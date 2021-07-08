Земляная крепость Св. Анны: как создавалось оборонительное сооружение, которому более 300 лет

1. Почему крепость Св. Анны построена именно в этом месте

Аннинская крепость — единственный земляной фортификационный объект, сохранившийся на территории России (Ростовская область). | Фото: liveinternet.ru/ dontourism.ru.

2. Почему земляное укрепление назвали крепостью Святой Анны

Для защиты южный земель государства была построена крепость Св. Анны. | Фото: moiarussia.ru

В честь императрицы Анны Иоанновны и ее Святой была названа земляная крепость под Старочеркасской станицей. | Фото: img-fotki.yandex.ru.

3. Скрытые причины строительства Аннинской крепости

Так представляют современные сценаристы и декораторы фильма «Атаман» обустройство территории Аннинской крепости. | Фото: regnum.ru.

Валы земляной крепости Св. Анны в начале XIX в. | Фото: rostov-region.ru.

4. Строительство Аннинской крепости

Карта расположения крепости Св. Анны и слободы. | Фото: proza.ru.

До сих пор в некоторых местах растет колючий терновник (Аннинская крепость). мgeocaching.su/ pikabu.ru.

Декораторы и художники фильма «Атаман» старались соответствовать эпохе и времени (Аннинская крепость). | Фото: dontourism.ru.

5. О чем говорит геометрия созданных валов Аннинской крепости

Крепость Св. Анны имеет форму шестиугольника с 6 укрепленными фортами по углам. | Фото: youtube.com/ yaplakal.com.

Прошли почти 3 столетия, а очертания земляных валов видны до сих пор (Аннинская крепость). | Фото: youtube.com.

6. Военная история

Бои вблизи Азова (1736-1737 гг., Крымско-Турецкая кампания). | Фото: wikiwand.com.

Иллюстрация из книги А.К. Баиова «Русская армия в царствование императрицы Анны Иоанновны. Война России с Турцией в 1736-1739 гг». | Фото: internetwar.ru.

7. Мирная жизнь крепости Св. Анны

Схема размещения объектов на территории земляной крепости Св. Анны. | Фото: pobeda-aksay.ru.

На территории крепости Св. Анны для съемок фильма был создан комплекс исторических декораций (2017 г. к/ф «Атаман»). | Фото: rostov.aif.ru.