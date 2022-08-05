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Супер идеи заготовки ароматной зелени на зиму

Вкусный и ароматный базилик — идеальное дополнение ко многим блюдам. При простой заморозке зелень теряет свой ярко выраженный вкус и аромат. Для того чтобы базилик сохранил все свои вкусовые качества, попробуйте заготовить на зиму жидкий базилик, базиликовый сироп и базилик в масле. Результат, без сомнения, порадует вас.

Для приготовления потребуется:

винный уксус (светлый) — 50 мл;
гуаровая камедь — 3 гр;
растительное масло — 50 мл;
соль — 1 ч.л;
листья базилика — 2 чашки (2 пучка);
теплая вода — 250 мл.
Для приготовления жидкого базилика поместите все ингредиенты в кухонный комбайн и перебейте их до получения массы однородной консистенции.

Супер идеи заготовки ароматной зелени на зиму

Гуаровая камедь в этом рецепте выступит в качестве загустителя. Заменить этот продукт другими загустителями: агар-агаром, крахмалом или мукой нельзя. Гуаровую камедь можно приобрести в магазинах для кондитеров. Перелейте готовый соус в стерилизованные банки, в которых он сможет храниться до 6 месяцев.

Супер идеи заготовки ароматной зелени на зиму

Для приготовления базиликового сиропа необходимо:

базилик  2-3 пучка;
лимонный сок — 1/2 лимона;
вода — 700 мл;
сахар — 1 кг.
Чтобы приготовить базиликовый сироп разомните в ступке базилик с 1 стаканом сахара.

Супер идеи заготовки ароматной зелени на зиму

Добавьте сок половины лимона и оставьте смесь в холодильнике на ночь.

Соедините оставшийся сахар с водой и доведите до кипения на медленном огне. Добавьте базилик и проваривайте еще 10 минут. Дайте смеси настояться 3-4 часа, после чего процедите и перелейте в чистые сухие бутылки.

Супер идеи заготовки ароматной зелени на зиму

Базиликовый сироп можно использовать для приготовления напитков, для пропитки бисквитов, в салатах.

Базилик в масле:

базилик — 3-4 веточки;
 оливковое масло.
Один из самых простых способов заготовки базилика: просто поместите сухие листочки базилика в банку и залейте оливковым маслом. Базилик, заготовленный таким способом очень удобно использовать для салатов.

Супер идеи заготовки ароматной зелени на зиму

Подробное описание всех трех способов заготовки базилика смотрите на видео:


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Базиликзаготовка
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