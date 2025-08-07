Быстрой способ чистки яиц

Многие после опробования данного способа по очистке яйца от скорлупы, начинают жалеть, что не узнали о нем раньше. Хотя в этом методе нет ничего особенного, но время и силы при его использовании экономятся заметно.







Очищаем яйца от скорлупы быстро

Варим яйца до готовности вкрутую 10-12 минут. Затем сливаем кипяток и тут же ставим их под струю холодной воды из кранка.Даем немного остыть. После этого достаем яйца и по одному очищаем следующим способом.Ударяем боковой частью яйца о твердую поверхность. Не очень сильно, но чтобы скорлупа точно треснула.Затем, не поднимаю руки, прокатываем яйцо ладонью по всему его диаметру, с силой, чтобы скорлупа при надавливании трескала в течении всего прокатывания.В итоге таких разносторонних нагрузок скорлупа практически сама снимается с яйца, остается ей только немного помочь.Вам точно следует попробовать данный метод по очистке, прежде чем сказать, что это не работает. На одно яйцо уходит примерно 5 секунд, не более.