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Бабочка из бумаги / Как сделать оригами бабочку / Оригами для начинающих / Origami butterfly

Бабочка из бумаги / Как сделать оригами бабочку / Оригами для начинающих / Origami butterfly

 

Бабочка из бумаги - это именно то, что можно сделать очень быстро! Это маленькая и красивая поделка своими руками. Для изготовления бабочки понадобится лист бумаги формата А4 и немного терпения. Это оригами из бумаги делается без клея и без ножниц. Если вы не знаете, чем развлечь себя - обязательно сделайте бабочку из бумаги. Кстати, это простое оригами можно выполнять также из цветной бумаги. Повторяйте всё в точности так, как показано на видео и у вас с лёгкостью получится эта бабочка оригами из бумаги. Теперь вы знаете, как сделать бабочку из бумаги своими руками. Надеемся, у вас с лёгкостью получится эта бабочка оригами. Смотрите другие поделки без клея и без ножниц на нашем канале. Любите поделки и не знаете, что можно сделать из бумаги без клея и без ножниц? Тогда эта бабочка оригами для вас! Самые интересные, необычные, красивые, легкие поделки самоделки Вы всегда найдете на нашем канале! I am sure you will get exactly the same output of Origami Paper Butterfly as mine if you follow my steps/ instructions carefully. It looks very beautiful throughout the entire year. You can make these for any wall decor or photo backdrop to click perfect images.Бабочка из бумаги / Как сделать оригами бабочку / Оригами для начинающих / Origami butterfly

Видео мастер класс, как сделать бабочку из бумаги:

00:04 Берем квадратный лист цветной бумаги, размером 15 на 15 см.

Складываем пополам и отрезаем ножницами одну половинку. Еще раз складываем пополам и подгибаем все 4 угла к центральной линии. Получилась трапеция. Далее загибаем бумагу, как показано в видео (гармошкой)
01:25 Разгибаем гармошку , находим середину. Из второй половины прямоугольника снова складываем гармошку. Получились нижние крылья бабочки.
03:46 Склеиваем верхние и нижние крылья бабочки из бумаги и перевязываем ленточкой посередине.
04:40 Вот такая бабочка из бумаги у нас получилась!

 

Бабочка из бумаги / Как сделать оригами бабочку / Оригами для начинающих / Origami butterfly

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