9 построек советской эпохи, которые даже сегодня можно сравнить с декорациями к фантастическим фильм

Десятилетия идут, а вместе с тем здания и постройки, которые еще вчера считались чем-то привычным и обыденным, превращаются в сознании людей в местную достопримечательность. Во времена Советского Союза было построено множество интересных вещей. Многие из них сохранились и до наших дней.
1. Ховринская больница
Здесь может быть опасно.
Недостроенная одиннадцатиэтажная больница в Москве. Место, которое с завидной регулярностью попадает во всевозможные рейтинги самых страшных объектов бывшего СССР. Впрочем, посещать эту «достопримечательность» все-таки не рекомендуется. Несмотря на уникальное архитектурное исполнение, здесь может быть очень опасно, подчеркивает редакция Novate.ru. Все дело в недостроенных частях больницы, а также сомнительных личностях, которые нашли себе здесь приют.
2. Атомный маяк на мысе Анива
Красивое место.
Сегодня это место почти полностью разворовано мародёрами, тем не менее, маяк на мысе Анива остается печальным и вместе с тем величественным напоминанием о тех суперпроектах, которые реализовывались еще несколько десятилетий тому назад. Маяк во многом является уникальным объектом, ведь у него основания когда-то был ядерный ректор. Строился он для работы в условиях полярной ночи. Также он расположен в весьма живописном месте.
3. Цех №8 «Дагдизель»
Выглядит, как форт.
Когда-то это место было суперсекретным цехом по разработке и испытанию морских видов вооружения. Строили его еще в середине века. Находится цех в Каспийске, в Дагестане. Сегодня это место посещает множество энтузиастов и любителей острых ощущений.
4. Подземная база подводных лодок Балаклава
Когда-то воплощала мощь СССР.
Уникальная база подводных лодок времен СССР, которая находится на юго-западном побережье Крыма. Строился комплекс на случай начала ядерной войны между СССР и США. База могла обслуживать, ремонтировать и пополнять боезапас подводных лодок. Комплекс выдерживал прямое попадание ядерной бомбы. Сегодня сюда водят туристов.
5. Дом-кольцо в Москве
Неудачное решение.
В Москве было построено несколько домов-колец. На сегодняшний день их осталось всего два. Смелый архитектурный эксперимент, целью которого было внедрение принципиально новых методов ведения застройки. В конечном итоге от проекта отказались. А все потому, что архитекторы с самого начала не учли несколько важных моментов. Во-первых, это невероятные сквозняки внутри помещений. Во-вторых, невозможность использовать традиционную мебель. Уже все это делало жизнь в таких домах очень неудобной.
6. Кинотеатр «Россия»
Очень большой.
В Армении, в Ереване был построен, пожалуй, один из самых необычных кинотеатров на территории СССР. Вместе с тем и один из самых больших. Здание возвели в 1975 году под руководством творческой группы архитекторов (Г. Погосян, А. Тарханян, С. Хачикян).
7. Здание Казанского государственного цирка
Это вовсе не НЛО.
Это вовсе не приземлившийся корабль инопланетных захватчиков, а здание Казанского цирка. Открыт комплекс был 9 декабря 1967 года. Разработал проект постройки советский архитектор Г. М. Пичуев.
8. Спортивно-концертный комплекс «Амалир»
Выглядит очень круто.
А вот еще одно здание, на которое стоит обязательно взглянуть, если доведется побывать в Ереване. Открылся этот спортивный комплекс в 1983 году. Строили с размахом, тут ничего не скажешь! Здание пережило сильнейший пожар почти сразу, после завершения стройки. Однако к 1987 году реконструкция была завершена.
9. Пансионат «Дружба»
Здесь снимали голливудское кино.
В Ялте можно найти вот такое необычное здание на берегу моря. Это пансионат «Дружба», который был возведен по совместном проекту чехословацких и советских инженеров. Здание даже использовалось для создания голливудского фильма. Оно появлялось в качестве бывшей военной базы СССР в 2012 году в фильме «Обитель Зла: Возмездие» (ну и фантазия у съемочной бригады).
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