Легенда баскетбола и стильного образа: в каких нарядах ходит топовый тренер Ким Малки

Однажды солнечным днем в 1984 году в Лос-Анджелесе произошло нечто невероятное — Ким Малки, тогда еще юная и энергичная, вместе со своей командой выиграла золотую медаль на Олимпийских играх. Этот триумф открыл перед ней невероятные возможности, и Ким решила посвятить себя этому увлекательному виду спорта., где она отдает всего себя каждый день. И конечно же не забывает о моде и стиле, которыми всегда интересовалась.
Ким Малки — настоящая икона баскетбола и долгие годы она работала с командами разных уровней, помогая проложить путь к победе. Но ее талант и преданность этому виду спорта не ограничиваются только тренерской деятельностью. Ким стала известной на весь мир не так давно, и благодаря роликам, в которых она демонстрирует свои тренировки и обучение.
Яркая Ким Малкин /Фото:cardchronicle.com
Однако, тот факт, что Ким стала популярной не только в спортивном мире, но и в модной индустрии, стал настоящим открытием. Ее стильные образы, которые она продемонстрировала на этих роликах, стали просто феноменом. Ким сочетает в себе силу и элегантность, грациозность и страсть. В своих нарядах она непременно выделяется среди остальных и привлекает к себе всеобщее восхищение. На этих записях она всегда выглядит невероятно стильно и но и также не скрывает своих эмоций – кричит, размахивает руками и после значимых моментов пускается в пляс. Радость, которую она испытывает, полностью объяснима, ведь она знает, насколько сложен этот вид спорта.
Эмоции она также не скрывает /Фото:sport-express.ru
Многие модные и спортивные бренды стремятся сотрудничать с Ким, чтобы использовать ее образ в своих кампаниях. Она стала значимой фигурой современности, которая воплощает в себе силу и стиль, спорт и моду. Тренер тоже часть команды и на публике должен выглядеть соответствующе.
Однако, главное в жизни Ким Малки - это конечно же баскетбол и возможность делиться своими знаниями и опытом с новым поколением баскетболисток. Она всегда готова помочь своим подопечным, вдохновить их на большие свершения и привить любовь к этому великому виду спорта.
Она главный болельщик /Фото:woman.ru
В женском баскетболе она непревзойденная королева – Ким Малки. Несмотря на то, что она уже давно не участвует в турнирах и не получает медали, она тренирует баскетбольную команду университета штата Луизиана и завоевывает сердца пользователей социальных сетей своими яркими образами и эмоциями. Ее стиль всегда гламурный и притягивает восхищенные взгляды – никаких флисовых штанов, растянутых футболок или старых кроссовок для нее нет места.
В прошлом она сама являлась отличной игроком – она выигрывала престижные турниры в составе команды университета Луизиана-Тек и завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году.
Игра в баскетбол /Фото:dzen.ru
Затем она завершила практическую карьеру и стала работать ассистентом тренера, а затем получила возможность стать главным тренером. Через десять лет она стала первой женщиной, которой удалось выиграть титул NCAA в качестве игрока, ассистента и главного тренера. Это достижение ранее не имело прецедента, поэтому можно назвать Малки уникальной личностью. В 2021 году она была введена в Зал славы баскетбола, а на церемонии ее сопровождал сам Майкл Джордан, который в знак признания ее заслуг подарил ей свою куртку.
Ким Малки в юности /Фото:woman.ru
Ким признается, что мода всегда была ее страстью, не меньшей, чем баскетбол. Однако раньше она не могла себе позволить тратиться на брендовые вещи. Ким родилась и выросла в небольшом городке Хаммонд. Она рассказывала, что могла себе позволить шопинг всего раз в год. Каждый август она приезжала в соседний город Батон-Руж, где проводила часы, бродя по магазинам. Уже тогда она осознавала, что не любит скромность и сдержанность. Если она покупала себе что-то новое, то обязательно выбирала вещи с блеском - со стразами, перьями и пайетками.
