Как «хрущёвки» стали символом советского комфорта и почему не дотянули до светлого будущего

Страна коммуналок

Занавески в этом бараке выделяют семейные зоны из общего помещения.

Один из типовых домов с коммунальными квартирами внутри постройки тридцатых годов.

Даёшь стандартизацию и поточное производство

Французская типовая многоэтажка послевоенной постройки.

В разработке мебели учитывалась актуальная мировая мода. Сейчас этот стиль называют mid-century.

Временная мера. Или постоянная российской жизни

Предполагалось, что советскому человеку дома не нужно будет хранить много вещей.

Картина Юрия Пименова.

Картина Ильгиза Гимранова.