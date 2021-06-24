«Poison» от Диор и другие культовые парфюмы, которые оказались втянуты в громкие скандалы

Парфюм - прекрасный способ подчеркнуть свой образ, выделиться из толпы, быть ярче. Однажды экс-президент бренда Диор Морис Роджер сказал, что он понимает и поддерживает тех парфюмеров, которые идут на различные уловки и маркетинговые ходы, чтобы привлечь внимание к благородному и невероятному запаху. Но порой маркетологи явно перегибали палку, и рекламные компании парфюма становились не просто событием, а настоящим скандалом.
Ароматная революция. \ Фото: yandex.com.tr.
1. «Love's Baby Soft» Dana или невинно-соблазнительный образ Лолиты
«Love's Baby Soft» Dana. \ Фото: fragrantica.ru.
Противоречия – то, что всегда приковывает внимание общественности. И парфюмеры, создавшие в конце 70-х годов запах «Love's Baby Soft», прекрасно знают об этом. Его маленькая и с виду такая невинная бутылочка была знакома каждой девочке-подростку, что всегда любила осматривать красивые и яркие вещи через витрину магазина. Однако этот аромат, который, казалось бы, не нёс в себе ничего увлекательного и запретного, и обладающий вполне себе обыденным запахом детской присыпки, имел уникальную рекламную кампанию. А всё потому, что рекламировался он на телевидении, в журналах и даже на постерах с идеей о том, что невинность – это тоже сексуальный фетиш.
Невинно-соблазнительный образ Лолиты. \ Фото: clickamericana.com.
Казалось бы, что в этом такого запретного? А хотя бы то, что их лозунг звучал как: «Невинность куда сексуальнее, чем вы думаете», а на постерах были изображены самые настоящие школьники, как из фильма «Таксист» с Джоди Фостер. Лицом же аромата стала кукольно-милая девочка – ещё один маркетинговый ход, который старался продать аромат под идеей детской сексуальности. Однако после прогремевшего скандала и отказа от подобной рекламы, запах продолжили продавать уже ничего не подозревающим подросткам.
2. «Poison» Christian Dior и офисно-ресторанный скандал
Кристиан Диор. \ Фото: vogue.ua.
В 80-х годах прошлого века такое имя, как Кристиан Диор, было на слуху у каждого жителя тогдашней Европы. Однако опытный парфюмер столкнулся с невероятной проблемой, а именно – с невозможностью подчинить себе и завоевать американский рынок продукции. Вдохновившись уникальным решением, а также смелостью парфюмеров, создавших аромат «Опиум», он вместе со своей командой разработал настоящий план покорения Америки. Суть заключалась в создании действительно страстных, опьяняющих и смелых духов, которые бросили бы вызов общественности, стали самым настоящим прообразом и символом эпохи, будучи такими же смелыми и неповторимыми, как и их конкуренты. Именно так и родился на свет парфюм под названием «Яд».
Тот самый ароматный Яд в флаконе. \ Фото: stylistyulia.blogspot.com.
Несмотря на то, что этот парфюм не принимал участие в каких-то громких спорах и не имел маркетинговой компании с интимно-сексуальным подтекстом, не использовал в качестве ингредиентов наркотики и другие запрещённые вещества, он всё же был замечен общественностью. Создав вокруг себя настоящую суету благодаря своему запаху: сильному, резкому, головокружительному, способному опьянить абсолютно любого человека, «Яд» наделал много шума. Это был первый аромат на то время, запах которого прекрасно слышен на коже даже в самую ветреную погоду, а стоило его обладательнице зайти в кафе, ресторан или офис – то эффект умножался во сто крат, мгновенно разнося по помещению соблазнительные нотки. Именно поэтому женщин, которые пользовались парфюмом от Диор, всегда замечали и узнавали, даже если были с ними незнакомы.
Я не девушка, я - яд. \ Фото: modnaya.org.
