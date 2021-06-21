Добрые иллюстрации о том, как мало нужно человеку для счастья

Поход за яблоками. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Радуга каждый день. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Счастье в мелочах. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Из постели. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Автор: Yaoyao Ma Van As. Эй, попробуй это.Автор: Yaoyao Ma Van As.

Время Дамблдора. Автор: Yaoyao Ma Van As.

5...4...3...2... Автор: Yaoyao Ma Van As.

Прекрасный беззаботный день. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Временный приют. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Что ты делаешь на новый год? Автор: Yaoyao Ma Van As.

Время кушать. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Это почти здесь! Автор: Yaoyao Ma Van As.

Позвони мне, когда доберёшься. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Утро в разгаре. Автор: Yaoyao Ma Van As.

Всё хорошо , так ведь? Автор: Yaoyao Ma Van As.

Просто хочу посмотреть на тебя. Автор: Yaoyao Ma Van As.