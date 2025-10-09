Откровения Элтона Джона

Знаменитый британский певец Элтон Джон выпустил автобиографическую книгу, скромно названную Me («Я»). В ней он подробно рассказывает о своей удивительной жизни, в которой нашлось место не только творчеству и успеху, но и зависимости от кокаина, секса, шопинга (!), борьбе с алкоголизмом и булимией, принятию себя как гея.
Элтон Джон дважды пытался свести счеты с жизнью: в 1968-м и 1975 годах. А потом он развернул свою жизнь на 180 градусов: бросил пить, основал фонд борьбы со СПИДом, женился на Дэвиде Фарнише, стал отцом для сыновей Закари и Элайджи. А сейчас певец в очередном гастрольном туре по миру: первые концерты прошли в сентябре 2018 года, а расписание заканчивается аж декабрем 2020. «Я прожил экстраординарную жизнь и не хочу ее менять, даже те события, о которых жалею, потому что я невероятно рад тому, как все обернулось, — пишет он в эпилоге. — Все это было со мной, и вот я здесь. И нет смысла спрашивать: а что если?.. Единственный вопрос, который стоит задать: что дальше?»
Близость с родителями
Элтон Джон описывает поведение матери Шейлы как «неприятное даже по стандартам того времени». Однажды в детстве она стащила с него штаны и вставила кусок карболового мыла в попу как средство от запора, и он боялся ее поведения следующие несколько лет. В книге он называет мать социопаткой. С отцом по имени Стэнли отношения тоже были напряженными: «Он так и не изменил своего мнения относительно моего выбора профессии, и я и сейчас пытаюсь показать отцу, чего я достиг, хотя он умер в 1991 году».
Две попытки суицида
В 1975 году он выпил большую дозу снотворного и прыгнул в бассейн на глазах у всей семьи. Это событие вызвало большой резонанс и даже было показано в байопике «Рокетмен».
За семь лет до этого Элтон Джон попытался отравиться угарным газом в собственном доме, но его спас друг. Об этом инциденте до недавнего времени никто не знал.
Он не испытывал чувств к жене
В 80-х Элтон Джон сошелся со звукорежиссером Ренатой Блауэл. «Несколько раз я ловил себя на мысли, что она воплощает в себе все лучшие женские качества. Если бы я был гетеросексуалом. Увы, это было серьезное „если“», — пишет он. Однажды ночью в 1984 году он предложил ей пожениться, хотя «между нами не было никакого романа, даже поцелуев». Она согласилась, и две недели спустя они поженились. В день свадьбы они решили «никогда не обсуждать публично интимную сторону брака» и развелись мирно и по-дружески в 1988 году.
Он отклонил предложение самого Диснея
После успешной борьбы с зависимостями (Элтон не пьет с 1990 года) певец и композитор продолжил успешную карьеру. Студия Диснея предложила ему написать саундтрек к мультфильму «Король Лев» (1994). Элтон Джон сомневался, стоит ли соглашаться, но решил попробовать. Конечный продукт потряс его, равно как и «Оскар» за песню из мультфильма. Студия предложила ему долгосрочное сотрудничество за скромные деньги: «Они хотели делать новые фильмы, снимать телешоу, выпускать книги, был даже разговор о тематическом парке». В итоге он отказался.
Встреча с партнером
В 1993 году друг пригласил его на ужин, где можно было познакомиться с другими геями. «Единственным, кто не был в невероятном восторге от приглашения, оказался молодой канадец по имени Дэвид в пальто от Armani. Он был очень скромен и почти ничего не говорил». Они познакомились, обменялись телефонами и договорились о втором свидании. А то, что было дальше, все знают.
Друзья и недруги
О людях, с которыми он тесно общается, Элтон Джон написал весьма подробно. Именно он больше всех переживал о том, что Майклу Джексону прописывают неправильные лекарства. Он близок к королевской семье, особенно часто общался с принцессой Дианой, которая «никогда не называла [Чарльза] по имени, он всегда был просто мужем». Он даже рассказал о стычках с Тиной Тернер, которая была «сущим кошмаром» и которой он однажды посоветовал «засунуть свою *** песню в задницу».
Его мать не одобрила брак с Фарнишем
Элтон и Дэвид вступили в партнерский брак в 2005 году — в первый день легализации однополых браков в Англии. На празднике было много звездных гостей, но его мать не пришла. «Она сказала родителям Фарниша, что они должны сообща прекратить это партнерство. Она не могла одобрить свадьбу двух мужчин». При этом он рассказывает, что она никогда не была гомофобкой и всегда его поддерживала.
Тайная борьба с раком простаты
В книге впервые рассказано о том, что у Элтона Джона в 2017 году диагностировали рак простаты. Как раз тогда он планировал прощальный тур. К счастью, нашли проблему на ранней стадии, и врачи дали ему выбор из двух вариантов: хирургическое удаление простаты или длительный период химиотерапии и облучения. Он выбрал операцию, которая прошла успешно, и уже через 10 дней он вернулся в Лас-Вегас. Но вскоре он почувствовал себя плохо в самолете и решил провериться. Оказалось, что он подцепил инфекцию в Южной Америке, и врачи сказали, что он был в сутках от смерти, которая наступила бы, если бы он не обратился за помощью. Он провел в больнице 11 дней и потом еще полтора месяца восстанавливался. «Я пока не готов умереть», — пишет он в последней главе.
