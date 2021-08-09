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17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое


Люди, которым конкретно не везет.

Люди, которым конкретно не везет.

Что такое «не везет» и как с ним бороться. Эта фраза давно уже стала крылатой и не теряет своей актуальности и по сей день. Мы собрали фото 17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое.

1. «У нас тут не то, что беда, у нас белковая катастрофа!»


Самое время включить подогрев пола и приготовить огромную яичницу. | Фото: Cursed Image Sweatshop.

Самое время включить подогрев пола и приготовить огромную яичницу. | Фото: Cursed Image Sweatshop.

 

2. «Разве мое боковое зеркало похоже на лузу?»


точно в десятку! | Фото: Diply.

точно в десятку! | Фото: Diply.

 

3. «Ничего не украли, просто разбили стекло!»


Вот таким вот добрым бывает утро... | Фото: Только Интересное.

Вот таким вот добрым бывает утро... | Фото: Только Интересное.

 

4. «Спасибо, почта России, за качественный сервис!»


По мнению Novate.ru, этот телевизор не везли, а катили по асфальту. | Фото: Только Интересное.

По мнению Novate.ru, этот телевизор не везли, а катили по асфальту. | Фото: Только Интересное.

 

5. «Обычно я люблю сидеть в самолете у окна, но не в этот раз...»


Когда обнаруживаешь за окном кое-что необычное. | Фото: 9GAG.

Когда обнаруживаешь за окном кое-что необычное. | Фото: 9GAG.

 

6. «А может это не мой? Может это кто-то до меня уронил?»


Классическая айфоново-туалетная неудача. | Фото: humor.fm.

Классическая айфоново-туалетная неудача. | Фото: humor.fm.

 

7. «Как думаете, кольцо все-таки маловато да?»


17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое

«Ок, Google, как снять маленькое кольцо?» | Фото: humor.fm.

 

8. «Жаль, что я не могу замораживать предметы в воздухе...»


За секунду до... | Фото: Публика.

За секунду до... | Фото: Публика.

 

9. «Запомните, товарищи автомобилисты, такая лужа под вашим авто - очень плохой знак!
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17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое

«Сюрприз» жизни автомобилиста. | Фото: Reddit.

 

10. «Так, так, я точно парковался где-то рядом...»


17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое

«Ой, а что это такое красненькое виднеется под водой...» | Фото: Twipu.

 

11. Кто бы мог подумать, что макароны так хорошо горят!?


А если бы вы читали Novate.ru, то знали бы... | Фото: Watson.

А если бы вы читали Novate.ru, то знали бы... | Фото: Watson.

 

12. «Вот мы и выяснили, кто в команде "победитель"!»


Победитель по жизни. | Фото: Телеграф.

Победитель по жизни. | Фото: Телеграф.

 

13. Хьюстон, у нас проблемы!


Судьба квадроцикла висит буквально на волосинке. | Фото: Zeri.

Судьба квадроцикла висит буквально на волосинке. | Фото: Zeri.

 

14. «Я всегда мечтала жить у воды, но никак не в воде!»


Если вы не идете к реке, река может придти к вам сама... | Фото: Reddit.

Если вы не идете к реке, река может придти к вам сама... | Фото: Reddit.

 

15. «Ситуация, конечно неприятная, но судя по размерам ямы, она просто-таки ждала меня!»


Яма, которая по судьбе. | Фото: FunMary.

Яма, которая по судьбе. | Фото: FunMary.

 

16. «Ээээ, обработку одежды огнем я не заказывал!»


17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое

«Да, пуст горит огнем эта стирка!» | Фото: Zeri.

 

17. «Минуточку, а куда исчезли мои двери!?»


Когда без окон,без дверей... | Фото: Телеграф.

Когда без окон,без дверей... | Фото: Телеграф.

 

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17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое

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17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатоеПодписаться на мой Instagram
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