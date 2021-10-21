Легенды 1990-х: Как сложились судьбы знаменитых телеведущих

Ведущие самых популярных программ 1990-х гг. | Фото: cosmo.ru и 24smi.org
20 лет назад их имена были известны миллионам зрителей, их лица появлялись на телеэкранах практически каждый день. В 2000-х гг. началась новая эпоха телевидения, и многие из них сменили профессию. Кто-то занялся бизнесом, кто-то ушел в политику, некоторые до сих пор остаются на ТВ. Как сложились судьбы знаменитых ведущих программ «МузОбоз», «Любовь с первого взгляда», «Про это», «Моя семья», «Оба-на!» и других, – далее в обзоре.
Бессменный ведущий *МузОбоза* Иван Демидов | Фото: tv-80.ru
Телеведущий, политический деятель Иван Демидов | Фото: cosmo.ru
Музыкальная передача «МузОбоз» («Музыкальное обозрение») была одной из самых популярных в 1990-х гг. Своим успехом она во многом была обязана харизматичному ведущему – Ивану Демидову. Он начинал свою карьеру на телевидении как администратор программ «Что? Где? Когда?», «А ну-ка, девушки» и др., затем работал ассистентом режиссера во «Взгляде» и режиссером телекомпании «ВиД», а настоящая популярность пришла к нему после запуска программы «МузОбоз». Наверняка многие и сегодня помнят флегматичного телеведущего в неизменных черных очках, который появлялся в таком образе с 1991 по 1998 гг. После этого он исчез с экранов, но его карьера пошла на взлет: в 1990-х гг. он стал директором телеканала «ТВ-6 Москва», затем – вице-президентом Московской независимой вещательной корпорации, в 2003-2005 гг. был ведущим религиозной программы «Русский взгляд» на «Третьем канале», в 2005 г. основал православный телеканал «Спас». Параллельно с этим Демидов занялся политической деятельностью, в 2012-2013 гг. был заместителем министра культуры по вопросам кинематографии. Сейчас он руководит Фондом развития современного искусства.
Иван Демидов | Фото: uznayvse.ru
Ведущие романтического шоу *Любовь с первого взгляда* Алла Волкова и Борис Крюк | Фото: cosmo.ru и spletnik.ru
В тот же период, с 1991 по 1998 гг. в эфир выходило романтическое шоу «Любовь с первого взгляда», ведущими которого были Алла Волкова и Борис Крюк. В 2000-х гг. оба они исчезли с экранов, но остались на телевидении: Борис Крюк стал ведущим («голосом за кадром»), режиссером-постановщиком, автором сценария и генеральным продюсером телеигры «Что? Где? Когда?», сменив на этом посту своего отчима Владимира Ворошилова. Алла Волкова работает редактором программ продюсерского центра «Игра-ТВ» («Что? Где? Когда?», «Песни ХХ века», «Культурная революция» и т.д.).
Ведущий *Что? Где? Когда?* Борис Крюк | Фото: aif.ru
Алла Волкова и Борис Крюк | Фото: cosmo.ru
Телеведущая Арина Шарапова | Фото: 24smi.org
Арина Шарапова начинала на ТВ ведущей программы «Вести» на РТР, а с 1996 по 1998 гг. была ведущей программы «Время» на ОРТ. Затем она вела авторское ток-шоу «Арина» на НТВ, «Место встречи с Ариной Шараповой» на «ТВ-6», программу «Доброе утро» и «Модный приговор» на ОРТ. С конца 1990-х гг. Шарапова начала заниматься политикой и даже приняла участие в избирательной кампании в качестве кандидата от блока «Единство». Помимо этого, она является президентом Школы искусств и медиатехнологий.
Телеведущая Арина Шарапова | Фото: 24smi.org
Ведущий программы *Моя семья* Валерий Комиссаров | Фото: nevsedoma.com.ua
Одним из самых популярных ток-шоу конца ХХ в. была программа «Моя семья», которая выходила в эфир с 1996 по 2003 гг. Ее ведущим был Валерий Комиссаров, пользовавшийся невероятной популярностью у женской половины аудитории. Затем ведущий занялся бизнесом и стал создателем бренда продуктов питания «Моя семья». В начале 2000-х гг. Комиссаров ушел в политику, стал депутатом Государственной думы и председателем комитета по информационной политике. После этого он снова вернулся на телевидение с программой «Наш человек».
Телеведущий, журналист и политик Валерий Комиссаров | Фото: cosmo.ru
Знаменитая *тетя Таня* | Фото: uznayvse.ru
В середине 1980-х – начале 1990-х гг. одной из самых популярных ведущих на телевидении была Татьяна Веденеева. Она вела «Будильник», «Спокойной ночи, малыши!», «В гостях у сказки», «Утро», «Песню года». В 1993 г. она неожиданно пропала с экранов – ее уволили из-за того, что она вернулась из отпуска на неделю позже. После этого она занялась бизнесом. До 1999 г. Веденеева жила с семьей во Франции. Вместе с мужем они основали корпорацию «Трест Б», которая занимается производством соусов. В 2000-х гг. знаменитая ведущая вернулась на ТВ – она вела передачи «Татьянин день», «Дело вкуса», «Формула любви» и «В наше время».
Татьяна Веденеева | Фото: uznayvse.ru
Ведущий шоу *Оба-на!* Игорь Угольников | Фото: uznayvse.ru
Самыми популярными юмористическими передачами 1990-х гг. были «Оба-на!», «Угол-шоу» и «Доктор Угол», которые вел Игорь Угольников. В начале ХХІ в. он на какое-то время ушел с телевидения, заняв должность вице-президента Российского фонда культуры, был директором Дома кино, а затем снялся в нескольких фильмах и сериалах и занялся продюсированием.
Игорь Угольников | Фото: cosmo.ru
Елена Ханга | Фото: cosmo.ru и 24smi.org
Самой смелой и провокационной передачей конца 1990-х была программа «Про это», которая выходила в эфир на НТВ с 1997 по 2000 гг. Ее вела Елена Ханга. Она работала на телевидении с начала 1990-х, но именно это время стало ее звездным часом. После этого она была соведущей программы «Принцип домино», с 2009 г. – ведущей ток-шоу «Cross Talk» на англоязычном телеканале «Russia Today».
Ведущие программы *Принцип домино* Елена Ханга и Елена Ищеева | Фото: nevsedoma.com.ua
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