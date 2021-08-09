Люди, которым конкретно не везет.
Что такое «не везет» и как с ним бороться. Эта фраза давно уже стала крылатой и не теряет своей актуальности и по сей день. Мы собрали фото 17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое.
1. «У нас тут не то, что беда, у нас белковая катастрофа!»
Самое время включить подогрев пола и приготовить огромную яичницу. | Фото: Cursed Image Sweatshop.
2. «Разве мое боковое зеркало похоже на лузу?»
точно в десятку! | Фото: Diply.
3. «Ничего не украли, просто разбили стекло!»
Вот таким вот добрым бывает утро... | Фото: Только Интересное.
4. «Спасибо, почта России, за качественный сервис!»
По мнению Novate.ru, этот телевизор не везли, а катили по асфальту. | Фото: Только Интересное.
5. «Обычно я люблю сидеть в самолете у окна, но не в этот раз...»
Когда обнаруживаешь за окном кое-что необычное. | Фото: 9GAG.
6. «А может это не мой? Может это кто-то до меня уронил?»
Классическая айфоново-туалетная неудача. | Фото: humor.fm.
7. «Как думаете, кольцо все-таки маловато да?»
«Ок, Google, как снять маленькое кольцо?» | Фото: humor.fm.
8. «Жаль, что я не могу замораживать предметы в воздухе...»
За секунду до... | Фото: Публика.
9. «Запомните, товарищи автомобилисты, такая лужа под вашим авто - очень плохой знак!»
«Сюрприз» жизни автомобилиста. | Фото: Reddit.
10. «Так, так, я точно парковался где-то рядом...»
«Ой, а что это такое красненькое виднеется под водой...» | Фото: Twipu.
11. Кто бы мог подумать, что макароны так хорошо горят!?
А если бы вы читали Novate.ru, то знали бы... | Фото: Watson.
12. «Вот мы и выяснили, кто в команде "победитель"!»
Победитель по жизни. | Фото: Телеграф.
13. Хьюстон, у нас проблемы!
Судьба квадроцикла висит буквально на волосинке. | Фото: Zeri.
14. «Я всегда мечтала жить у воды, но никак не в воде!»
Если вы не идете к реке, река может придти к вам сама... | Фото: Reddit.
15. «Ситуация, конечно неприятная, но судя по размерам ямы, она просто-таки ждала меня!»
Яма, которая по судьбе. | Фото: FunMary.
16. «Ээээ, обработку одежды огнем я не заказывал!»
«Да, пуст горит огнем эта стирка!» | Фото: Zeri.
17. «Минуточку, а куда исчезли мои двери!?»
Когда без окон,без дверей... | Фото: Телеграф.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram