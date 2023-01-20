Почему холодное оружие не делали с брутальным зазубринами

Просто смысла в зазубринах - нет. /Фото: modgames.net.

Другое дело - оружие с пламенеющими клинками. /Фото: livejournal.com.

В форме клинка - фламберг, действительно был смысл. /Фото: m.fishki.net.

Правда делать качественные фламберги научились очень поздно. /Фото: вконтакте24.рф.