С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 584 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    каким только дерьмом не травил Народ оккупационный режим... из гнили да из плесени дерьмо гнали и спаивали  население...Какое «экзотическ...
  • Eduard
    Это сейчас молодняк с бородами даже стыдно!Почему в фильмах ...
  • Eduard
    Да потому что у них их небыло,брили!Почему в фильмах ...

Как быстро навести порядок после застолья

Эффективные способы избавиться от беспорядка.



Новогодние куранты уже давно прогремели, а друзья и родственники все еще продолжают заходить к вам? Если вы уже устали после каждого прихода гостей убирать квартиру, вот несколько быстрых и эффективных способов облегчить этот процесс.

Соберите мусор



Для начала пройдитесь по квартире с корзиной или большой коробкой.
Соберите туда все, что лежит не на своем месте — посуду, остатки еды, мусор. Это поможет быстро организовать пространство.

Начните с уборки на кухне



Заранее подготовьте место для хранения оставшихся продуктов, чтобы потом не тратить на это время. Посуду лучше всего мыть в тот же день, т. к. на следующее утро будет гораздо труднее ее отчистить. Если же у вас совсем нет на это ни сил, ни желания, то хотя бы замочите ее. Если на самой кухне обнаружили сложные загрязнения, залейте их специальным средством.

Затем уберитесь в комнатах



После кухни приступайте к комнатам. Начинайте сверху вниз. Сначала приведите в порядок высокие поверхности, затем уберитесь на диванах, кроватях, стульях. В последнюю очередь переходите к полу — пропылесосьте, пройдитесь веником, после чего вымойте пол, лучше с мыльным раствором или специальной жидкостью — это поможет отчистить липкие пятна.

Завершите уборку в ванной



Если вам кажется, что ванная — единственное место, которое может не «пострадать» от визита гостей, то вы ошибаетесь. Именно там остается больше всего микробов. К тому же очистить придется и всю сантехнику. Заранее залейте в нее чистящее средство. Протрите зеркала и загрузите все полотенца в стиральную машину.
В последнюю очередь помойте пол.


Разделите задачи




В конце концов, не занимайтесь всей работой одна. Привлеките домочадцев. Поручите каждому члену семьи по одной простой задаче — кто-то убирает стол, кто-то моет посуду, а кто-то выносит мусор. Вместе вы гораздо быстрее справитесь.

Как облегчить процесс




Вот несколько простых лайфхаков, которые помогут сделать процесс уборки занятием более легким и приятным:

— Используйте одноразовые тарелки: это значительно упростит уборку и вам не придется мыть посуду на следующий день.

— После приготовления блюд сразу мойте посуду, не оставляя ее на потом, иначе у вас вырастет гора из грязных тарелок.

— Перед приходом гостей расставьте в помещении корзины или пакеты, пусть каждый сам выбрасывает мусор по ходу вечеринки.

— Перед тем, как начать уборку, проветрите помещение и включите любимую музыку. Это поможет настроиться на позитивный лад.

— Чтобы защитить диваны от пятен, накройте их пледами перед приходим друзей. Их потом можно будет постирать — в отличие от дивана.
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
наверх