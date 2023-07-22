Завораживающие и пугающие объекты, погребенные на дне морей и океанов

Завораживающие вещи, найденные на дне океана.
Ничто в этом мире не вечно. Рано или поздно природа предает забвению все. Глядя на эти снимки, понимаешь, что лучше все-таки, когда это происходит поздно, а не наоборот. В сегодняшнем материале мы собрали 17 завораживающих и одновременно пугающих объектов, погребенных на дне морей и океанов.
1. Ну прямо сел и поехал...
Останки автомобиля.
2. Акула, проплывающая над железной акулой
Самолет на дне.
3. Вода его не пощадила...
Мотоцикл под водой.
4. Даже крупная военная техника бессильна против стихии
Потонувший танк.
5. Небольшие лодки - довольно привычные находки для дайверов
Небольшие деревянные шлюпки.
6. Большой корабль, последним пристанищем которого стало океанское дно
Крупное судно, погребенное на дне.
7. А вот и знаменитый Титаник, потопленный, но не потерявший своего величия
Легенда на дне.
8. Целая выставка ретро-автомобилей
Выставка машин.
9. С вершин на дно
Останки самолета.
10. Огромная статуя, найденная на дне
Большая находка.
11. Снаряды времен Второй мировой войны
Старые снаряды.
12. Глиняная посуда на дне Черного моря
Посуда на дне Черного моря.
13. Выставка скульптур на дне
Бюсты, найденные в океане.
14. Удивительно, сколько трагических историй таят в себе глубины
Затонувший самолет.
15. Страшно представить, что произошло с владельцем этих ботинок
Потрепанные ботинки.
16. Призрачное авто
Утопленник.
17. Фотоаппарат, который побывал на дне Тихого океана
Интересная находка.
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии