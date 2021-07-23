Как вырастить вкусные огурцы – раскрываем секреты опытных огородников

Чтобы огурцы были сочными, сладкими, ровными и долго плодоносили, нужно не только выбрать качественные семена, но и непрерывно заботиться о кустиках. Подкормка, прищипка, полив – всего и не упомнишь, поэтому мы составили для вас огуречную "шпаргалку".

Хотя огурцы и довольно распространенная на наших участках культура, мало кто из дачников может похвастать тем, что из года в год собирает огромный урожай сладких зеленцов. Огурцы горчат, гниют, дают одни пустоцветы или вовсе не цветут… Как обезопасить себя от этих и других проблем и получить гарантированный результат? Не забывайте о 10 секретах опытного огородника.

Правильно выбирайте сорта и гибриды огурцов

В любом, даже самом небольшом садовом магазине, можно найти не один десяток пакетиков с семенами огурцов. Если вы еще не знаете, какой сорт вам подойдет, легко поверить заманчивой картинке и схватить ту упаковку, которая покажется самой яркой. Однако при выборе сорта стоит ориентироваться не на обещания маркетологов, а на мелкий шрифт, напечатанный на обратной стороне пачки.

Во-первых, ориентируйтесь на место выращивания. Если у вас есть теплица или парник, выбирайте сорта и гибриды для закрытого грунта, планируете сажать их просто на грядах – для открытого.

Не заставляйте огурцы тесниться

Во-вторых, не экономьте на семенах и выбирайте устойчивые к распространенным болезням огурца и не склонные к горечи. Как правило, это гибриды, например,Герасим F1, Гирлянда F1, Дока F1, Муму F1, Хоровод F1и т.д. И, наконец, не гонитесь за пучковыми гибридами. Да, смотрятся они потрясающе, да и урожай могут дать богатый, но при этом очень капризны. Если не поливать и не подкармливать их буквально "по часам", то вместо обильных пучков вы получите усыхающие завязи.

Независимо от того, растите вы огурцы в теплице или в открытом грунте, каждому кустику потребуется немало места. Часто высаженная рассада или густо посеянные семена приведут к тому, что растения будут мешать друг другу, бороться за свет и влагу, переплетаться и в итоге потратят силы на все что угодно, кроме плодоношения.

Между кустами должно быть не менее 60 см в ряду и 120 см между рядами, при вертикальном выращивании можно сажать гуще – на расстоянии 40-50 см друг от друга. Кустовые сорта огурцов можно сажать с расстоянием между рядов около 90-100 см. Кстати, в одну лунку лучше сразу сеять по 2 семечка, чтобы потом выбрать наиболее крепкое растение.

Грамотно увлажняйте огурцы

Именно нерегулярный или недостаточный полив, а также холодная вода чаще всего становятся причинами выработки в огурцах кукурбитацина – вещества, отвечающего за горечь. Чтобы не приходилось морщиться и чистить молоденькие огурчики, всегда держите наготове емкость с отстоянной теплой водой для полива (25-28°С). Осуществлять полив огурцов нужно 1-2 раза в неделю, в зависимости от погоды и типа почвы. Желательно, чтобы она всегда была умеренно влажной, не пересыхала, но и не превращалась в болото.

Землю поливают в рядах, промачивая ее на 20 см, а вот под корень стараются не лить, чтобы он не загнил. Хотите опрыскать водой или слабым раствором удобрения листья огурцов? Делайте это после 18.00, когда воздух начинает остывать и солнечные лучи уже не прямые.

Соблюдайте температурный режим

Не каждый регион в нашей стране может похвастать наличием продолжительного периода погоды, пригодной для выращивания огурцов. Так, для роста им необходима среднесуточная температура выше 15°С. Корневая система огурцов лучше всего развивается, когда почва прогрета до 20-25°С, а больше всего завязей появляется при температуре 25-30°С. При этом важно помнить, что когда воздух горячее 35°С, пыльца огурцов становится стерильной.

Даже кратковременные похолодания до 2-3°С приводят к гибели растений, а если температура в 8-10°С держится несколько дней, огурцы начинают страдать от многочисленных заболеваний. Поэтому если прогноз погоды неблагоприятен, а огурцы вы выращиваете в открытом грунте, замульчируйте их, установите дуги и накройте плети плотным спанбондом или пленкой. На самые холодные ночи предусмотрите емкости с горячей водой, уложенные в междурядья.

Защищайте огурцы от ветра

Огурцы не любят сквозняк и ветер, они отдают предпочтение неподвижному влажному воздуху. Если в теплице и парнике обеспечить им такие условия довольно легко, то в открытом грунте могут возникнуть проблемы. Ветра, как и перепады температуры, вызывают заболевания огурцов и горечь плодов.

Чтобы защитить свои растения, прикрывайте их легкими переносными щитами с наветренной стороны или высаживайте в тех частях огорода, где не бывает сквозняков.

Обеспечьте огурцам полноценное питание

Понять, что вашим огурцам чего-то не хватает, можно по изменению цвета листьев и формы плодов. Но порой дело не только в нехватке питания, но и в несоблюдении норм выращивания, например:

нехватка азота – кончик огурца растет светлым, зауженным и загнутым;

нехватка калия – плоды приобретают грушевидную форму;

нехватка питания – пучковые сорта огурцов сбрасывают часть завязей;

неравномерное увлажнение – у огурца посередине появляется перетяжка ("талия");

переопыление разных сортов и гибридов – плоды растут дугообразно.