Однако не всё было так гладко. Смешно сказать, но многие рестораны и заведения питания запретили своим посетителям и сотрудницам пользоваться этим парфюмом. Рестораторы в один голос кричали о том, что столь яркий парфюм заглушает вкус и запах их еды, тем самым негативно сказываясь на продажах. Ещё одним ароматом этой эпохи, который попал в «обонятельный скандал», стал популярный «Giorgio Beverly Hills», от которого намеренно отказывались даже в тех заведениях, где было разрешено курить во время принятия еды – настолько сильным был его запах.
«Giorgio Beverly Hills». \ Фото: parfumdepub.com.
3. «Tuscan Leather» Tom Ford – кокаиновое удовольствие для носа
Легенда мира моды. \ Фото: google.ru.
Использование противоречий, как мы уже говорили, является очень популярным маркетинговым шагом во время продвижения парфюмерной продукции. Однако известный парфюмер и плейбой Том Форд решил сыграть на том, что уже было давным-давно известно каждому человеку. В 2007 году он запускает целую линейку своей новой продукции, которая носила название «Private Blend», один из запахов которой действительно «застопорился» в продаже, а затем стал притягивать к себе внимание общественности. И нет, речь идёт вовсе не об известном аромате «Чёрная Орхидея», о которой во время рекламной кампании Том сказал, что она пахнет точь-в-точь, как промежность человека, а о парфюме «Tuscan Leather».
Tuscan Leather - кокаиновое удовольствие для носа. \ Фото: twgram.me.
Почему же на него обратили внимание? Всё предельно просто: когда стартовала его продажа, многие из тех, кто стал его обладателем, начали говорить о том, что он пахнет, как чистейший и дорогостоящий кокаин. Сам же представитель этой линейки парфюмов резко отверг подобное предположение и заявил, что ничего подобного в своей продукции они не используют, но продажи этого аромата начинали набирать оборотов. Вот так небольшое замечание парочки людей сделало бесплатную рекламу именитому парфюмеру, тем самым позволив самому невзрачному парфюму взлететь на вершину.
Чёрная орхидея. \ Фото: pinterest.com.
4. «Secretions Magnifiques» Etat Libre d'Orange со своим «секретным» оружием
Etat Libre d'Orange. \ Фото: cosmo.0-1-0.ru.
Учитывая, сколько лет существует парфюмерная индустрия и сколько самых разных экспериментов уже было проведено и создано ароматов, простому обывателю может показаться, что уже не существует ничего такого, что могло бы вызвать недоумённо приподнятую бровь и даже шок. Однако многие нишевые парфюмерные бренды, которым сегодня не нужно беспокоиться о потере своего места на рынке и о своей репутации, частенько бросаются такими идеями, которые вызывают недоумение и удивление у их аудитории.
Именитый бренд с необычными ароматами. \ Фото: fragrantica.ru.
Именно так французский парфюмерный дом Etat Libre d'Orange и поднялся на вершину своей маленькой пирамиды, создавая откровенно инновационные, часто непонятые многими и провокационные парфюмы. Этот бренд известен благодаря таким запахам, как «Philippine Houseboy», «Delicious Closet Queen» и «Putain de Palaces», которые многими определяются рейтингом Х, что обозначает продукцию для взрослых. И не удивительно, стоит лишь вчитаться в их «оригинальные» названия.
Вот оно - секретное оружие. \ Фото: kremchik.ua.
Но самым известным ароматом этого бренда стал парфюм «Secretions Magnifiques», что с французского переводится как невероятный секрет. И дело вовсе не в тайне, а в другом, универсальном значении этого слова – «запах» или же «выделения». Парфюмеры рискнули предположить, что сочетание необычных ингредиентов в составе вызывает у человека самые разные реакции, начиная с выделения слюны, заканчивая потом и, конечно же, возбуждением. В отличие от всех остальных ароматов этого парфюмерного бренда, что старательно пытались продать себя при помощи сексуальных мотивов, этот действует совсем иначе. В нём используются не просто уникальные, но порой даже отвратительные и удивительные нотки, что, соединяясь, создают неповторимый аромат, забавный, местами пошлый, но при этом идеально описывающий человеческую природу.
По материалам сайта factinate.com
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