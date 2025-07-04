Что за старинные часы были выставлены на английском аукционе за сумасшедшие 190 000 долларов

Считается, что устройства для измерения времени по высоте солнца были привезены в Европу из мусульманской Испании в конце тринадцатого века. Научные знания, лежащие в основе этих инструментов, берут свое начало в Багдаде в период девятых - десятых веков. Такие инструменты сохранились и до наших дней, безусловно, представляя собой невероятную ценность.
Древний квадрант /Фото:kvadrant-instrument.itmonopoly.ru
Называется этот артефакт квадрантом. Древние квадранты - это одни из первых приборов, которые использовались для определения времени на основе положения солнца. Квадранты были разработаны еще в древности и использовались различными цивилизациями, такими как древние египтяне, греки и римляне.
Основным элементом квадранта является тень, брошенная солнцем на его поверхность. Путем наблюдения за изменениями положения тени на квадранте, можно было определить текущее время дня. Квадранты различались по форме, материалу изготовления и точности определения времени.
Греки сразу же разобрались в положениях солнца /Фото:photopole.ru
Он является предшественником секстанта - специального инструмента для навигации и для измерения высот различных небесных тел. Этот прибор имеет специальную шкалу, охватывающую четверть круга. На протяжении всей своей эволюции квадрант претерпевал разнообразные изменения.
Средневековые приборы,известные как Quadrans Vetus, были относительно простыми устройствами. В отличие от них, стенные квадранты, называемые Quadrans Muralis, представляли собой высокоточные инструменты для астрономии внушительных размеров - от трех-четырех метров до двадцати метров в радиусе дуги.
Стенной квадрант /Фото:chereche.ru
Для использования квадранта необходимо было знать широту местности, где он использовался, так как это влияло на угол, под которым падали лучи солнца. Также квадранты могли быть адаптированы под разные широты, что делало их универсальными инструментами определения времени.
Хотя с развитием технологий и появлением более совершенных часов, квадранты постепенно ушли в прошлое, они остаются важным историческим артефактом, отражающим уровень научных знаний и технологий древних цивилизаций.
Для древних египтян квадрант в виде солнечных часов был одним из способов измерения времени. Они разделяли сутки на двенадцать часов дня и двенадцать часов ночи. Вавилоняне также использовали солнечные часы, а греки и римляне впервые ввели в употребление водяные часы, которые были более точными и удобными.
Римляне также измеряли время /Фото:sneg.top
В древнем Риме сутки были разделены на дневное и ночное время. Дневное время состояло из двенадцати часов, но его продолжительность изменялась в зависимости от времени года. Так, зимой час мог составлять 45 минут, а летом - до 1 часа 15 минут. Ночное время также было разделено на двенадцать часов или на четыре временных отрезка, соответствующих сменам караула. Важно было точно соблюдать время, чтобы узнать, когда сменить караул или попасть на нужное мероприятие.
Квадранты определения времени стали важным инструментом для наблюдения астрономических явлений и планирования повседневных дел, таких как посевы, торговля и религиозные обряды. Они позволяли древним цивилизациям ориентироваться во времени и соблюдать определенные ритуалы. Таким образом, каждый час в летний период был длиннее, чем в зимний. С учетом этого, в летний период каждый час продолжительнее, чем в зимний, что позволило бы рабочим максимально эффективно использовать ценные дневные часы.
Он подходил и для астрономии /Фото:en.wiktionary.org
На представленном н аукционе медном квадранте, который имеет размер с ладонь, выгравирован год — 1311. Этот предмет использовался как инструмент для определения времени. Интересно отметить, что этот квадрант старше астролябии Чосера на пятнадцать лет, которая сейчас хранится в Британском музее.
Известно, что специалист Джеймс Хислоп отметил, что средневековые английские приборы встречаются крайне редко, поэтому каждое новое открытие в этой области значительно расширяет наши представления о науке того времени. Лот был оценен специалистами в 130000-190000 долларов.
Аукционный квадрант /Фото:fishki.net
Вместе с ним были выставлены ценные книги и рукописи, а также серебряный микроскоп семнадцатого века, изготовленный Антони ван Левенгуком. Этот микроскоп имеет огромное историческое значение, так как он был создан одним из первых ученых, который применил микроскоп для изучения микроорганизмов. С использованием такого микроскопа ван Левенгук открыл множество микроорганизмов, что послужило отправной точкой для развития микробиологии как науки. В наши дни этот микроскоп является ценным артефактом и объектом интереса для историков науки.
Эти квадранты, вероятно, использовались торговцами, священнослужителями и студентами, как отметил Хислоп. Считается, что королева Изабелла, известная как — Французская Волчица и супруга английского короля Эдуарда II, получила в 1358 году в дар несколько таких приборов от монаха из аббатства Сент-Олбанс.
Изабелла /Фото:magmer.ru
Знания, которые они предоставляли, могли бы произвести настоящий триумф в образе жизни людей в средние века. Несмотря на ограниченное использование, также известно, что хорарные квадранты попадали в руки представителей высших слоев общества. В исторических записях упоминается, что Уильям Орологер, монах из Сент-Олбанса преподнёс королеве несколько медных квадрантов, аналогичных тем, которые он изготовил собственноручно в тот же день.
Филипп Нотхафт - историк из Оксфордского университета в Англии, который специализируется на изучении астрономических и хронологических практик в Европе в период средневековья и раннего нового времени, поясняет, что главная задача квадранта, известного как «quadrans vetus», заключалась в определении времени суток по высоте Солнца. Преобразование высоты во время основывалось на тригонометрической формуле, которая была точной только на экваторе, но даже с погрешностью оставалась приемлемой.
Первый микроскоп /Фото:dzen.ru
Он не только помогал определять время, но и мог использоваться для решения математических задач, связанных с измерением расстояний, глубин и высот. Хорарные квадранты были одним из множества портативных устройств для измерения времени, известных в средневековой Европе. Они часто упоминаются в рукописях, но на самом деле до наших дней дошло лишь очень небольшое количество образцов.
Такой прибор существовал в двух основных вариантах, в зависимости от того, включал ли инструмент подвижный курсор для определения суточного склонения Солнца и высоты над уровнем моря в полдень. Склонение Солнца - это угол между направлением от центра Земли к середине Солнечного диска и плоскостью экватора. Его можно использовать, например, для определения широты судна в море.
Древнейший артефакт /Фото:Pinterest
Научное устройство было обнаружено Саймоном Нилом на участке в Четводе, Бакингемшир, Англия, почти десять лет назад. Также сообщается, что недавно обнаруженный квадрант имеет очень сильное сходство с другим. Оба квадранта схожи по материалу, форме и стилю гравировки. Это позволяет предположить, что они могли быть изготовлены в одной мастерской, если не одной и той же рукой, в начале четырнадцатого века.
Графство Бакингемшир, Англия /Фото:dailymail.co.uk
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