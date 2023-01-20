Почему холодное оружие не делали с брутальным зазубринами

Человечество всегда стремилось сделать любое оружие как можно более эффективным. Совершено очевидно, что различные сложные элементы на лезвии клинка, например, изгибы и зазубрины, могли бы сделать его еще более грозным! Несмотря на это, люди по всему миру почему-то не спешили добавлять на холодное оружие какие-либо зазубрины. Неужели никто до подобного не додумался?
Просто смысла в зазубринах - нет. /Фото: modgames.net.
Ответ на данный вопрос лежит буквально на поверхности, однако все самое интересно, как это очень часто бывает, кроется в мелочах. Итак, крутым и брутальным клинковое оружие с зазубринами на лезвии будет только где-нибудь во вселенной Конана-варвара. В нам же мире зазубрины никоим образом не повышают поражающую способность холодного оружия и даже могут сократить ее. Миф о том, что какой-либо «узор» на клинке способен помочь в нанесении еще более ужасных ран, крайне стойкий в народном сознании. Однако здесь стоит уяснить главное: 3-сантиметровая дырка или 0.5-метровая полоса пореза на теле от клинка – это достаточно летальная рана без всяких там «садистских изысков».
Другое дело - оружие с пламенеющими клинками. /Фото: livejournal.com.
Дело в том, что в отношении клинкового холодного оружия всегда действовала дилемма укола и пореза. Еще в глубокой древности люди заметили, что клинки с изогнутым лезвием оставляют более серьезные режуще-рубящие раны, что делает оружие более смертоносным в отношении слабозащищенной цели. При этом любой изгиб клинка делает меч или кинжал менее эффективным для нанесения колющих ударов, кои крайне важны против целей в хорошей защите. И эта дилемма не давала покоя мастерам-оружейникам на протяжении всей истории, вплоть до XV века. В каких-то непонятных зазубринах на клинке толку не было, другое дело особый клинок…
В форме клинка - фламберг, действительно был смысл. /Фото: m.fishki.net.
В конце Средневековья у кузнецов наконец получилось сделать двуручный меч с пламенеющей формой клинка (фламберг). Хотя идея пламенеющей формы клинка появилась еще в глубокой древности, долгое время уровень мастерства и качества обработки сырья не позволял кузнецам ковать с волнистым лезвием что-то длиннее кинжала. Так вот главным достоинством фламберга было то, что такие мечи имели волнистое лезвие, которое действительно улучшало режуще-рубящие качества оружия и при этом, данный меч сохранял прямую форму, что позволяло ему не терять возможности нанесения еще и эффективных клюющих ударов.
Правда делать качественные фламберги научились очень поздно. /Фото: вконтакте24.рф.
По иронии судьбы, широкого распространения оружие с пламенеющими клинками не получило по трем причинам. Во-первых, оно оказалось страшно сложно в изготовлении. Во-вторых, его надежность и долговечность были в целом ниже, чем у холодного оружия с традиционными клинками. Наконец, в-третьих, когда фламеберги стали действительно доступными, в них очень быстро отпала нужда, так как по Европе уже шагала пороховая революция.
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