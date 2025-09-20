Что за странные «бублики» за плечами у немецких солдат Первой мировой войны

Первая мировая война стала одним из самых больших полигонов в истории человечества для испытания принципиально новых видов вооружения. Сравниться с ней в этом плане может разве что Вторая мировая война. На некоторых старых фотографиях время от времени попадаются немецкие солдаты с каким-то «колесами» или «бубликами» за плечами.
Это огнемет. |Фото: fishki.net.
Все фотографии немецких солдат с «бубликами» за плечами датируются периодом 1917-1918 годов. За спиной бойцы Германской имперской армии носят не что иное, как «Wechselapparat» или по-солдатски просто «Wex» - новую модель пехотного огнемета, появившуюся на фронте в 1917 году и пришедшей на смену куда менее успешному и совершенному огнемету «Kleinflammenwerfer М. 1915» или просто «Kleif».
Грозное оружие. |Фото: gmic.co.uk.
Собственно, загадочный «бублик» — это главный элемент конструкции огнемёта «Wex», его ранцевая часть в которой находятся следующие вещи: приспособление для носки, емкость для горючей фракции объемом 11 литров и баллон с азотом. Азот в огнемете используется для выталкивания горючей фракции наружу. В виде колеса выполнен непосредственно 11-литровый резервуар для топлива. Делали его из обычной жести толщиной 1.5 мм. Газовый баллон располагался в центре и имел объем в 3 литра. Его изготавливали из листовой стали толщиной 2 мм.
Немецкие солдаты во время путча Спартаковцев 1918 года. |Фото: feldgrau.info.
К ранцевой части огнемета подсоединялся шланг и специальный брандспойт. Интересной особенностью огнемета «Wex» было то, что для его обслуживания требовалось два человека: стрелок-огнеметчик и помощник.расчёт «Wex» состоял из трех человек. Все это «великолепие» смерти и разрушения при полной заправке было рассчитано на 18 выстрелов. Полностью снаряженный огнемет весил 24 кг. Дальность выстрела составляла 25 метров. При необходимости можно было осуществить из «Wechselapparat» сплошной огненный залп-полив. В этом случае полностью заправленного бака хватало на 20 секунд ведения огня.
Серьезное было оружие. ¦Фото: afelliott.com.
