К чему может привести бодимодификация, и почему всполошились британские хирурги

Тренд расщепления языка надвое.

Врачи утверждают, что тенденция расщепления языка приобрела угрожающие масштабы.

Несколько ассоциаций врачей Великобритании объединились, чтобы предостеречь людей от ошибки.

В последнее время только на территории Великобритании тысячи людей расщепили свой язык.

Врачи предупреждают, что такая процедура может затруднить глотание и дыхание.

Далеко не все обрадовались подобному запрету.

Теперь, все, кто предлагает подобную процедуру на территории Англии и Уэльса, делает это незаконно.

Несмотря на то, что сшить язык обратно достаточно легко, почти никто не спешит этого делать .