Чтобы плоды огурцов были ровными и красивыми, необходимо своевременно вносить в почву разнообразные подкормки и несколько раз за сезон чередовать их с внекорневыми. Для этого вам потребуется органика (вносить перепревший навоз или компост в грунт требуется до посадки огурцов) и специализированные удобрения для огурцов (Сударушка, Великан, Агрикола, БиоМастер и др.). Заменить их можно и народными средствами подкормки для огурцов.

Своевременно прищипывайте плети огурцов

Все еще сомневаетесь, надо ли прищипывать огурцы? Наш ответ – безусловно, да! И дело не только в том, что бесконтрольно разрастающиеся огурцы способны превратить вашу теплицу в джунгли, но и в том, что в этих зарослях практически не найдется, чем поживиться. Ведь женские побеги, на которых развиваются плоды, вырастают только в боковых частях растения. Но и просто обрывать все лишние (на ваш взгляд) плети и листья тоже бессмысленно и даже вредно, поэтому прежде чем приступить к прищипыванию огурцов, нужно понять, что за разновидность перед вами.

Одностебельные сорта и гибриды со слабым ростом боковых побегов прищипывать не нужно.

Остальные разновидности можно смело формировать. Если перед вами самоопыляемое растение, просто подвяжите его к шпалере, дожидайтесь появления первых 2-3 боковых плетей и прищипните их после первого листа, а последующие прищипывайте по достижении ими полуметра в длину.

Если вы выращиваете пчелоопыляемые огурцы, то подвяжите центральный побег, прищипните его по достижении полуметра в высоту, в пазухах 3-4 нижних листьев полностью удалите все боковые побеги, а следующие 2 пары побегов укоротите до 20 см, а образующиеся выше них боковые побеги укорачивайте до 50-60 см.

Партенокарпические гибриды огурцов, которые образуют плоды без опыления, прищипывают особым образом. Но важно быть уверенными в том, что перед вами именно такой гибрид, иначе растение может погибнуть от неправильного ухода. Для начала "ослепите" (прищипните после первого листа) 4 боковых плети. Затем на протяжении метра оставляйте плети, но укорачивайте их, чтобы на каждой было не более 1 завязи. На следующих 50 см оставьте по 2 завязи и 2 листа. Когда главный побег дорастет до верхушки шпалеры, переведите его в горизонтальное положение, обернув несколько раз вокруг проволоки шпалеры. После того как на этой горизонтальной части появятся 2-3 побега, прищипните главный стебель.

Впервые прищипывать огурцы можно не раньше, чем они достигнут в высоту 30 см, а вот максимальная их длина не должна превышать 170 см.

Защищайте огурцы от болезней и вредителей

Мучнистая роса и ложная мучнистая роса, мозаика и корневая гниль – у огурцов немало заболеваний, которые особенно быстро поражают растения в теплице. Большинство из них проще не допустить, чем вылечить, поэтому всегда протравливайте посевной материал или покупайте его уже обработанным, регулярно проводите дезинфекцию теплицы (хотя бы раз в сезон), удаляйте все растительные остатки, опрыскивайте посадки 1%-ным раствором бордоской жидкости и выбирайте сорта и гибриды, устойчивые к большинству заболеваний.

В случае с вредителями все не так просто – попасть в ваши посадки они могут в любую минуту, поэтому всегда нужно быть начеку. Основные вредители огурцов – паутинный клещ, тля и белокрылка, причем поразить растения они могут как в теплице, так и в открытом грунте.

Если народные средства от огуречных вредителей, например, опудривание золой или опрыскивание раствором зеленого мыла не помогают, то переходите к химическим препаратам. От насекомых помогут Искра Био, Агравертин, Фитоверм, Пегас и другие препараты.

Мульчируйте огуречные гряды

Неважно, выращиваете вы огурцы в расстил или на опорах, почва под ними должна быть очищена от сорняков. Ведь чем гуще трава, тем больше шансов, что культурное растение останется без питания или станет жертвой насекомых-вредителей.

Поэтому огуречные посадки нужно регулярно пропалывать и рыхлить, чтобы земля не покрывалась коркой. А если на даче вы бываете только по выходным, и на столь тщательный уход у вас нет времени, сделайте проще – замульчируйте гряды. Для огурцов подойдет мульча из торфа, перегноя, скошенной травы (без семян), соломы. Надежным и долговременным решением станет также геотекстиль.

Собирайте огурцы аккуратно

Казалось бы, что сложного в сборе огурцов? С этой задачей может справиться и ребенок. Однако не все так просто, тянуть за плети и рвать плоды вместе с частями стебля не стоит – это повредит растение и ослабит его, а травмированные стебли и листья могут стать открытыми воротами для попадания инфекций.

Поэтому огурец нужно аккуратно сламывать у самого основания или, если вы не уверены, что сможете это осуществить, перерезать плодоножку ножницами.

Признаем, огурцы – непростая культура, и не каждый огородник с первого раза может их вырастить. Но если делать все правильно, то урожая хватит и на летние салаты, и на зимние консервации.

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