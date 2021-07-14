Роман с вождём: Знаменитые женщины, которым симпатизировал Иосиф Сталин

Официально руководитель Страны Советов Иосиф Сталин был женат дважды. Первой супругой Иосифа Джугашвили стала Като Сванидзе, второй – Надежда Аллилуева. После добровольного ухода из жизни второй жены, Иосиф Сталин больше не связывал себя узами брака. Однако слухи о его любовницах муссируются и сегодня. Кем был эти женщины, чьи имена упорно упоминаются в связи с именем вождя народов?
Следует отметить, что достоверных сведений, подтверждённых документально, ни об одной из женщин нет. Поэтому, говоря о тех, кого любил в разное время своей жизни вождь народов, следует употреблять слово «предположительно». Впрочем, даже о взаимоотношениях Иосифа Сталина с его официальными жёнами известно совсем немного.
Вера Давыдова
Вера Давыдова. / Фото: www.selcdn.ru
О романе Иосифа Сталина и Веры Давыдовой до сих пор ходит множество легенд. Правда, сам вождь народов унёс эту тайну с собой, а Вера Давыдова категорически отрицала эту связь.
Талантливая оперная певица неизменно получала главные партии в постановках Большого театра, однако злые языки утверждали, что это лишь благодаря тайной связи Веры Давыдовой с руководителем страны. Он старался не пропускать спектакли с участием Давыдовой и всегда передавал для неё шикарные букеты и огромные корзины с цветами.
Вера Давыдова. / Фото: www.monateka.com
Книга Леонида Гендлина «Исповедь любовницы Сталина», вышедшая в 1983 году в Лондоне, была написана от имени Веры Давыдовой, правда, сама она о готовящемся издании не знала. Когда же ей удалось познакомиться с этим опусом, Вера Александровна была буквально раздавлена. При этом друзья и родные певицы утверждают, что все написанное в книге – бесстыдная ложь.
Ольга Лепешинская
Ольга Лепешинская. / Фото: www.fueteballetschool.ru
Среди фавориток вождя называют и знаменитую балерину Ольгу Лепешинскую. Якобы по велению вождя даже была установлена скульптурная композиция на доме № 17 по Тверской улице столицы, где она проживала. Скульптура изображала балерину, а сам дом называли «домом под юбкой».
Главная героиня слухов отрицала свою причастность к этому дому. По словам Лепешинской, она никогда не жила в доме № 17, а лишь дежурила на крыше, где тушила сбрасываемые фашистскими лётчиками зажигательные мины во время войны. Роман балерины с Иосифом Сталиным, по словам Ольги Васильевны, тоже являлся лишь плодом чьего-то разыгравшегося воображения.
Ольга Лепешинская. / Фото: www.selcdn.ru
Руководитель страны действительно часто бывал на спектаклях, в которых балерина танцевала ведущие партии, а «Огни Парижа» он видел не менее 17 раз. Говорили, что после спектакля Сталин отправлялся к Ольге Васильевне, а домой возвращался после этих свиданий довольно поздно. Однако никакого подтверждения слухам о его романе с балериной до сих пор не найдено.
Валерия Барсова
Валерия Барсова. / Фото: www.pomnipro.ru
Оперная певица обладала поистине чарующим голосом, который Иосиф Сталин называл солнечным. При этом в детстве будущая оперная дива не проявляла выдающихся вокальных данных. Однако, поставив себе цель стать певицей, занималась упорно и много. Она смогла создать свой голос и отточить свою технику владения им до идеала. Кроме того, Валерия Владимировна была склонна к полноте и ей пришлось часами заниматься гимнастикой, чтобы достичь совершенства своего тела.
Помимо занятости в театре, Валерия Владимировна была депутатом Верховного Совета РСФСР, самого первого созыва, позже стала депутатом Моссовета.
Валерия Барсова. / Фото: www.infourok.ru
Иосиф Сталин высоко ценил талант певицы, её невероятную трудоспособность и общественную активность. Слухи о романе певицы и вождя снова ничем не подтверждены, кроме как упоминанием всё в той же книге Леонида Гендлина. Но если взглянуть объективно, то Валерия Барсова была для Сталина не просто певицей, она олицетворяла собой новый тип советской актрисы, талантливой, красивой и высоконравственной.
Наталия Шпиллер
Наталия Шпиллер. / Фото: www.kinoportret.ru
Упоминается в связи с именем вождя фамилия ещё одной оперной дивы, примы Большого театра Наталии Шпиллер. По неподтверждённым данным, певица открыто говорила о своём романе со Сталиным и даже позволяла себе его ревновать. Трижды лауреат Сталинской премии, Наталия Дмитриевна обладала уникальным лирическим сопрано и с полным правом до сих пор считается одной из представительниц «Золотой эпохи» Большого театра.
Наталия Шпиллер. / Фото: www.visualrian.ru
После смерти Иосифа Сталина Наталию Шпиллер неоднократно видели на его могиле. Она неизменно приносила ему цветы дважды в год: в день его рождения и в день смерти. К могиле никого не пускали, кроме Наталии Дмитриевны и поэтому часто на каменной плите одиноко лежал её букет.
Марина Семёнова
Марина Семёнова. / Фото: www.pinimg.com
Благоволил вождь к балерине Марине Семёновой. По воспоминаниям приёмного сына Сталина, Артёма Сергеева, в Кремле 6 ноября 1936 года был концерт, посвящённый годовщине революции, на котором выступала Марина Семёнова.
Хрупкая танцовщица в национальном костюме задорно отплясывала «Кавказский танец» и эффектно заканчивала номер, снимая на последних тактах музыки кубанку с головы. Она никогда не повторяла этот номер, и лишь в тот день по просьбе Сталина согласилась выйти на сцену во второй раз.
Марина Семёнова. / Фото: www.pinimg.com
Возможно, именно этот случай и стал в дальнейшем поводом для слухов о романе балерины и вождя. Да ещё тот факт, что после ареста своего фактического мужа Льва Кархана сама актриса не пострадала и даже не была выведена из репертуара Большого театра, продолжая танцевать до 1952 года. После занималась преподавательской деятельностью.
Рузадан Пачкория
Сталин и другие советские руководители на военном аэродроме осматривают новые самолёты. / Фото: www.fishki.net
Отставной майор КГБ Алексей Рыбин, служивший в личной охране вождя, утверждал: у Сталина был лишь один роман после смерти Надежды Аллилуевой. Избранницей его стала летчица Рузадан Пачкория.
Встречи Иосифа Виссарионовича и Рузадан Пачкории были открытыми и объяснялись совместной работой над проблемами авиации. Лишь самые надежные лица из охраны руководителя страны знали, что Сталина и Рузадан связывают не только дела. Их встречи, по свидетельству Алексея Рыбина, начались ещё в 1938 году и продолжались до самой смерти Иосифа Сталина.
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