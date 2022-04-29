Послания в бутылках: как «почта Нептуна» спасала жизни и соединяла сердца

Бутылка с запиской. | Фото: piccy.info.

Появление бутылочной почты

Теофраст – древнегреческий философ и ботаник. | Фото: uk.wikipedia.org.

Сообщения в бутылке и художественная литература

Бутылка с запиской, обнаруженная в желудке акулы. Иллюстрация к книге «Дети капитана Гранта», 1874 год. | Фото: gutenberg.org.

Иллюстрация из книги «Дети капитана Гранта» Жюля Верна, издание 1874 года. | Фото: gutenberg.org.

Бутылки-донесения и последние свидетели трагедий

Бутылка, найденная на побережье Калифорнии в 2014 году. | Фото: mymodernmet.com.

Санта-Мария – флагманский корабль Христофора Колумба на его пути в Америку. | Фото: secretworlds.ru.

Портрет королевы Англии Елизаветы I Тюдор, 1575 год. | Фото: en.wikipedia.org.

Британский торговый барк. Джон Хадсон, 1891 год. | Фото: blog.twmuseums.org.uk.

Корабль «Императрица Мария» во время шторма. Айвазовский И.К., 1892 год. | Фото: see-art.ru.

Бутылка-рекордсмен

Немецкий рыбак Конрад Фишер и его находка. | Фото: thehistoryblog.com.

Пивная бутылка, путешествовавшая по Балтийскому морю 101 год. | Фото: thehistoryblog.com.

Как «почта Нептуна» помогает найти любовь

Свадьба Ак Викинга и Паолины Пуццо. | Фото: antoniorandazzo.it.

Бутылочная почта в исследовательских целях

Американский ученый Дин Бампус на борту исследовательского судна RV Atlantis. | Фото: capeandislands.org.

Инструкция к «научной» бутылке. | Фото: capeandislands.org.

Одна из бутылок Дина Бампуса. | Фото: capeandislands.org.

Бутылка с посланием, выброшенная на берег . | Фото: panoramajournal.org.