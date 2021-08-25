10 поз для сна, которые четко характеризуют отношения внутри пары

Эксперты в области психологии заявили, что лучше всего отношения пары характеризует поза супругов во время сна. Психолог Жоао Оливейра подчеркивает, что необходимо анализировать позу, в которой люди спят на рассвете, а не ту, в которой они засыпают.









1. «Сплетенье рук, сплетенье ног»

2. «Ложка»

3. «Доминирование»

4. «Отвоевывая пространство»

5. «Тебе половина и мне половина»

6. «На расстоянии вытянутой руки»

7. «Не уходи, побудь со мною»

8. «Спиной к спине»

9. «Ты далеко от меня»

10. «Гляжу в тебя, как в зеркало»