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Завораживающие и пугающие объекты, погребенные на дне морей и океанов


Завораживающие вещи, найденные на дне океана.

Завораживающие вещи, найденные на дне океана.

Ничто в этом мире не вечно. Рано или поздно природа предает забвению все. Глядя на эти снимки, понимаешь, что лучше все-таки, когда это происходит поздно, а не наоборот. В сегодняшнем материале мы собрали 17 завораживающих и одновременно пугающих объектов, погребенных на дне морей и океанов.

1. Ну прямо сел и поехал...


Останки автомобиля.

Останки автомобиля.

 

2. Акула, проплывающая над железной акулой


Самолет на дне.

Самолет на дне.

 

3. Вода его не пощадила...


Мотоцикл под водой.

Мотоцикл под водой.

 

4. Даже крупная военная техника бессильна против стихии


Потонувший танк.

Потонувший танк.

5. Небольшие лодки - довольно привычные находки для дайверов


Небольшие деревянные шлюпки.

Небольшие деревянные шлюпки.

 

6. Большой корабль, последним пристанищем которого стало океанское дно


Крупное судно, погребенное на дне.

Крупное судно, погребенное на дне.

 

7. А вот и знаменитый Титаник, потопленный, но не потерявший своего величия


Легенда на дне.

Легенда на дне.

 

8. Целая выставка ретро-автомобилей


Выставка машин.

Выставка машин.

 

9. С вершин на дно


Останки самолета.

Останки самолета.

 

10. Огромная статуя, найденная на дне


Большая находка.

Большая находка.

 

11. Снаряды времен Второй мировой войны


Старые снаряды.

Старые снаряды.

 

12. Глиняная посуда на дне Черного моря


Посуда на дне Черного моря.

Посуда на дне Черного моря.

 

13. Выставка скульптур на дне


Бюсты, найденные в океане.

Бюсты, найденные в океане.

 

14. Удивительно, сколько трагических историй таят в себе глубины


Затонувший самолет.

Затонувший самолет.

 

15. Страшно представить, что произошло с владельцем этих ботинок


Потрепанные ботинки.

Потрепанные ботинки.

 

16. Призрачное авто


Утопленник.

Утопленник.

 

17. Фотоаппарат, который побывал на дне Тихого океана


Интересная находка.

Интересная находка.

 

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Завораживающие и пугающие объекты, погребенные на дне морей и океанов

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Завораживающие и пугающие объекты, погребенные на дне морей и океановПодписаться на мой Instagram
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