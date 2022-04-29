Послания в бутылках: как «почта Нептуна» спасала жизни и соединяла сердца

Бутылка с запиской. | Фото: piccy.info.
Пожалуй, многие слышали о посланиях в бутылках. Это экзотический способ передачи сообщения, когда отправитель не может быть уверен, что его вообще получат. Считается, что бутылочная почта существует лишь в романтических произведениях, но это далеко не так. Подобным образом отправляют письма уже много столетий. С «почтой Нептуна» связано множество интригующих и занимательных историй.
Появление бутылочной почты
Теофраст – древнегреческий философ и ботаник. | Фото: uk.wikipedia.org.
Историки считают, что первым отправителем записок в бутылках был древнегреческий философ Теофраст. Путешествуя за Гибралтаром вдоль берегов Атлантики, он отправил по волнам несколько запечатанных сосудов с записками. В них он просил нашедшего отозваться. Таким образом Теофраст намеревался исследовать течения в Средиземном море. Согласно легенде, одно из его посланий вскоре обнаружили на Сицилии.
Сообщения в бутылке и художественная литература
Бутылка с запиской, обнаруженная в желудке акулы. Иллюстрация к книге «Дети капитана Гранта», 1874 год. | Фото: gutenberg.org.
Бутылочная почта часто встречается в приключенческой литературе XIX-XX вв. Сообщение в закупоренном сосуде, внезапно принесенное водой из неизвестных далей, интригует. Отечественные читатели хорошо помнят о кругосветном приключении компании британцев в романе Жюля Верна «Дети капитана Гранта». Его письмо на трех языках с призывом о помощи обнаружили в желудке акулы, что и побудило героев к последующему путешествию. Сообщения в бутылке также находили персонажи романа «Таинственный остров» французского писателя.
Иллюстрация из книги «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, издание 1874 года. | Фото: gutenberg.org.
Этот способ подачи информации использовал также Эдгар По в своем раннем рассказе «Рукопись, найденная в бутылке», Говард Лавкрафт в «Маленькая стеклянная бутылка», Виктор Гюго в романе «Человек, который смеётся». Преступник описывает свои загадочные убийства и отправляет послание по волнам в романе «Десять негритят» Агаты Кристи.
Бутылки-донесения и последние свидетели трагедий
Бутылка, найденная на побережье Калифорнии в 2014 году. | Фото: mymodernmet.com.
Бутылка с неожиданным сообщение – удачный сюжетный ход, однако вовсе не Жюль Верн его придумал. Много веков моряки, оказавшись в отчаянном положении, посылали таким образом последнюю весточку о себе, в надежде, что их спасут.
Санта-Мария – флагманский корабль Христофора Колумба на его пути в Америку. | Фото: secretworlds.ru.
Христофор Колумб во время путешествия к берегам Америки отправлял записки в сосудах, чтобы те попали к спонсору экспедиции – кастильской королеве Изабелле. Несколько из них все же добрались до адресата. Согласно неподтвержденным данным, в 1852 году одну из бутылок Колумба обнаружил капитан корабля в Гибралтарском проливе. Правда эту находку специалисты считают обманом.
Портрет королевы Англии Елизаветы I Тюдор, 1575 год. | Фото: en.wikipedia.org.
В другой морской державе Англии даже существовал специальный порядок обращения с «почтовыми» сосудами. С 1560 года под страхом смертной казни запрещалось открывать морские находки. Их следовало отдавать королевскому откупорщику бутылок (Uncorker of Ocean Bottles). При Елизавете I этот пост занимал лорд Томас Тонфилд. За первый год в должности ему доставили 52 «бутылки из океана». Каждый раз, когда Тонфилд отправлялся с докладом к королеве, та спрашивала: «Ну, что пишет нам Нептун?» В просмоленных бутылках ей доставлялась информация от осведомителей, многочисленные доносы. Почти два с половиной столетия действовал закон, и все это время не исчезала угроза смертной казни.
