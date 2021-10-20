Второй «Титаник»: точную копию легендарного лайнера начали строить в Китае

В Китае создают точную копию «Титаника».

К 2022 году «Титаник II» планируют спустить на воду.

Клайв Палмер инициировал и финансирует строительство «Титаника II».

Макет копии «Титаника II».

В 2012 началось строительство полной копии легендарного лайнера.

Чертежи «Титаника II».

Собирают корабль на верфи в китайской провинции Цзянсу.

Новый лайнер рассчитан на такое же количество пассажиров и членов экипажа.

Будет создана полная копия «Титаника.»

Так будет выглядеть парадная лестница реплики лайнера.

Роскошный интерьер каюты для пассажиров первого класса («Титаник II»).

Каюта для пассажиров третьего класса («Титаник II»).

Интерьер «Титаника II».

Будет измена вся система безопасности и установлено новейшее навигационное оборудование.

Копия роскошного интерьера «Титаника».

Будет воссоздан не только сам лайнер, но и маршрут следования легендарного «Титаника» .