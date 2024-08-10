Лайфхаки, которые помогут быстрее высушить вещи

Современный научно-технический прогресс позволил существенно облегчить и ускорить процесс стирки. Чего не скажешь о сушке вещей: если использовать мощные гаджеты, то одежда может испортиться, а сушить естественным путём — долгий процесс.







А ведь всего несколько правильных, а главное — простейших шагов позволят облегчить эту проблему.

1. Выбор максимально быстрого отжима одежды в стиральной машине

2. Правильно организовать сушилку в доме

3. Быстрая сушка феном

4. Сушка утюгом

5. Сушка одежды естественным путём

6. Правильный выбор времени стирки

7. Избегать высокой влажности в помещении с сушилкой

Вашему вниманию семёрка элементарных лайфхаков, которые помогут быстрее высушить вещи.Начать сушить одежду можно уже во время стирки — главное, знать как.Чтобы сушка одежды прошла быстрее и проще, стоит отслеживать, как проходит процесс ещё стирки. Причём достаточно всего лишь правильно установить режим отжима: если машинка будет работать на этом этапе на максимальной скорости, то больше влаги будет удалено с вещей, что, само собой ускорит период их высыхания.Правильная установка сушилки поможет быстрее высушить одежду.В последнее время всё чаще звучат советы отказаться от использования специальной техники, которая ускоряет сушку, так как она может негативно сказаться на долговечности вещей. Значит, стоит обратиться к высыханию одежды естественным путём, и помешать этому не сможет даже отсутствие возможности просушить постиранные вещи под открытым небом.Речь идёт о покупке сушилки, которая устанавливается в доме. Но важно выбрать правильное место для этой вещице: так, лучше всего поставить её рядом с окном либо в зоне работы вентилятора. Если верно организовать зону, где будет сушиться одежда, то и процесс высыхания пойдёт быстрее, и уровень влажности в помещении существенно не вырастет, что предотвратить появление плесени.Фен хорошо сушит волосы — значит, и для одежды подойдёт.Иногда нужно срочно высушить одну конкретную вещь, и здесь придёт на помощь фен. Достаточно разместить нужную одежду горизонтально — например, на гладильной доске — и включить фен. Просушивать стоит равномерно, периодически разворачивая вещь, и также уделять внимание внутренней, изнаночной стороне.не стоит на протяжении долгого времени сушить феном одно и то же место, так как длительное воздействие высоких температур может негативно сказаться на ткани.Если правильно применить утюг, то вещи и погладить, и высушить можно всего за пару минут.Не меньшей популярностью пользуется способ ускорить высыхания вещи с помощью утюга. Правда, не все соблюдают всего пару важных правил, позволяющих уберечь одежду от повреждений. Прежде всего, следует отказаться от проглаживания мокрой ткани, так как это плохо повлияет на неё.Поэтому стоит подождать, пока вещь станет не мокрой, а влажной. Впрочем, если нет времени вовсе, то нужно достать полотенце или другую ткань, сухую и чистую. Если проглаживать горячим утюгом мокрую вещь через ещё один текстильный слой, то и одежда высохнет быстрее, и повреждений она не получит.Перед сушкой — встряхнуть и расправить.Если есть время и возможность развесить одежду на сушилку, то стоит сделать это правильно, чтобы процесс пошёл ещё быстрее. Например, встряхнуть одежду перед развешиванием — так на неё останется меньше влаги. Кроме того, вещь лучше как бы раскладывать по сушилке или верёвке на улице, избегая формирование на ней складок, ведь если одежду распрямить, то и высыхать она будет гораздо быстрее.В первой половине дня на солнышке вещи быстрее высохнут.Помимо способа стирки, отслеживать стоит и время, когда вы решили постирать свои вещи. А сделать это продуктивнее всего в первой половине дня, а лучше — пораньше утром. Таким образом можно в качестве дополнительного ресурса для сушки использовать солнечное тепло, которое лишь ускорит сушку одежды.Осушитель воздуха решит проблему повышенной влажности в доме.Иногда, при сушке одежды в помещении дома или квартиры, замедлить высыхание ткани может высокая влажность в самой комнате. Поэтому ещё до покупки сушилки стоит обратить внимание на то, как снизить содержание влаги в воздухе. Вот здесь и может помочь детища научно-технического прогресса.