Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки

Ингредиенты для создания кулинарного шедевра

Для приготовления вкуснейшей каши понадобятся совсем простые ингредиенты / Фото: povar.ru







перловая крупа – 350 гр;















вода;















лук – 1 шт.;















чеснок – 1 шт.;















растительное масло – небольшое количество;











специи, перец, соль – по вкусу.



Процесс приготовления

Перловку необходимо промыть и просушить перед приготовлением / Фото: hiteat.ru

При обжарке перловая каша дает приятный ореховый аромат / Фото: smachno.in.ua

В обжаренную кашу следует добавить воду и тушить на тихом огне / Фото: poradum.com.ua

Грибы с луком обжариваются на другой сковороде / Фото: povar.ru

Готовая каша смешивается с овощами и специями / Фото: kto-chto-gde.ru

Получается очень вкусное и полезное блюдо / Фото: travel-dom.ru