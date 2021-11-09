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Американский фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы показать Западу жизнь в СССР


Фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы запечатлеть культуру и быт народов СССР.

Фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы запечатлеть культуру и быт народов СССР.

Американский фотограф Дин Конгер из National Geographic создал уникальный проект – он побывал во всех 15 советских республиках, увидел десятки городов и подробно, без политики и идеологии рассказал западным читателям о быте и культуре разных народов Страны Советов.


Американец Дин Конгер побывал в СССР более 30 раз. В 1977 году Национальное географическое общество выпустило книгу с текстом журналиста Барта Макдауэлла и фотографиями Конгера, которые последний сделал в путешествиях в период с 1966 по 1975 год. «Путешествие по России, Советский Союз сегодня» - это 370 страниц, на которых портрет огромной страны, занимавшей шестую часть суши, и ей народа.


1. Первый школьный урок


Первый школьный урок для первоклассников.

Первый школьный урок для первоклассников.

 

2. Москва – город контрастов


На одной стороне красивые высотки и небоскрёбы, а на другой стороне старые деревянные лачуги.

На одной стороне красивые высотки и небоскрёбы, а на другой стороне старые деревянные лачуги.

 

3. Долгожданные каникулы


Дети выглядывают из вагона на станции Транссибирской магистрали.

Дети выглядывают из вагона на станции Транссибирской магистрали.

 

4. Свежие бублики


Бублики из детства - уличная торговля.

Бублики из детства - уличная торговля.

 

5. Женихи


В конце 1970-х годов свадьба в СССР стала по-настоящему хлопотным делом.

В конце 1970-х годов свадьба в СССР стала по-настоящему хлопотным делом.

 

6. Череп неандертальской девочки


Академик А. П. Окладников с черепом и реконструкцией неандертальца, жившего в Узбекистане 40000 лет назад.

Академик А. П. Окладников с черепом и реконструкцией неандертальца, жившего в Узбекистане 40000 лет назад.

 

7. Катер на озере Телецкое


Озеро на северо-востоке Алтайских гор.

Озеро на северо-востоке Алтайских гор.

 

8. Счастливое и беззаботное детство


Мальчишки в Братске играют в бильярд, сделанный своими руками.

Мальчишки в Братске играют в бильярд, сделанный своими руками.

 

9. Этот сумасшедший твист


На палубе теплохода один из гидов учит девочку танцевать твист.

На палубе теплохода один из гидов учит девочку танцевать твист.

 

10. Пионеры


Школьники изучают английский язык в парке на территории района Сокольники.

Школьники изучают английский язык в парке на территории района Сокольники.

 

11. Дрессировщик Вальтер Запашный


Дрессировщик хищных животных.

Дрессировщик хищных животных.

 

12. Зимняя охота


Якуты в тайге, охотятся за горностаем.

Якуты в тайге, охотятся за горностаем.

 

13. Окно столовки в Оймяконе


Влага немедленно замерзает, образую причудливые наросты.

Влага немедленно замерзает, образую причудливые наросты.

 

14. Элина Быстрицкая


Известная советская актриса театра и кино.

Известная советская актриса театра и кино.

 

15. Выдающийся скульптор первой половины XX столетия


В мастерской скульптора Матвея Манизера.

В мастерской скульптора Матвея Манизера.

 

16. На берегу Обского моря


Крупный искусственный водоем на реке Обь.

Крупный искусственный водоем на реке Обь.

 

17. Плывет-плывет кораблик...


Парусники скользят по поверхности Обского моря, образовавшегося после возведения ГЭС, которая обеспечивает Новосибирск энергией.

Парусники скользят по поверхности Обского моря, образовавшегося после возведения ГЭС, которая обеспечивает Новосибирск энергией.

 

18. Старинный дом в Иркутске


Дореволюционный дом в Иркутске.

Дореволюционный дом в Иркутске.

 

19. Уличная торговля


Рынок в Ростове.

Рынок в Ростове.

 

20. Урок физкультуры на лыжах


Мост через реку Тура в Тюмени.

Мост через реку Тура в Тюмени.

 

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Американский фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы показать Западу жизнь в СССР

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Американский фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы показать Западу жизнь в СССРПодписаться на мой Instagram
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