Малки нельзя назвать расточительной – она сохраняет многие вещи десятилетиями и все еще с удовольствием носит их. Благодаря интенсивным тренировкам, ее фигура остается идеальной, и она такая же стройная, как и в 1984 году, когда стала олимпийской чемпионкой.
Эмоции через край /Фото:woman.ru
Можно было бы подумать, что Малки часами перед зеркалом приготавливается к играм. Но она признается, что не любит долго размышлять над своими нарядами, поэтому она просто берет первую вещь, которая попадается ей на глаза. Она придерживается одного главного правила – всегда носить обувь на каблуках. Такой выбор делает ее выше, стройнее и привлекательнее, хотя внимания к ней и так не испытывают недостатка. Малки считает свою комнату с одеждой своим храмом. Она огромная, с потолками в четыре метра, и полностью заполнена нарядами. По данным СМИ, у нее есть 170 пар обуви от таких марок, как Christian Louboutin, Ralph Lauren, Ted Baker, Pembe Potin и других.
Еще одним фактом, который демонстрирует, что Малки действительно интересуется модой, хотя не считает ее главной страстью в жизни, являются ее талисманы – часы Rolex с изумрудами, которые были любезно подарены ей поклонниками.
Одни из самых популярных её образов в интернете очень стильные и женственные.
Бело-розовый образ очень ярко выделяется даже на фоне всех болельщиков, не то что других тренеров. Ким выбрала розово-белый пиджак наполовину розовый, наполовину белый, а также белые брюки с розовой полосой по боковинам брючин. А также розовые сапоги на высоком каблуке. Этот наряд придает её грацию, нежность и изящество.
Бело-розовый образ /Фото:woman.ru
Второй образ – это великолепный объемный сиреневый свитер и велюровые фиолетовые брюки. И, конечно же, нельзя не упомянуть невероятные фиолетовые туфли на каблуке. Этот наряд подчеркивает ее индивидуальность и выделяет среди других тренеров. Вообще, ни на одну игру Ким не приходит не на каблуках, что сразу же привлекает внимание, она выглядит словно приглашенная мировая звезда шоубизнеса, которая пришла на матч.
Сиреневый образ /Фото:sports.ru
Костюм в горошек. Белый пиджак в чёрный горошек и свободные черные брюки в белый горошек, а также чёрный топ. Весь наряд выполнен с использованием пайеток, что добавляет ему сияния и блеска, под лампами стадиона и в свете фотовспышек затмивает этот образ абсолютно всех.
Костюм в горошек /Фото:dzen.ru
Пиджак с пайетками, украшенными разноцветными бабочками - фиолетовыми, желтыми и оранжевыми, он также блестит и переливается. Ким дополнила его с черными простыми брюками и яркими желтыми аксессуарами, такими как желтые туфли, бусы-цветочки и огромными желтыми серьгами. Такой наряд выделяет ее яркую индивидуальность и страсть к моде.
Яркий образ /Фото:dzen.ru
Пятый образ – классическое сочетание черных узких джинсов, белой рубашки со свободными рукавами и расстёгнутыми манжетами, и длинной кожаной черной жилетки. Этот стильный и современный наряд показывает ее уверенность и безупречный вкус, безусловно она выглядит очень ярко и изысканно.
Элегантный образ /Фото:12hramov.ru
Интересно, что каждый образ, созданный Ким Малки, отражает ее индивидуальность и творческий подход к моде. Несомненно, она заслуживает звания не только выдающегося спортивного тренера, но и иконы стиля.
В её образах есть и пиджаки с огромными жвчано-розовыми цветами вдоль рукавов и даже пиджак в зелёную клетку с такими же розовыми перьями. Костюмы ярких леопардовых расцветок, много разноцветных кожаных курток, золотых и серебряных жакетов. Она не боится играть с разными яркими цветами, будто то - небесно голубой классический костюм, переливающаяся желто-зеленая накидка, малиновая футболка под ней и конечно же она всегда на высоченных шпильках. А самое главное, это укладка. Белое каре Ким очень идёт, и без элегантной причёски образы бы не смотрелись столь выигрышно. Никогда не скажешь что ей уже 61 год.
Яркая Ким Малки /Фото:12hramov.ru
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