Как грамотно хранить продукты и девайсы на маленькой кухне

Маленькая кухня – не редкость и в хрущевках, и в новостройках. Поэтому приходится мириться с ограниченной площадью, и одновременно с этим думать, как разместить в комнате все необходимое. Novate.ru делится полезными идеями, которые позволят с умом задействовать каждый метр, и чувствовать себя комфортно даже на маленькой кухне.

Идея 1: Гарнитур нестандартной глубины

Идея 2: Верхние шкафы в тон стен

Идея 3: Узкий шкаф за дверью

Идея 4: Подставка для кружек или тарелок

Идея 5: Этажерка на столешнице

Идея 6: Нестандартные секции

Идея 7: Полки в два ряда

Идея 8: Горизонтальные разделители

Вместо стандартного гарнитура выбирайте неглубокие шкафчикиЕсли на кухне слишком узкий проход, и вы боитесь, что полностью перекроете его гарнитуром, спешим вас обрадовать: эту проблему можно решить. Нужно лишь вместо стандартных шкафчиков глубиной 60 см купить экземпляры с глубиной 40-45 см. Да, вместимость гарнитура снизится, но незначительно, а вот эргономика кухни заметно улучшится. Как минимум, вы сможете нормально передвигаться и перестанете цепляться за мебель, а как максимум, у вас получится разместить на кухне все необходимое – специи, крупы, посуду, мелкую бытовую технику, ведь места станет больше. Кроме того, комната перестанет напоминать тесную кладовку – она наполнится воздухом и ощущением простора.Отлично, если гарнитур сливается по цвету со стенамиМногие дизайнеры призывают отказываться от верхних шкафов на кухне в пользу открытых полок, которые выглядят легко, воздушно и не перегружают пространство. Однако такую роскошь могут себе позволить только владельцы больших кухонь. А вот если в квартире «малышка», приходится искать другие варианты.Отличное решение – купить верхние шкафчики в тон стен, чтобы они сливались и не сильно выделялись на их фоне.Если же новый гарнитур пока не входит в ваши планы, можете просто перекрасить имеющуюся мебель. Это не занимает слишком много времени, важно лишь соблюдать все этапы и давать краске хорошо высохнуть между слоями.А чтобы еще больше увеличить объем хранения, сделайте шкафчик над холодильником. Там будет удобно хранить редко используемые вещи, например, запасной текстиль или праздничную посуду. Также в этом шкафчике отлично будут себя чувствовать запасы круп, сахара и прочих продуктов.За дверью вполне хватит места для полноценного сервантаЕсли вы живете в типовой квартире, то вход на кухню наверняка расположен таким образом, что с одной стороны остается всего 20-30 сантиметров. Многие игнорируют это пространство, считая, что его никак нельзя использовать, но на самом деле варианты есть. Если вам катастрофически не хватает места для хранения, установите в этой зоне узкий неглубокий пенал с витриной и ящиками.Благодаря стеклянной дверце мебель не будет выглядеть слишком громоздко, но при этом сможет вместить в себя и посуду, и бытовую химию, и девайсы для готовки. На полках, которые видны сквозь стекло, лучше разместить красивую посуду, чтобы она стала настоящим украшением интерьера. Обратите внимание, что фасад пенала стоит подбирать в цвет гарнитура, чтобы мебель выглядела цельно и гармонично. А если этот оттенок будет совпадать с цветом стен, вы сорвете джек-пот.Выбирайте подставки под стиль интерьераВ кухонных шкафчиках часто не хватает места для посуды, поэтому приходится думать, куда ее перенести хотя бы ее часть. Отличное решение – вынести красивые кружки на столешницу, повесив их на специальную подставку. Ее можно поставить по центру или в углу, чтобы отделить одну часть кухонной столешницы от другой. Вот такой оригинальный метод зонирования. По такому же принципу можно использовать настольную сушилку для посуды. Да, она не сможет вместить в себя все тарелки, но хотя бы пять-семь штук – вполне.Обратите внимание, что для открытого хранения нужно выбирать эстетичные изделия. И это касается не только самих подставок (отлично смотрятся деревянные), но и посуды. Держите на виду красивые кружки и тарелки, которые по цвету или стилю будут вписываться в интерьер. Тогда они превратятся в прекрасный элемент декора, который украсит кухню.На этажерке удобно хранить и продукты, и посудуМы привыкли использовать по максимуму только горизонтальное хранение, а вот вертикальное часто остается «не у дел». Для маленьких пространств это непозволительная роскошь. Поэтому предлагаем вариант, как это исправить, не прилагая больших усилий.Начните с обычной этажерки. На ней можно хранить специи, посуду, чай, кофе, сахар, соль, перец и пр. Такие изделия выглядят очень эстетично и отлично вписываются в имеющейся интерьер. Единственное правило – грамотный подбор содержимого этажерки. Как и в случае с посудой из пункта выше, оно должно быть эстетичным и стильным.Отдельный плюс такой конструкции состоит в том, что во время уборки вам достаточно передвинуть ее одной рукой и протереть пыль. А если бы все ее содержимое стояло на столешнице, пришлось бы убирать, а затем возвращать на место каждый предмет. Аксессуар следует подбирать под стиль кухни: для одного интерьера подойдет деревянное изделие, для другого – металлическое, для третьего – пластиковое, и т.д.Этажерка может быть встроенной или отдельнойДля хранения бутылок, крышек, разделочных досок идеально подходят узкие выдвижные секции, чья ширина не превышает 20 см. Они позволяют грамотно задействовать каждый сантиметр кухни, сделать хранения более удобным, а пространство – эргономичным. Такие секции будут особенно полезны рядом с плитой и раковиной. В первом случае вы сможете там хранить бутылки с уксусом и растительным маслом, а во втором – бытовую химию, например, моющее средство, губки для посуды и пр.Если вы не подумали о такой секции еще на этапе планировки кухни, ничего страшного – в магазинах вполне можно найти готовые модули небольшой ширины, которые потом вы установите между стеной и кухонным гарнитуром или в другом пустующем месте.Вместо верхнего шкафчика установите полкиЕсли идея с открытыми полками вам понравилась, и вы очень хотите заменить верхние шкафчики на такую систему хранения, предлагаем компромисс – уберите лишь часть гарнитура. Например, если у вас угловая кухня, можете отказаться от шкафчиков на короткой стене и повесить там полки в два ряда. Так вы получите место для хранения красивой посуды, продуктовых запасов в эстетичных банках, декоративных элементов и пр.На нижнем уровне расставляйте предметы, которыми вы пользуетесь ежедневно, а верхний оставьте для вещей, необходимых пореже. Чтобы интерьер не казался перегруженным, подбирайте изделия для хранения в одном стиле. А разнообразить содержимое полок можно милым декором, например, крохотными суккулентами.Вместо разделителей можно использовать корзиныЕсли вам надоело, что вы открываете ящик, а там все перепутано и невозможно найти нужную вещь, самое время обзавестись практичными разделителями. Так вы сможете разделить имеющееся пространство на несколько отдельных секций и хранить в них вещи по категориям. Например, в одном отсеке будут лежать предметы в рулонах (фольга, пищевая пленка, пергамент), а в другом – пакеты (мусорные, для хранения, для заморозки). Пользоваться таким ящиком гораздо удобнее, ведь все упорядочено и находится на виду – нет никакой необходимости перерывать все содержимое.