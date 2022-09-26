Заброшенный памятник на горе Бузлуджа
Фоторепортаж из заброшенного храма компартии в Болгарии.
Футуристическая летающая тарелка в 12 км от шипкинского перевала видна далеко окрест, а в теплое время года легко доступна для любителей истории и сталкеров.
Памятник на горе Бузлуджа открыли в 1981 году в честь коммунистической партии Болгарии на месте, где геройски погиб повстанческий отряд Хаджи Димитра. Тогда, в 1886 году, Болгария еще оставалась под властью османского ига.
Памятник строили всем миром, только народных денег на постройку этого помпезного сооружения высотой 171 м ушло около 16,2 млн левов, всего же было потрачено 25 млн.
Здесь принимали в пионеры и праздновали победы Коминтерна, доставляя людей из ближайших городов на вершину на автобусах. Сейчас этот памятник эпохе забыт и медленно разрушается. Электрокабели украдены, элементы декоративной облицовки из ценных пород камня разграблены, сквозь бетонные стены прорастает трава, но сквозь разбитые стекла все так же светит солнце.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии