10 поз для сна, которые четко характеризуют отношения внутри пары

Эксперты в области психологии заявили, что лучше всего отношения пары характеризует поза супругов во время сна. Психолог Жоао Оливейра подчеркивает, что необходимо анализировать позу, в которой люди спят на рассвете, а не ту, в которой они засыпают.
1. «Сплетенье рук, сплетенье ног»
Специалисты говорят, что, когда во сне пара переплетается ногами и руками, это свидетельствует о безудержной страсти в отношениях. Как правило, в такой позе пары спят в начале отношений, когда ей хочется чувствовать себя единым целым. Нередко в этой позе спят ревнивые люди.
2. «Ложка»
Если партнер обнимает другого сзади, это значит, что он проявляет внимание и заботу, уверены психологи. Такая пара чувствует себя вместе комфортно и безопасно. При этом отношения между людьми, которые спят в этой позе, далеки от идеальных. Скорее всего, в отношениях существует некая неопределенность.
3. «Доминирование»
Эксперты по языку тела отмечают, что такие объятия являются свидетельством любви и привязанности между супругами. Скорее всего, у пары прекрасная сексуальная жизнь. При этом один из партнеров предпочитает доминировать в отношениях.
4. «Отвоевывая пространство»
Такая поза свидетельствует, что человек не стремится демонстрировать любовь к своей половинке. Обычно занять большее пространство кровати пытается тот, кому необходимо самоутверждение, в том числе и в отношениях. Кроме того, эксперты отмечают, что с поднятыми над головой руками обычно спят упрямые люди, которые стремятся к лидерству в отношениях и хотят держать все под контролем.
5. «Тебе половина и мне половина»
Эту позу предпочитают люди, которые любят друг друга, но их отношения все же требуют пристального внимания. Психологи отмечают, что тот, кто спит на спине, не имеет потребности видеть своего партнера, а спящий на животе — упрям и несколько замкнут. Вместе с тем переплетение ног свидетельствует, что у людей есть обязательства друг перед другом.
6. «На расстоянии вытянутой руки»
«Спонтанные отношения» — такой вывод сделали психологи, анализируя эту позу для сна. Каждый партнер уважает личное пространство другого. Скорее всего, у каждого из них есть свои друзья, они порознь ходят на вечеринки, но при этом безгранично доверяют друг другу. Протянутая рука означает готовность защищать своего партнера, а ладони под щекой говорят о том, что человек спокоен и ему комфортно. Если же между парой произошел конфликт, то такая поза может свидетельствовать о попытке примириться.
7. «Не уходи, побудь со мною»
Скорее всего, эта пара стремится к свободе, но рука на плече является проявлением любви. Это необходимость — ощущать своего партнера. Значит, именно этого ощущения человеку не хватает больше всего. У человека, который в такой позе спит спиной к партнеру, по мнению психологов, завышенная самооценка.
8. «Спиной к спине»
Пара стремится сохранить личное пространство, не теряя при этом контакта. Эта поза свидетельствует о стабильных и здоровых отношениях, как бы подчеркивая их симметрию. Для людей, которые спят таким образом, присутствие партнера рядом — обязательное условие комфорта.
9. «Ты далеко от меня»
Такая поза сигнализирует, что в отношениях пары явно что-то не так. Отсутствие контакта между телами и то, что люди отворачиваются друг от друга, может означать, что люди стремятся получить больше личной свободы или же видят в друг друге конкурента. Если тело напряжено, а руки «закрыты», вероятно, пара недавно поссорилась и мириться не намерена. Если же тело расслаблено, то никакой напряженности в отношениях нет, скорее всего, люди доверяют друг другу и уважают личное пространство партнера.
10. «Гляжу в тебя, как в зеркало»
Пара, которая спит в такой позе, как правило, может похвастаться прекрасными отношениями. Рутина и повседневные проблемы не могут отрицательно повлиять на отношения внутри нее. В такой позе спят люди, которые ведут активную половую жизнь, являясь при этом хорошими друзьями и прекрасными партнерами.
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