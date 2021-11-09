Американский фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы показать Западу жизнь в СССР

Фотограф побывал во всех 15 советских республиках, чтобы запечатлеть культуру и быт народов СССР.
Американский фотограф Дин Конгер из National Geographic создал уникальный проект – он побывал во всех 15 советских республиках, увидел десятки городов и подробно, без политики и идеологии рассказал западным читателям о быте и культуре разных народов Страны Советов.
Американец Дин Конгер побывал в СССР более 30 раз. В 1977 году Национальное географическое общество выпустило книгу с текстом журналиста Барта Макдауэлла и фотографиями Конгера, которые последний сделал в путешествиях в период с 1966 по 1975 год. «Путешествие по России, Советский Союз сегодня» - это 370 страниц, на которых портрет огромной страны, занимавшей шестую часть суши, и ей народа.
1. Первый школьный урок
Первый школьный урок для первоклассников.
2. Москва – город контрастов
На одной стороне красивые высотки и небоскрёбы, а на другой стороне старые деревянные лачуги.
3. Долгожданные каникулы
Дети выглядывают из вагона на станции Транссибирской магистрали.
4. Свежие бублики
Бублики из детства - уличная торговля.
5. Женихи
В конце 1970-х годов свадьба в СССР стала по-настоящему хлопотным делом.
6. Череп неандертальской девочки
Академик А. П. Окладников с черепом и реконструкцией неандертальца, жившего в Узбекистане 40000 лет назад.
7. Катер на озере Телецкое
Озеро на северо-востоке Алтайских гор.
8. Счастливое и беззаботное детство
Мальчишки в Братске играют в бильярд, сделанный своими руками.
9. Этот сумасшедший твист
На палубе теплохода один из гидов учит девочку танцевать твист.
10. Пионеры
Школьники изучают английский язык в парке на территории района Сокольники.
11. Дрессировщик Вальтер Запашный
Дрессировщик хищных животных.
12. Зимняя охота
Якуты в тайге, охотятся за горностаем.
13. Окно столовки в Оймяконе
Влага немедленно замерзает, образую причудливые наросты.
14. Элина Быстрицкая
Известная советская актриса театра и кино.
15. Выдающийся скульптор первой половины XX столетия
В мастерской скульптора Матвея Манизера.
16. На берегу Обского моря
Крупный искусственный водоем на реке Обь.
17. Плывет-плывет кораблик...
Парусники скользят по поверхности Обского моря, образовавшегося после возведения ГЭС, которая обеспечивает Новосибирск энергией.
18. Старинный дом в Иркутске
Дореволюционный дом в Иркутске.
19. Уличная торговля
Рынок в Ростове.
20. Урок физкультуры на лыжах
Мост через реку Тура в Тюмени.
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