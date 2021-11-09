Американский фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы показать Западу жизнь в СССР

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Фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы запечатлеть культуру и быт народов СССР.

Американский фотограф Дин Конгер из National Geographic создал уникальный проект – он побывал во всех 15 советских республиках, увидел десятки городов и подробно



Американский фотограф Дин Конгер из National Geographic создал уникальный проект – он побывал во всех 15 советских республиках, увидел десятки городов и подробно , без политики и идеологии рассказал западным читателям о быте и культуре разных народов Страны Советов.

1. Первый школьный урок

Первый школьный урок для первоклассников.

2. Москва – город контрастов

На одной стороне красивые высотки и небоскрёбы, а на другой стороне старые деревянные лачуги.

3. Долгожданные каникулы

Дети выглядывают из вагона на станции Транссибирской магистрали.

4. Свежие бублики

Бублики из детства - уличная торговля.

5. Женихи

В конце 1970-х годов свадьба в СССР стала по-настоящему хлопотным делом.

6. Череп неандертальской девочки

Академик А. П. Окладников с черепом и реконструкцией неандертальца, жившего в Узбекистане 40000 лет назад.

7. Катер на озере Телецкое

Озеро на северо-востоке Алтайских гор.

8. Счастливое и беззаботное детство

Мальчишки в Братске играют в бильярд, сделанный своими руками.

9. Этот сумасшедший твист

На палубе теплохода один из гидов учит девочку танцевать твист.

10. Пионеры

Школьники изучают английский язык в парке на территории района Сокольники .

11. Дрессировщик Вальтер Запашный

Дрессировщик хищных животных.

12. Зимняя охота

Якуты в тайге, охотятся за горностаем.

13. Окно столовки в Оймяконе

Влага немедленно замерзает, образую причудливые наросты.

14. Элина Быстрицкая

Известная советская актриса театра и кино.

15. Выдающийся скульптор первой половины XX столетия

В мастерской скульптора Матвея Манизера.

16. На берегу Обского моря

Крупный искусственный водоем на реке Обь.

17. Плывет-плывет кораблик...

Парусники скользят по поверхности Обского моря, образовавшегося после возведения ГЭС, которая обеспечивает Новосибирск энергией.

18. Старинный дом в Иркутске

Дореволюционный дом в Иркутске.

19. Уличная торговля

Рынок в Ростове.

20. Урок физкультуры на лыжах

Мост через реку Тура в Тюмени.