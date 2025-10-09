Откровения Элтона Джона

Знаменитый британский певец Элтон Джон выпустил автобиографическую книгу, скромно названную Me («Я»). В ней он подробно рассказывает о своей удивительной жизни, в которой нашлось место не только творчеству и успеху, но и зависимости от кокаина, секса, шопинга (!), борьбе с алкоголизмом и булимией, принятию себя как гея.

Близость с родителями

Две попытки суицида

Он не испытывал чувств к жене

Он отклонил предложение самого Диснея

Встреча с партнером

Друзья и недруги

Его мать не одобрила брак с Фарнишем

Тайная борьба с раком простаты