С нами не соскучишься!

7 962 подписчика
not logged

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Фишкин
    Обоссаться!Писсуар де Пари: ...
  • Wlad Wlad
    Как мининум две из них Маргарет Тетчер и Ангела Меркель являются ПОЛНЫМИ МРАЗЯМИ. *** Тетчер устроила войну на Фолкле...5 знаменитых женщ...
  • Отари Хидирбегишвили
    Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк – еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русс...Что из образа Лен...

Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки


Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки

Большинство людей терпеть не может перловку. Вообще в последние годы эта крупа полностью утратила свою популярность, хотя во времена Советского Союза она использовалась в приготовлении пищи практически всеми. Действительно, каша в традиционном смысле этого слова – не самое вкусное блюдо. Но ведь перловку можно готовить и другим способом, например, жарить.

Ингредиенты для создания кулинарного шедевра


Для приготовления вкуснейшей каши понадобятся совсем простые ингредиенты / Фото: povar.ru

Для приготовления вкуснейшей каши понадобятся совсем простые ингредиенты / Фото: povar.ru

 

Для того, чтобы приготовить это необычное и достаточно вкусное блюдо, понадобятся:



    • перловая крупа – 350 гр;







    • вода;







    • лук – 1 шт.;







    • чеснок – 1 шт.;







    • растительное масло – небольшое количество;





  • специи, перец, соль – по вкусу.


Если же в эту кашу добавить еще и грибы, блюдо будет еще вкуснее. Грибы можно купить в любом супермаркете или же заготовить и заморозить самим. Тут уж кому что нравится.

Процесс приготовления


Перловку необходимо промыть и просушить перед приготовлением / Фото: hiteat.ru

Перловку необходимо промыть и просушить перед приготовлением / Фото: hiteat.ru

 

Крупу следует тщательно промыть и просушить. После этого понадобится сковорода, достаточно глубокая и обязательно с толстой нижней частью. Сначала наливаем туда немного масла, после чего высыпаем крупу.

При обжарке перловая каша дает приятный ореховый аромат / Фото: smachno.in.ua

При обжарке перловая каша дает приятный ореховый аромат / Фото: smachno.in.ua

 

Перловка обжаривается до карамельного оттенка. Важно все время при обжарке ее перемешивать. Самое интересное, что перловка после жарки обладает очень приятным ореховым ароматом.
В обжаренную кашу следует добавить воду и тушить на тихом огне / Фото: poradum.com.ua

В обжаренную кашу следует добавить воду и тушить на тихом огне / Фото: poradum.com.ua

 

Добавляем в перловку воду (стакан воды на сто граммов крупы), накрываем крышкой. Когда каша начнет кипеть, огонь уменьшается наполовину.
Грибы с луком обжариваются на другой сковороде / Фото: povar.ru

Грибы с луком обжариваются на другой сковороде / Фото: povar.ru

 

Лук нарезается и обжаривается на другой сковороде. Туда же бросаются и грибы, если вы решили именно с ними приготовить блюдо.
Готовая каша смешивается с овощами и специями / Фото: kto-chto-gde.ru

Готовая каша смешивается с овощами и специями / Фото: kto-chto-gde.ru

 

За это время перловка дойдет до состояния готовности. В нее добавляется содержимое второй сковороды и чеснок, заранее измельченный.
Получается очень вкусное и полезное блюдо / Фото: travel-dom.ru

Получается очень вкусное и полезное блюдо / Фото: travel-dom.ru

 

Добавляем немного специй, чтобы не испортить ими естественный аромат каши, солим, перемешиваем и оставляем на плите под крышкой минут на пять. Вот и все – каша готова. Можно наслаждаться вкусным и полезным блюдом.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавки

И не забудьте:
Как приготовить перловку без заморочек, чтобы домашние попросили добавкиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх