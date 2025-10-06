7 небанальных блюд, которые можно приготовить из куриной печени

Куриная печень – один из ингредиентов, который часто появляется на нашем столе. Вкусный и нежный, он позволяет готовить её по-разному – от классический жарки, до приготовления битков и не только. А если устали от банальностей – держите семь вкусных рецептов, которые готовятся предельно быстро.
1. С яблоками в духовке
Нет времени на приготовление полноценных блюд? В наличии немного печени и сладких яблок? Тогда вооружайтесь этим рецептом-пятиминуткой для всей семьи. Вкусная, сладкая печень понравится даже капризным детям.
Ингредиенты:
• Печень курицы – 505 г;
• Яблоки – 2 шт;
• Лук – 1 шт;
• Мука – 3 ст.л;
• Масло растительное – 5 ст.л;
• Паприка – 1 ч.л;
• Карри – щепотка;
• Перец.
Сочная куриная печень. \ Фото: eatsmarter.de.
Способ приготовления:
• Печень вымыть под водой;
• Разделить ножом;
• Обвалять в муке;
• Выложить на сковородку;
• Снять с лука шелуху;
• Нашинковать;
• Добавить к печени;
• Посыпать солью с перцем;
• Обжарить с двух сторон до румяности;
• Переложить в миску;
• Яблоки вымыть;
• Нарезать дольками;
• На оставшемся после обжарки печени масле зажарить дольки с двух сторон;
• Смазать форму для запекания;
• Выложить вниз яблоки;
• Сверху накрыть печенью;
• Посыпать паприкой с карри;
• Отправить печься на шесть-десять минут при 160 градусах.
2. Котлеты
Печёночные котлеты. \ Фото: eatsmarter.com.
А вы любите котлеты? Если да – то самое время попробовать приготовить их по-новому, используя для этого нежную куриную печень. Такой вариант получится не только ароматным, но и весьма полезным.
Ингредиенты:
• Печень курицы – 455 г;
• Лук – 1 шт;
• Чеснок – пара зубков;
• Кунжут – 2 ст.л;
• Мука – 2 ст.л;
• Паприка – 1 ч.л.
Котлеты из куриной печени. \ Фото: kingrecipes.com.
Способ приготовления:
• Печень предварительно промыть;
• Забросить в чашу блендера;
• С лука и чеснока удалить шелуху;
• Измельчить чеснок ножом, лук порезать кубиком;
• Забросить следом;
• Перебить до однородности;
• Смешать со специями;
• Всыпать кунжут;
• Ещё раз перебить;
• Готовый фарш вывалить в муке;
• Сбрызнуть сковородку маслом;
• Обжарить с двух сторон до корочки.
3. В кляре
Куриная печень в кляре. \ Фото: doordash.com.
Один из самых простых вариантов приготовления печени – это использования кляра. Такой рецепт позволяет легко и просто заменить дорогостоящие отбивные ничем не худшим вариантом из сочной печени курицы.
Ингредиенты:
• Печень курицы – 505 г;
• Яйцо – 1 шт;
• Мука – 2 ч.л;
• Специи – по вкусу.
Печёнка в кляре. \ Фото: punchfork.com.
Способ приготовления:
• Печень вымыть под водой;
• Сдобрить приправами;
• Посолить;
• Ввести перец;
• Перемешать;
• Яйцо отдельно взбить;
• Просеять в него муку;
• Окунуть кусочки печени;
• Жарить на сковородке с двух сторон по три-шесть минут.
4. Суфле
Печёночное суфле. \ Фото: davidgarlandjones.com.
А это блюдо отлично подойдет на праздничный стол, поскольку не только готовится быстро и просто, но и выглядит невероятно вкусно и аппетитно!
Ингредиенты:
• Печень куриная – 455 г;
• Манная каша – 4 ст.л;
• Яйцо – 1 шт;
• Сметана – 3 ст.л;
• Перец болгарский – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Лук – 1 шт;
• Соль, перец.
Суфле из куриной печени. \ Фото: elements.envato.com.
Способ приготовления:
• Печень вымыть под водой;
• Засыпать в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Выложить в миску;
• Залить сметаной;
• Вбить яйцо;
• Всыпать манку и специи;
• Перемешать;
• Перец промыть под водой;
• Нарезать, удалив семена;
• Добавить в тесто;
• С лука удалить шелуху;
• Разделить на полуколечки;
• Всыпать в тесто;
• Морковку промыть и зачистить;
• Натереть на терке;
• Всыпать в тесто;
• Противень накрыть пергаментом или смазать порционные формы;
• Вылить тесто;
• Печь пятнадцать-двадцать минут при 170 градусах.
5. Запеканка с картофелем
Картофельная запеканка. \ Фото: pinterest.com.
Какое сочетание с печенью самое вкусное? Конечно же с отварным картофелем! Так почему бы не попробовать приготовить простую запеканку всего из нескольких ингредиентов?
Ингредиенты:
• Картошка – 10 шт;
• Масло сливочное – 2 ст.л;
• Яйца – 2 шт;
• Орех мускатный – щепотка;
• Специи.
Для начинки:
• Печень куриная – 505 г;
• Лук – 1 шт;
• Морковь – 1 шт;
• Специи-травы – щепотка;
• Сметана – 3 ст.л.
Печёночная запеканка с картошкой. \ Фото: google.com.
Способ приготовления:
• Морковку и лук промыть и очистить;
• Накрошить произвольным способом;
• Печень промыть;
• Вместе с овощами обжарить до мягкости;
• Сдобрить специями;
• Еще немного протушить;
• Всыпать в чашу блендера;
• Перебить до однородности;
• Картошку промыть, очистить;
• Приготовить пюре;
• Дать немного остыть;
• Вбить в него яйца;
• Ввести немного растопленное масло;
• Приправить специями;
• Перемешать;
• Форму смазать маслом;
• Выложить на дно часть пюре;
• Сверху покрыть начинкой;
• Накрыть слоем пюре;
• Смазать верхнюю часть сметаной;
• Печь около тридцати минут при 170 градусах.
6. Печеночные роллы
Роллы из печени. \ Фото: bestindiancooking.com.
Если вам по душе японская кухня и хотите порадовать домочадцем блюдом, которое не только вкусное, но и выглядит интересно – попробуйте сделать блинчики из куриной печени с начинкой.
Ингредиенты:
• Печень курицы – 605 г;
• Молоко – 255 мл;
• Яйца – 2 шт;
• Мука – 4 ст.л.
Для начинки:
• Лук – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Чеснок – пара зубочков;
• Сыр творожный – 155 г.
Печёночные роллы. \ Фото: tripadvisor.com.sg.
Способ приготовления:
• Печень промыть;
• Измельчить мясорубкой или блендером;
• Смешать со всеми основными ингредиентами;
• Сдобрить специями по вкусу;
• Перебить с помощью блендера еще раз;
• Обжарить на масле с двух сторон до корочки;
• Сыр выложить в отдельную тарелку;
• Лук, чеснок и морковку очистить;
• Произвольно нарезать;
• Обжарить до мягкости и золотистости;
• Всыпать в сыр;
• Приправить специями;
• Перемешать;
• Нанести начинку на одну половинку блинчика;
• Скрутить;
• Нарезать порционными кусочками.
7. Дроб
Дроб с куриной печенью. \ Фото: twitter.com.
А этот рецепт прибыл к нам из Румынии. Дроб представляет собой вкусную и питательную закуску, настоящую сборную солянку, подходящую для сытных перекусов.
Ингредиенты:
• Печень куриная – 1005 г;
• Яйца отварные – 5 шт;
• Яйца сырые – 2 шт;
• Сметана – 225 мл;
• Мука – 205 г;
• Лук – 1 шт;
• Крахмал – 1,30 ст.л;
• Сода – 1 ч.л;
• Масло растительное – 2,3 ст.л;
• Зелень – пучок.
Румынское блюдо. \ Фото: br.pinterest.com.
Способ приготовления:
• Отварные яйца нарезать большими кусками;
• Печенку промыть;
• Отварить до полной готовности;
• Нарезать большими кусками;
• Лук зачистить;
• Нарезать кубиком;
• Обжарить на масле до готовности;
• Соединить с печенью и яйцами в миске;
• Всыпать крахмал;
• Зелень вымыть, дать воде стечь;
• Нашинковать;
• Всыпать следом;
• Сдобрить приправами;
• Сырые яйца соединить с содой, сметаной и мукой;
• Залить начинку;
• Отправить в духовку на полчаса при 180 градусах.
