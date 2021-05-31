30-метровые часы Страсбургского собора – шедевр эпохи Возрождения

Огромные астрономические часы, расположенные в Страсбургском соборе во Франции, являют собой уникальный шедевр эпохи Возрождения, созданный математиками, художниками и другими передовыми специалистами своего времени. На сегодняшний день эти часы – одна из визитных карточек города. Многие туристы стремятся попасть в собор только для того, чтобы посмотреть на старинный действующий механизм.











Часы установили в Страсбургском соборе в XIV веке (в период между 1352-1354 гг.). Они были оснащены механическими составляющими, очень редкими для своей эпохи. На часах находился позолоченный петух и три библейских короля, установленных перед образом Богородицы. Ровно в 12.00 фигурки приводились в движение: петух махал крыльями и кукарекал, а короли кланялись Божьей матери.







Первый механизм и петух хранятся сегодня в Страсбургском музее декоративного искусства.







Начиная с 1547 года, усовершенствованием механизма занялись математик Конрад Дазиподиус, механики Хабрехты и живописец Тобиас Штиммер. Часовщики заменили хронометр и петуха, добавили астрономические функции.







В 1789 году во время французской революции часы в соборе были повреждены. Почти полстолетия они не функционировали. Затем за их восстановление взялся часовых дел мастер Жан-Батист Швильге.

Он заменил нерабочий механизм и дополнительно установил на часах мини-планетарий с четырьмя циферблатами и церковный календарь. Высота всей конструкции с 12 метров увеличилась до 30 метров.Ежегодно в новогоднюю ночь часы совершают полный оборот и на специальных табло появляются «плавающие» даты таких праздников как Пасха, Вознесение, Пятидесятница . В механизме есть шестеренка, которая движется нереально медленно. Она определяет прецессию (отклонение) земной оси. Чтобы эта шестеренка сделала полный оборот, понадобится целых 28 000 лет.Помимо сложного механизма и указания нескольких видов времени, Страсбургские часы привлекают к себе туристов движущимися фигурками. Каждую четверть часа перед зрителями проезжает одна из четырех статуэток. Сначала появляется младенец, затем юноша. После него настает очередь зрелого мужчины и, наконец, старика. Все они мелькают перед скелетом, символизирующим смерть и бренность бытия . В 12.30 слышится звон колокольчика, в действие запускаются все фигурки: петух кукарекает, на «сцене» появляется Иисус Христос, а за ним 12 апостолов. Представление завершается шествием древнеримских богов, символизирующих дни недели.Часть механизма Страсбургских часов.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)