17 бедняг, у которых вся жизнь, как пятница тринадцатое

Люди, которым конкретно не везет.

1. «У нас тут не то, что беда, у нас белковая катастрофа!»

Самое время включить подогрев пола и приготовить огромную яичницу . | Фото: Cursed Image Sweatshop.

2. «Разве мое боковое зеркало похоже на лузу?»

точно в десятку! | Фото: Diply.

3. «Ничего не украли, просто разбили стекло!»

Вот таким вот добрым бывает утро... | Фото: Только Интересное.

4. «Спасибо, почта России, за качественный сервис!»

По мнению Novate.ru, этот телевизор не везли, а катили по асфальту. | Фото: Только Интересное.

5. «Обычно я люблю сидеть в самолете у окна, но не в этот раз...»

Когда обнаруживаешь за окном кое-что необычное. | Фото: 9GAG.

6. «А может это не мой? Может это кто-то до меня уронил?»

Классическая айфоново-туалетная неудача. | Фото: humor.fm.

7. «Как думаете, кольцо все-таки маловато да?»

«Ок, Google, как снять маленькое кольцо?» | Фото: humor.fm.

8. «Жаль, что я не могу замораживать предметы в воздухе...»

За секунду до... | Фото: Публика.

9. «Запомните, товарищи автомобилисты, такая лужа под вашим авто - очень плохой знак! »

«Сюрприз» жизни автомобилиста. | Фото: Reddit.

10. «Так, так, я точно парковался где-то рядом...»

«Ой, а что это такое красненькое виднеется под водой...» | Фото: Twipu.

11. Кто бы мог подумать, что макароны так хорошо горят!?

А если бы вы читали Novate.ru, то знали бы... | Фото: Watson.

12. «Вот мы и выяснили, кто в команде "победитель"!»

Победитель по жизни. | Фото: Телеграф.

13. Хьюстон, у нас проблемы!

Судьба квадроцикла висит буквально на волосинке. | Фото: Zeri.

14. «Я всегда мечтала жить у воды, но никак не в воде!»

Если вы не идете к реке, река может придти к вам сама... | Фото: Reddit.

15. «Ситуация, конечно неприятная, но судя по размерам ямы, она просто-таки ждала меня!»

Яма, которая по судьбе. | Фото: FunMary.

16. «Ээээ, обработку одежды огнем я не заказывал!»

«Да, пуст горит огнем эта стирка!» | Фото: Zeri.

17. «Минуточку, а куда исчезли мои двери!?»

Когда без окон,без дверей... | Фото: Телеграф.

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