пару часов.
