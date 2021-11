Бабочка из бумаги / Как сделать оригами бабочку / Оригами для начинающих / Origami butterfly

Бабочка из бумаги - это именно то, что можно сделать очень быстро! Это маленькая и красивая поделка своими руками. Для изготовления бабочки понадобится лист бумаги формата А4 и немного терпения. Это оригами из бумаги делается без клея и без ножниц. Если вы не знаете, чем развлечь себя - обязательно сделайте бабочку из бумаги. Кстати, это простое оригами можно выполнять также из цветной бумаги. Повторяйте всё в точности так, как показано на видео и у вас с лёгкостью получится эта бабочка оригами из бумаги. Теперь вы знаете, как сделать бабочку из бумаги своими руками. Надеемся, у вас с лёгкостью получится эта бабочка оригами. Смотрите другие поделки без клея и без ножниц на нашем канале. Любите поделки и не знаете, что можно сделать из бумаги без клея и без ножниц? Тогда эта бабочка оригами для вас! Самые интересные, необычные, красивые, легкие поделки самоделки Вы всегда найдете на нашем канале! I am sure you will get exactly the same output of Origami Paper Butterfly as mine if you follow my steps/ instructions carefully. It looks very beautiful throughout the entire year. You can make these for any wall decor or photo backdrop to click perfect images.

Видео мастер класс, как сделать бабочку из бумаги:

00:04 Берем квадратный лист цветной бумаги, размером 15 на 15 см.

Складываем пополам и отрезаем ножницами одну половинку. Еще раз складываем пополам и подгибаем все 4 угла к центральной линии. Получилась трапеция. Далее загибаем бумагу, как показано в видео (гармошкой)01:25 Разгибаем гармошку , находим середину. Из второй половины прямоугольника снова складываем гармошку. Получились нижние крылья бабочки.03:46 Склеиваем верхние и нижние крылья бабочки из бумаги и перевязываем ленточкой посередине.04:40 Вот такая бабочка из бумаги у нас получилась!

Промокод OZONMG1D43 дает скидку в 300 баллов для первого заказа (1 балл=1 руб) Скачайте мобильное приложение Ozon и войдите в аккаунт. 300 баллов на первый заказ начисляются сразу после ввода кодового слова OZONMG1D43 в мобильном приложении. Баллами можно оплатить до 25% стоимости покупки. Внимание! Срок действия баллов 5 дней, после активации. Вы можете воспользоваться промокодом на Озон не только на первый заказ: Кодовое слово OZONMG1D43 дает скидку - оно помогает экономить и при повторных покупках. Промокод OZONMG1D43 открывает доступ к скрытым акциям — применяйте его каждый раз. В закрытых распродажах участвуют покупатели, совершившие заказов на сумму свыше 2500 рублей. Доставка всех товаров в ОЗОН БЕСПЛАТНО!!!

#бабочкаизбумаги #поделкиизбумаги #оригами #крафтэлика #поделкисамоделки #легкиеподелки #lissacraft