Британский торговый барк. Джон Хадсон, 1891 год. | Фото: blog.twmuseums.org.uk.
Чем больше корабли морских держав исследовали самые потаенные уголки Земли, тем чаще они оказывались вдали от торговых путей и возможной помощи в случае кораблекрушения. В подобных случаях часто оставалась последняя и единственная надежда отправить весточку родным – написать записку, сунуть ее в бутылку и отправить в неизвестные воды.
Корабль «Императрица Мария» во время шторма. Айвазовский И.К., 1892 год. | Фото: see-art.ru.
Нередко на земле узнавали о произошедших трагедиях именно из «почты Нептуна». Такие сообщения появлялись каждый год, их публиковали в прессе. В одном из выпусков новозеландской газеты Wellington Independent за 1865 год в можно найти заметку:
«23 янв. 1865 года - мы тонем, насосы не работают, широта 35., долгота 19.30, капитан Джон Робертс, винтовой пароход «Золотой орел». Любого, кто найдет это, просим отдать в ближайший магистрат».
Тут же сообщается, что рыбак Ричард Маршалл во время прогулки по побережью Саутпорта нашел плотно запечатанную бутылку, содержащую следующее сообщение:
«Белая чайка» тонет у острова Манн, 4 ноября. Команда пьяна. Боже, помоги нам! Дж. Томлин, капитан».
Бутылка-рекордсмен
Немецкий рыбак Конрад Фишер и его находка. | Фото: thehistoryblog.com.
В 2014 году немецкий рыбак Конрад Фишер нашел в сетях закупоренную темно-коричневую пивную бутылку. В ней была старинная открытка с двумя немецкими марками. Из текста стало ясно, что сообщение отправил немец Рихард Платц в 1913 году. Нашедшего он просил написать на его адрес в Берлине. Появление записки 101-летней давности от прадеда стало шоком для семьи Платц, ведь они о нем ничего не знали.
Пивная бутылка, путешествовавшая по Балтийскому морю 101 год. | Фото: thehistoryblog.com.
Как «почта Нептуна» помогает найти любовь
Свадьба Ак Викинга и Паолины Пуццо. | Фото: antoniorandazzo.it.
В 1957 году 18-летний одинокий матрос Ак Викинг во время очередного круиза написал письмо, которое адресовалось «Одинокой красавице, которая далеко отсюда» и бросил в море, пересекая Гибралтар. Ее нашла 17-летняя Паолина Пуццо на Сицилии. Между молодыми людьми завязалась переписка, и вскоре они поженились.
Бутылочная почта в исследовательских целях
Американский ученый Дин Бампус на борту исследовательского судна RV Atlantis. | Фото: capeandislands.org.
Исследователь Дин Бампус (Dr. Dean Bumpus) собирал и покупал использованную тару от пива, виски, вина и шампанского, мыл ее и отправлял в море с записками. С его подачи с 1956 по 1972 годы в океан отправилось более 300,000 бутылок. Таким образом ученый выяснял, как движутся плавучие объекты у побережья Америки. В этом ему помогали добровольцы из флота, береговой охраны, рыбаки, персонал исследовательских судов.
Инструкция к «научной» бутылке. | Фото: capeandislands.org.
В каждой бутылке лежала инструкция и карточка, которую нашедший должен был заполнить и отослать в институт, где работал Дин Бампус. За каждую найденную бутылку полагалась премия в 50 центов. За все прошедшие годы было возвращено 10% сообщений. Большую часть из них обнаружили в первые месяцы и годы после «отправки».
Одна из бутылок Дина Бампуса. | Фото: capeandislands.org.
Исследовательская программа Дина Бампуса не была первой, но одной из самых крупных по размаху. Несмотря на появление новых технологий, и сегодня в море плавают тысячи бутылок различных научных организаций.
Бутылка с посланием, выброшенная на берег. | Фото: panoramajournal.org.
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