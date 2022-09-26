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Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Фоторепортаж из заброшенного храма компартии в Болгарии.

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Футуристическая летающая тарелка в 12 км от шипкинского перевала видна далеко окрест, а в теплое время года легко доступна для любителей истории и сталкеров.

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Памятник на горе Бузлуджа открыли в 1981 году в честь коммунистической партии Болгарии на месте, где геройски погиб повстанческий отряд Хаджи Димитра. Тогда, в 1886 году, Болгария еще оставалась под властью османского ига.

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Памятник строили всем миром, только народных денег на постройку этого помпезного сооружения высотой 171 м ушло около 16,2 млн левов, всего же было потрачено 25 млн.

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Здесь принимали в пионеры и праздновали победы Коминтерна, доставляя людей из ближайших городов на вершину на автобусах. Сейчас этот памятник эпохе забыт и медленно разрушается. Электрокабели украдены, элементы декоративной облицовки из ценных пород камня разграблены, сквозь бетонные стены прорастает трава, но сквозь разбитые стекла все так же светит солнце.

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

Заброшенный памятник на горе Бузлуджа

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