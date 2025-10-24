С нами не соску...
Гора Кинжал на Кавминводах была одной из самых красивых: зачем ее взорвали




В Ставропольском крае было и остается немало красивых мест. Природа здесь самобытная и притягательная. Сегодня уже мало кто помнит, но когда-то на Кавминводах стояла гора Кинжал, остатки которой можно увидеть и сегодня. Однако, много десятилетий назад гору подорвали. В итоге вокруг этого события сформировался целый комплекс настоящих мифов.
Так что же на самом деле случилось с возвышенностью и кому помешала естественная достопримечательность?

Красивая была гора. /Фото: m.ok.ru.

Красивая была гора. /Фото: m.ok.ru.

 

В Ставропольском крае, в области Кавказских Минеральных вод когда-то стояла одна из самых красивых гор – Кинжал. Сегодня от нее остался лишь небольшой холм. Все потому, что гордую и живописную гору когда-то взорвали. За десятилетия данный факт оброс множеством мифов и слухов. Например, некоторые местные жители рассказывают о том, что гору взорвали после двух авиакатастроф, которые случились в местном аэропорту. Якобы 504-метровая гора Кинжал мешала самолетам заходить на посадку и даже становилась причиной их столкновения при плохой видимости. Однако, обе аварии (1961 и 1977 годов) в аэропорту Кавминвод случились к югу от места посадки, в то время как гора стоит на севере.
Взорвали в 1950-е годы. /Фото: pastvu.com.

Взорвали в 1950-е годы. /Фото: pastvu.com.


 

На самом деле взорвали Кинжал по совершенно прагматичной и ни разу не чрезвычайной причине. Началось здесь все еще в 1940-х годах, когда в регионе активно производилась геологическая разведка. Геологи решили, что под Кинжалом, который является одной из 17 гор-лакколитов, должен быть уран, в котором так отчаянно нуждалась отечественная атомная программа.
Поэтому в конце 1940-х годов под Кинжалом появился рудник. Правда урана там так и не нашли, зато разведали гору как отличное место для добычи высококачественного щебня.
В итоге здесь сделали карьер для добычи стройматериалов. /Фото: photogoroda.com.

В итоге здесь сделали карьер для добычи стройматериалов. /Фото: photogoroda.com.

 

В начале 1950-х годов в стране активно велось строительство, в том числе и реставрационное. Советском Союзу нужны были все доступные источники строительных материалов, а потому было принято решение организовать на месте Кинжала карьер по добыче щебня. Именно тогда гору и взорвали: взрывчатка была помещена в старые «урановые» штольни. Взрыв Кинжала обеспечил Советский Союз десятками тысяч тонн строительных материалов. Кроме того, здесь велась добыча бештаунита.

 
До сих пор представляет геологический интерес. /Фото: commons.wikimedia.org.

До сих пор представляет геологический интерес. /Фото: commons.wikimedia.org.

 

источник

