Второй «Титаник»: точную копию легендарного лайнера начали строить в Китае

В Китае создают точную копию «Титаника».
Самая преуспевающая страна по созданию копий взялась за необычный проект – «Титаник II», заказчиком которого является австралийский миллиардер Клайв Палмер. Судя по чертежам, это творение будет точной копией корабля, затонувшего сто лет назад. Планируется воссоздать каждую деталь легендарного судна, начиная от палуб, кают, иллюминаторов и заканчивая паркетом и дверными ручками. Единственное отличие – совсем другие требования к безопасности.
К 2022 году «Титаник II» планируют спустить на воду.
Первоначально о намерении создания столь неожиданного проекта было объявлено еще в 2012 году, в столетнюю годовщину гибели самого большого (по тем временам) трансатлантического парохода. Его инициировал миллиардер из Австралии Клайв Палмер, который и финансирует столь грандиозный замысел.
Клайв Палмер инициировал и финансирует строительство «Титаника II».
Идея воскрешения затонувшего в апреле 1912 «Титаника» давняя мечта угольного магната, который решил столь необычным способом увековечить память погибших пассажиров и самого судна, создав своеобразный плавучий памятник.
Макет копии «Титаника II».
В 2012 началось строительство полной копии легендарного лайнера.
Он заказал китайским кораблестроителям точную копию легендарного судна, которое будет курсировать по тому же маршруту, что и его оригинал. Но после возникновения некоторых финансовых проблем создание корабля было приостановлено и возобновилось в сентябре этого года.
Чертежи «Титаника II».
Собирают корабль на верфи в китайской провинции Цзянсу.
В интернете появились чертежи и эскизы интерьера этого судна, оно будет лишь на четыре метра шире оригинала для большей устойчивости, все остальные параметры будут соответствовать первоначальному проекту, длина его составит 270 м, высота 53, а водоизмещение 40000 тонн.
Новый лайнер рассчитан на такое же количество пассажиров и членов экипажа.
Будет создана полная копия «Титаника.»
Лайнер сможет принять на борт около 2,5 тысяч пассажиров, а также 900 членов экипажа. Этот проект влетит в кругленькую сумму самому Клайву Палмеру, ведь по предварительным данным бюджет составит около 500 миллионов долларов. Сам инициатор планирует довести дело до конца и на 110-летие гибели корабля обещает, что его спустят на воду.
Так будет выглядеть парадная лестница реплики лайнера.
Роскошный интерьер каюты для пассажиров первого класса («Титаник II»).
Каюта для пассажиров третьего класса («Титаник II»).
Новый лайнер полностью будет воссоздан по образу и подобию его предшественника, с таким же роскошным интерьером кают, бального зала, театра, бассейна, ресторана, столовых и даже машинного отделения, но техническое обеспечение и навигационное оборудование, а также системы безопасности в нем будут самые современные.
Интерьер «Титаника II».
«Blue Star Line создаст аутентичный опыт, дав пассажирам корабль, в котором будут такие же интерьеры, как на «Титанике», убранство кают, но там же установят новейшие системы безопасности, цифровое навигационное и радиолокационное оборудование, прогрессивные технологии 21 века, чтобы обеспечить высочайший уровень комфорта», — говорит Палмер.
Будет измена вся система безопасности и установлено новейшее навигационное оборудование.
После спуска на воду в свой первый рейс пароход отправится из судостроительной верфи, расположенной в китайской провинции Цзянсу в Сингапур, а потом пойдет в Дубай. После планируют двухнедельный круиз в Саутгемптон, чтобы оттуда проложить свой первый курс, оправившись к берегам Нью-Йорка.
Копия роскошного интерьера «Титаника».
Будет воссоздан не только сам лайнер, но и маршрут следования легендарного «Титаника» .
Этим маршрутом планируют курсировать только в летний сезон, а зимой обслуживать другие направления. В этом круизном лайнере как и в оригинальном будут каюты первого, второго и третьего класса с соответствующей ценой билета. Кстати, хоть рейс и состоится еще не скоро, но продажа билетов уже стартовала, при чем самые дорогие обойдутся любителям столь необычного путешествия в ... 1 миллион долларов.
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