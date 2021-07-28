К чему может привести бодимодификация, и почему всполошились британские хирурги

Тренд расщепления языка надвое.
В этом году британская ассоциация врачей столкнулась с такими жуткими последствиями недавнего тренда модификации тела, что заставило их не на шутку встревожиться. В частности, речь идет о такой процедуре, при которой язык клиента расщепляют надвое, делая его похожим на язык ящерицы. "То, какие последствия мы наблюдали в результате от такого хирургического вмешательства, они просто ужасают," - пишут врачи.
Врачи утверждают, что тенденция расщепления языка приобрела угрожающие масштабы.
Сама процедура расщепления языка не является чем-то исключительно новым - в самый первый раз в современной истории такую операцию проделала 19-летняя американка Дастин Эллор еще в 1996 году. Тогда девушка, увлекающаяся пирсингом, сделала это сама себе - разрезала свой язык скальпелем до половины и сшила обе половинки вдоль разреза, чтобы они больше не срастались. Собственно, так эта процедура производится и по сей день - на заживление уходит от одной до двух недель.
Несколько ассоциаций врачей Великобритании объединились, чтобы предостеречь людей от ошибки.
С одной стороны, люди имеют право делать с собой, что хотят. Врачи настаивают на том, что в такой операции нет совершенно никаких медицинских показателей - это исключительно косметическая процедура. "Мне что, врачи будут указывать, как я должна выглядеть?" - спрашивает одна из пользовательниц Интернета под письмом, опубликованным на прошлой неделе. Это письмо - обращение Королевского Колледжа Хирургии, факультета Стоматологической Хирургии и Британской Ассоциации пластических хирургов.
В последнее время только на территории Великобритании тысячи людей расщепили свой язык.
Что заставило так много врачей объединиться, чтобы написать не только предостережение людям, а фактически поставить данную операцию вне закона? Согласно письму-обращению, в последнее время врачи столкнулись с настолько ужасающими последствиями, что дальше молчать они просто не имели право. Среди этих последствий - безостановочное кровотечение, сильная потеря крови, многочисленные инфекции, повреждение нервных окончаний, и даже серьезные проблемы с дыханием и глотанием. Более того, такая операция вполне может сильно повредить здоровье зубов.
"Вы должны понимать, что ни один уважающий себя хирург не возьмется за такую процедуру - она несет в себе риск не только во время ее исполнения, но и в дальнейшей перспективе. Нет таких медицинских причин, по которой бы ее НУЖНО было бы делать, - говорит Дэвид Вард, президент Ассоциации пластических хирургов. - А это значит, что те врачи, которые все-таки выполняют такие процедуры, лишены опыта и, возможно, даже навыков для их выполнения. И это подвергает их клиентов огромнейшему риску."
Врачи предупреждают, что такая процедура может затруднить глотание и дыхание.
Теперь, указывают врачи, все, кто собирается делать подобную процедуру на территории Великобритании, должны понимать, что делают это нелегально. И наказание последует - уверены врачи. "Мы понимаем, что подобное решение, скорее всего, загонит данную процедуру на черный рынок - теперь ее будут делать совершенно бесконтрольно. Но это начало борьбы."
Далеко не все обрадовались подобному запрету.
"Ну вы еще расскажите мне, могу ли я делать татуировки, или запретите делать такой-то пирсинг, а другой вроде как можно будет," - возмущаются пользователи сети. "Где это видано? Я сам отвечаю за свое тело! Мое тело - мое решение - мои операции."
Теперь, все, кто предлагает подобную процедуру на территории Англии и Уэльса, делает это незаконно.
Такой запрет оказался достаточно неожиданным для субкультур Великобритании. Несмотря на все возможные осложнения расщепления языка, никто не из тех, кто уже подвергся данной операции, не спешит сшивать его обратно - хотя это совершенно несложная процедура.
Несмотря на то, что сшить язык обратно достаточно легко, почти никто не спешит этого делать.
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